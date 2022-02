Continúa proceso de balance en el sector campesino

Con el desarrollo de la asamblea de balance de la labor realizada durante el último período en la Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) 8 de marzo, continúa el proceso asambleario de la ANAP en el municipio avileño de Primero de Enero.

En el foro se analizaron aspectos esenciales para el mejor funcionamiento del órgano de base anapista, ubicado en el nordeste de esta central provincia, con resultados económicos favorables que le avala la condición de rentable, con un costo por pesos de 87 centavos y las ganancias que ascienden a más de 48 MIL pesos.

Aun así, sus asociados se muestran inconformes… Sobre el particular René Vázquez Rodríguez, jefe de pelotón dijo “Se expresaba que hay que sembrar caña y no es solo sembrar, es recuperar la que tenemos plantada en el surco, porque esa cepa tiene un tiempo de explotación y nos tiene que aportar a los ingresos… Si la vamos a romper para sembrar estamos metidos en gastos, entonces nuestro proyecto es recuperar todo lo que podamos”

Al respecto Yaily Beltrán Pérez, contadora del órgano de base anapista acotó “Debemos trabajar con el financiamiento que da el estado y aprovecharlo como es debido, no pagar una preparación de tierra que está por los cielos, porque cuesta una pila de pesos, si est{a mal hecha, no pagar la semilla a otra gente, si no tiene calidad, o sea, el financiamiento si se usa adecuadamente, la cooperativa trabaja todo el año, corta su caña, ingresa su dinero y puede pagar ese financiamiento, que en las 93 medidas se explica todo claro, muestra las bondades que hay en ese sentido y puede dejar en su cuenta de operaciones su millón de pesos que no tiene que gastar”

Al concluir la asamblea fueron estimulados los asociados de la CPA 8 de marzo, que sobresalen por su labor destacada durante la etapa que concluye.