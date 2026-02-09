Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Ciego de Ávila

Continúan en Morón acciones de preparación durante el Día Nacional de la Defensa

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Feb 9, 2026

Los integrantes del Consejo de Defensa Municipal de Ciro Redondo, junto a sus respectivos grupos de trabajo, participaron en clases teóricas y prácticas en el territorio moronense, como parte de las actividades del Día Nacional de la Defensa.

Bajo la supervisión de instructores de la provincia de Ciego de Ávila, los participantes ejercitaron el desplazamiento en el terreno y, posteriormente, practicaron el tiro con armamento de infantería.

Asimismo, los miembros del Consejo ampliaron sus conocimientos en áreas como la observación de actividades enemigas y la colocación de minas antitanque y otros explosivos.

Durante esta primera jornada del Día Nacional de la Defensa en febrero, efectuada en el municipio avileño de Morón, se impartieron además clases sobre el lanzamiento de granadas y el armado y desarmado del fusil AKM.

