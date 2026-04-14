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Convocan a examen de captación para ingreso a la carrera de Periodismo en todo el país

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Abr 14, 2026

El proceso de ingreso a la carrera de Periodismo comenzará próximamente en todas las provincias del país, con la realización del examen de captación el próximo jueves 21 de mayo a las 9:00 a.m., dirigido a estudiantes de 11no y 12mo grados, según informaron fuentes del Ministerio de Educación.

Los estudiantes de 12mo grado interesados en ingresar a la carrera deberán manifestar su disposición a cumplir el Servicio Militar Activo durante un año antes de su ingreso al curso académico 2027-2028.

Por su parte, los alumnos de 11no grado podrán aspirar al Colegio Universitario de Periodismo para el curso académico 2026-2027, siempre que cumplan con los siguientes requisitos académicos:

  • Haber obtenido más de 90 puntos en las asignaturas de Español, Historia de Cuba y Cultura Política.

  • Acreditar un promedio general superior a 85 puntos.

Los interesados deberán inscribirse en su Instituto Preuniversitario (IPU) hasta el 8 de mayo, donde se verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos.

Las direcciones de los IPU, por su parte, entregarán los listados de aspirantes a la Comisión de Ingreso Provincial correspondiente, con fecha de cierre el 13 de mayo.

Tomado del perfil de Facebook de la Upec Ciego de Ávila

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

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