COVID-19 en Cuba: mil seis nuevos casos, nueve fallecidos y 967 altas

seis nuevos casos positivos en coronavirus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, reportó hoy el Ministerio de Salud Pública de Cuba (Minsap), que dio cuenta de nueve fallecidos más por esa enfermedad y 967 altas médicas. seis nuevos casos positivos en coronavirus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, reportó hoy el Ministerio de Salud Pública de Cuba (Minsap), que dio cuenta de nueve fallecidos más por esa enfermedad y 967 altas médicas.

Desde marzo de 2020, cuando se detectaron los primeros casos en territorio cubano, el país acumula 96 mil 760 confirmados con el SARS-CoV-2, 547 decesos y 91 mil 34 recuperados, cifra esta última que equivale al 94 por ciento (%) de los contagios.

Se mantienen ingresados cinco mil 123 pacientes con el virus, de ellos cinco mil 61 con evolución clínica estable, 28 en estado crítico y 34 graves, según el parte diario del Minsap, que a continuación transmitimos.

Parte de cierre del día 20 de abril a las 12 de la noche

Al cierre del día de ayer, 20 de abril, se encuentran ingresados un total de 22 mil 981 pacientes, sospechosos tres mil 767, en vigilancia 14 mil 091 y confirmados activos cinco mil 123.

Para COVID-19 se estudiaron 21 mil 380 muestras, resultando mil seis muestras positivas. El país acumula tres millones 429 mil 088 muestras realizadas y 96 mil 760 positivas.

Del total de casos, 957 fueron contactos de casos confirmados, 20 con fuente de infección en el extranjero; 29 sin fuente de infección precisada.

De los mil seis casos diagnosticados, fueron del sexo femenino 546 y del sexo masculino 460.

El 47,0 % (473) de los mil seis casos positivos fueron asintomáticos, acumulándose un total de 49 mil 160, que representa el 50,8 % de los confirmados hasta la fecha.

Los mil seis casos diagnosticados pertenecen a los grupos de edad: de menores de 20 años, 176; de 20 a 39 años, 285; de 40 a 59 años, 344; y de más de 60, 201.

Distribución por provincias y municipios de los casos confirmados

-Pinar del Río: 17 casos

Consolación del Sur: 2 (1contacto de caso confirmado y 1 importado).

Los Palacios: 2 (contactos de casos confirmados).

Minas de Matahambre: 1 (contacto de caso confirmado).

Pinar del Río: 12 (contactos de casos confirmados).

-Artemisa: 26 casos

Alquízar: 3 (contactos de casos confirmados).

Artemisa: 3 (2 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Bahía Honda:1 (importado).

Caimito: 2 (contactos de casos confirmados).

Guanajay: 3 (contactos de casos confirmados).

Güira de Melena: 7 (contactos de casos confirmados).

San Antonio de los Baños: 5 (contactos de casos confirmados).

San Cristóbal:2 (contactos de casos confirmados).

-La Habana: 542 casos

Arroyo Naranjo: 73 (contactos de casos confirmados).

Boyeros: 40 (contactos de casos confirmados).

Centro Habana:29 (contactos de casos confirmados).

Cerro: 49(contactos de casos confirmados).

Cotorro:17 (contactos de casos confirmados).

Diez de Octubre:74 (contactos de casos confirmados).

Guanabacoa: 22 (contactos de casos confirmados).

Habana del Este: 40 (contactos de casos confirmados).

Habana Vieja: 46 (contactos de casos confirmados).

La Lisa: 28 (contactos de casos confirmados).

Marianao: 26 (contactos de casos confirmados).

Playa: 24 (23 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Plaza de la Revolución: 24 (contactos de casos confirmados).

Regla: 10 (9 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

San Miguel del Padrón: 40 (contactos de casos confirmados).

-Mayabeque: 39 casos

Batabanó: 5 (contactos de casos confirmados).

Bejucal:7 (contactos de casos confirmados).

Güines: 4 (contactos de casos confirmados).

Melena del Sur:2 (contactos de casos confirmados).

Nueva Paz: 3 (contactos de casos confirmados).

Quivicán: 5 (contactos de casos confirmados).

San José de Las Lajas:3 (contactos de casos confirmados).

San Nicolás de Bari: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 sin fuente de infección precisada).

Santa Cruz del Norte: 8 (contactos de casos confirmados).

-Matanzas: 179 casos

Calimete: 4 (3 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Cárdenas: 29 (27 contactos de casos confirmados y 2 sin fuente de infección precisada).

Ciénaga De Zapata: 3 (contactos de casos confirmados).

Colón: 22 (17 contactos de casos confirmados y 5 sin fuente de infección precisada).

Jagüey Grande: 17 (16 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Jovellanos: 31 (29 contactos de casos confirmados y 2 sin fuente de infección precisada).

Limonar: 5 (contactos de casos confirmados).

Martí: 2 (contactos de casos confirmados).

Matanzas: 14 (11 contactos de casos confirmados y 3 sin fuente de infección precisada).

Pedro Betancourt: 46 (contactos de casos confirmados).

Perico: 4 (contactos de casos confirmados).

Unión De Reyes: 2 (contactos de casos confirmados).

-Cienfuegos: 14 casos

Aguada de Pasajeros:2 (contactos de casos confirmados).

Cienfuegos: 9 (8 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Cruces: 2 (contactos de casos confirmados).

Rodas: 1 (contacto de caso confirmado).

-Villa Clara: 7 casos

Cifuentes: 2 (contactos de casos confirmados).

Manicaragua:2 (contactos de casos confirmados).

Remedios: 1 (sin fuente de infección precisada).

Santa Clara: 1 (contacto de caso confirmado).

Santo Domingo: 1 (importado).

-Sancti Spíritus: 33 casos

Cabaiguán: 9 (8contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Fomento: 6 (3 contactos de casos confirmados, 2 importados y 1 sin fuente de infección precisada).

Jatibonico: 1 (contacto de caso confirmado).

Sancti Spíritus: 7 (6contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Taguasco: 1 (contacto de caso confirmado).

Trinidad: 6 (5contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Yaguajay: 3 (contactos de casos confirmados).

-Ciego de Ávila: 7 casos

Baraguá: 1 (contacto de caso confirmado).

Morón: 6 (4 contactos de casos confirmados, 1 importado y 1 sin fuente de infección precisada).

-Camagüey: 14 casos

Camagüey: 12 (8 contactos de casos confirmados y 4 importados).

Vertientes:2 (importados).

-Granma: 37 casos

Bayamo: 29 (contactos de casos confirmados).

Buey Arriba: 1 (contacto de caso confirmado).

Cauto Cristo:1 (contacto de caso confirmado).

Manzanillo: 5 (3 contactos de casos confirmados y 2 importados).

Río Cauto:1 (contacto de caso confirmado).

-Holguín: 23 casos

Frank País: 4 (contactos de casos confirmados).

Holguín: 16 (11 contactos de casos confirmados, 4 importados y 1 sin fuente de infección precisada).

Moa:2 (contactos de casos confirmados).

Sagua de Tánamo:1 (contacto de caso confirmado).

-Santiago de Cuba: 52 casos

Contramaestre: 11 (contactos de casos confirmados).

Guamá: 2 (contactos de casos confirmados).

Mella: 1 (contacto de caso confirmado).

Palma Soriano: 7 (5contactos de casos confirmados y 2 sin fuente de infección precisada).

San Luis: 3 (1 contacto de caso confirmado y 2 sin fuente de infección precisada).

Santiago de Cuba: 21 (contactos de casos confirmados).

Songo La Maya:7 (contactos de casos confirmados).

-Guantánamo: 11 casos

Guantánamo: 11 (contactos de casos confirmados).

-Municipio Especial Isla de La Juventud: 5 (4 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Pacientes en estado crítico

Ciudadano cubano, de 84 años de edad. Municipio Habana Vieja. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica.Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Oligoanúrica. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Extensas lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 71 años de edad. Municipio Marianao. Provincia de La Habana.Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial.Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Oligoanúrica. Gasometría con acidosis respiratoria e hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. PCR evolutivo negativo. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 58 años de edad. Municipio y provincia de Santiago de Cuba.Antecedentes Patológicos Personales: Epilepsia, Insuficiencia Cardíaca y Alcoholismo. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con manifestaciones de insuficiencia cardíaca, en ventilación mecánica con distress respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 71 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Glaucoma. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, que evolutivamente empeora su cuadro respiratorio y se hace necesario intubar y ventila sin repercusión de la hemodinámia, en ventilación mecánica con distress respiratorio ligero, buena saturación. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Reportada de crítica estable

Ciudadano cubano, de 58 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con control metabólico, en ventilación mecánica con reducción de los parámetros del ventilador. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. PCR evolutivo, negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 68 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: No refiere. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con saturación adecuada, se disminuyen parámetros ventilatorios. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. PCR evolutivo: negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 73 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Cardiopatía Isquémica, Operado de Aneurisma de la Aorta y Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. PCR evolutivo negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 71 años de edad. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, más estable, extubado, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno, buena saturación. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana, 70 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedada, en ventilación mecánica con buena saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana, de 70 años de edad. Municipio Regla. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedada, en anasarca, ventilación mecánica con saturación adecuada, distress respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Reportada de crítica estable.

Ciudadano italiano, de 58 años de edad. Municipio Cotorro. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, despierto, abundantes secreciones bronquiales, en la mañana se desacopla del ventilador, traqueostomía sin complicaciones. Estable hemodinámicamente. Mejor ritmo diurético. Rayos X de tórax. Mejoría radiológica. Infiltrado inflamatorio en base pulmonar derecha y hemitórax izquierdo. PCR evolutivo negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 55 años de edad. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Asma bronquial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Ritmo diurético normal. Gasometría con acidosis respiratoria. Rayos X de tórax. Lesiones de aspecto inflamatorio parahiliares a predominio derecho. PCR evolutivo negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 48 años de edad. Municipio Cotorro. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Adenocarcinoma de recto. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, despertable, cooperativa, en Ventilación mecánica con distress respiratorio ligero, se trabaja en el destete. Estable hemodinámicamente. Ritmo diurético normal. Gasometría con alcalosis respiratoria ligera. Rayos X de tórax. Sin cambios. Lesiones inflamatorias parahiliares a predominio derecho. PCR evolutivo: negativo. Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana, de 72 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedada, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Ritmo diurético normal. Gasometría con acidosis metabólica. Rayos X de tórax. Imagen de aspecto inflamatorio de ambas bases pulmonares. Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana, de 73 años de edad. Municipio Playa Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente inestable, apoyada con aminas. Diuresis adecuada. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano, de 58 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 58 años de edad. Municipio La Habana Vieja. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Enfermedad Cerebro Vascular y Epilepsia. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en la madrugada evoluciona tórpidamente con desaturación a pesar de ventilación en decúbito prono, se decide su intubación y ventilación mecánica. Hemodinámicamente estable. Diuresis aceptable. Rayos X de tórax. Empeoramiento radiológico. Lesiones inflamatorias difusas en ambos campos pulmonares, a predominio izquierdo. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 52 años de edad. Municipio Cárdenas. Provincia de Matanzas. Antecedentes Patológicos: Sano. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con acidosis respiratoria e hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Empeoramiento radiológico. Radiopacidad de ambos campos pulmonares. Imagen en cuna en base de pulmón derecho, con dilatación de aurícula y ventrículo derecho, compatible con infarto pulmonar. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 54 años de edad. Municipio y provincia de Matanzas. Antecedentes Patológicos: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con ventilación mecánica, con distres respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X de tórax. Empeoramiento radiológico. Radiopacidad en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 74 años de edad. Municipio: Limonar. Provincia de Matanzas. Antecedentes Patológicos: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente, apoyado con aminas. Gasometría con acidosis respiratoria e hipoxemia ligera. Rayos X de tórax. Radiopacidad en ambos campos pulmonares. Imagen en vidrio esmerilado. Reportada de crítico inestable.

Ciudadana cubana, de 42 años de edad. Municipio Santa Clara. Provincia de Villa Clara. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Asma Bronquial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedada, con descontrol metabólico en fase de corrección, en ventilación mecánica con distress respiratorio severo, en posición decúbito prono. Hemodinámicamente estable. Diuresis adecuada. Gasometría con acidosis mixta. Rayos X de tórax. Empeoramiento radiológico con Infiltrado intersticio alveolar en ambas bases pulmonares. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 59 años de edad.Municipio Rafael Freyre. Provincia de Holguín.Antecedentes Hipertensión Arterial, Asma Bronquial, Caso Social y Tumor Pulmonar no confirmado.Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en el día de ayer por polipnea importante y desaturación hubo necesidad de intubar y ventilar, hoy en ventilación mecánica con distres respiratorio ligero. Hemodinámicamente inestable, apoyado con aminas. Diuresis adecuada. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X de tórax. Sin cambios. Opacidades algodonosas en campo pulmonar izquierdo, que se muestran más densas en regiones infraclavicular y parahiliar, así como en regiones basales y periféricas del hemitórax derecho. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 96 años de edad. Municipio Contramaestre. Provincia de Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Fractura de cadera operada hace 4 años. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedada, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X de tórax. Infiltrado pulmonar difuso bilateral. Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana, de 78 años de edad. Municipio y provincia de Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Colitis Ulcerativa y Mastectomía Izquierda por Neoplasia de Mama. Se encuentra en Cuidados Intensivos, con elementos de disfunción múltiple de órganos afebril, en ventilación mecánica. Inestable hemodinámicamente con apoyo de aminas. En anuria por lo que se interconsulta con nefrología para definir nuevas conductas por daño renal agudo. Rayos X de tórax. Infiltrado pulmonar difuso bilateral. Reportada crítica inestable.

Ciudadana cubana, de 78 años de edad. Municipio y provincia de Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Enfermedad Cerebro Vascular Isquémico a repetición. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio severo. Inestable hemodinámicamente, apoyada con aminas. Diuresis conservada. Rayos X de tórax. Infiltrado pulmonar difuso bilateral. Cardiomegalia. Reportada de crítica inestable.

Ciudadana cubana, de 85 años de edad. Municipio Contramaestre. Provincia de Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Enfermedad Renal Crónica, amputación supracondílea e ambas piernas y Úlcera Gástrica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica, con distress respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente. Sin sangrado activo en este momento, se indica transfusión de glóbulos. Diuresis conservada. Rayos X de tórax. Infiltrado pulmonar discreto parahiliar. Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana, de 79 años de edad. Municipio y provincia de Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, ayer en la tarde comienza con sangrado a través de la sonda vesical y levine, con empeoramiento clínico progresivo, intranquila, con un Coagulograma alterado, presentó parada cardíaca, sale en ritmo sinusal, normotensa, con elementos de Disfunción Múltiple de Órganos, en este momento continua con sangrado activo por levine y sonda vesical, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Rayos X de tórax. Infiltrado pulmonar difuso bilateral. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano, de 77 años de edad. Municipio Buey Arriba. Provincia de Granma. Antecedentes Patológicos: Enfermedad Cerebrovascular con secuela motora (Postrado) y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, edemas en Miembros Inferiores, ayer en horas de la tarde con incremento de la disnea y desaturación por lo que se acopla al ventilador, ahora en ventilación mecánica con distres respiratorio. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría normal. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias periféricas bilaterales a predominio de base derecha. Reportado de crítico estable.

Pacientes en estado grave

Ciudadano cubano, de 81 años de edad. Municipio San Miguel del Padrón. Provincia de La Habana.Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, con polipnea ligera, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis respiratoria e hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias a predominio derecho, con fibrosis bilateral. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 37 años de edad. Municipio: Playa. Provincia de La Habana.Antecedentes Patológicos Personales: Sano.Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, polipneico, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con valores aceptables. Rayos X de tórax. Índice Cardio torácico aumentado, derrame pleural derecho de pequeña cuantía. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 35 años de edad. Municipio San Miguel del Padrón. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Glicemia elevada. Gasometría con acidosis metabólica. Rayos X de tórax. No lesiones pleuro pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 45 años de edad. Municipio Batabanó. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Asma Bronquial, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica y Trombopatía. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con ligera polipnea, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 61 años de edad.Municipio Cerro. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertension Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con polipnea ligera, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 65 años de edad. Municipio Marianao. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión arterial, Diabetes Mellitus y Enfermedad Cerebro Vascular. Se encuentra en Cuidados Intensivos y postquirúrgico de oclusión intestinal, afebril, sin demanda ventilatoria, sin síntomas respiratorios, ventilando en espontánea sin suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 41 años de edad. Municipio San Miguel del Padrón. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: VIH Positivo, Tuberculosis Ganglionar Hepática, Trombosis Arterial y Asma Bronquial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con polipnea ligera, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno y buena saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de22 años de edad. Municipio Marianao. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Sana, Gestación de 32 semanas Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con tos seca esporádica y disnea ligera, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno y buena saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Rayos X de Tórax con lesiones inflamatorias bilaterales, basales. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 65 años de edad. Municipio Marianao, provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Enfermedad Cerebro Vascular. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, igual estado neurológico, se comunica poco, toma del estado general, hemiplejia izquierda residual, en ventilación espontánea con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, 78 años de edad. Municipio San Miguel del Padrón. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, con mejoría clínica, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 87 años de edad.Municipio Marianao, provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, no dolor precordial, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 48 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial e Infarto Agudo del Miocardio Trombolizado. Se encuentra en Cuidados Intensivos, 48 horas de Trombolizado sin complicaciones, afebril, sin dolor precordial, ventilando en espontáneo con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente con tendencia a la hipertensión. Diuresis conservada. Tratamiento el indicado en el protocolo Covid-19 y del Síndrome Coronario Agudo. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 83 años de edad. Municipio y provincia de Artemisa. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Enfermedad Renal Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sin dolor precordial, con control metabólico y hemodinámico, sin demanda respiratoria. Ventilando en espontánea sin suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 53 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Fumador. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, consciente, cooperativo, polipnea superficial, en ventilación espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis adecuada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X de tórax. Imagen de aspecto inflamatorio en ambas campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 35 años de edad. Municipio San Antonio de los Baños. Provincia de Artemisa. Antecedentes Patológicos Personales: Asma Bronquial. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, consciente, cooperativa, polipnea superficial, en ventilación espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis adecuada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X de tórax. Imagen de aspecto inflamatorio en los 2/3 inferiores de ambos campos pulmonares, a predominio de campo pulmonar izquierdo. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 54 años de edad.Municipio Habana Vieja. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Asma Bronquial, rinitis alérgica, Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis aceptable. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias difusas en ambos campos pulmonares, a predominio izquierdo. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 56 años de edad.Municipio Regla. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario, en decúbito prono. Estable hemodinámicamente. Diuresis aceptable. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias difusas en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 47 años de edad.Municipio Habana del Este. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Obesidad y Asma Bronquial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario, en decúbito prono. Estable hemodinámicamente. Diuresis aceptable. Reportado de Grave.

Ciudadano cubano, de 38 años de edad.Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Asma Bronquial.Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con polipnea ligera, ventilando espontáneamente con oxígenosuplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Rayos X de tórax. Sin cambios. Imagen de condensación inflamatoria en base y hasta el tercio medio del pulmón derecho. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 86 años de edad. Municipio Plaza de la Revolución. Provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Enfermedad Renal Crónica y Demencia senil. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, vigil, alteraciones cognitivas propias de su cuadro demencial, ventilando espontáneamente con oxígenosuplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Electrocardiograma. Bradicardia Sinusal. Gasometría con acidosis metabólica compensada. Rayos X de tórax. Radiopacidades difusas bilaterales hacia ambas bases pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 85 años de edad. Municipio y provincia de Cienfuegos. Antecedentes Patológicos Personales: Retraso Mental y Demencia Senil. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, desorientado, ventilando espontáneamente con oxígenosuplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis adecuada. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Lesiones de aspectos inflamatorios bilaterales periféricos, con predominio hacia las bases. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 76 años de edad. Municipio y provincia de Cienfuegos. Antecedentes Patológicos: Distrofia muscular progresiva. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con polipnea ligera, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con acidosis respiratoria e hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias hacia las bases pulmonares a predominio izquierdo. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 59 años de edad. Municipio y provincia de Cienfuegos. Antecedentes Patológicos: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, polipnea ligera, en ventilación espontánea con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias periféricas bilaterales más hacia las bases pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 30 años de edad. Municipio Cienfuegos. Provincia de Cienfuegos. Antecedentes Patológicos Personales: Gestante 20,4 semanas con antecedentes de Preclampsia en embarazo anterior. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Diuresis amplia. Rayos X de tórax. Gasometría con hipoxemia ligera. Lesiones de aspecto inflamatorio bilaterales bibasales a predominio izquierdo. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 86 años de edad. Municipio Rodas. Provincia de Cienfuegos. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Diuresis amplia. Rayos X de tórax. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias difusas periféricas de mayor intensidad en hemitórax izquierdo. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 72 años de edad. Municipio Trinidad. Provincia de Sancti Spíritus. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, consciente, cooperativo, mantiene polipnea ligera, ventilando espontáneamente con oxígenosuplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis adecuada. Gasometría alcalosis metabólica e hipoxemia ligera. Rayos X de tórax. Múltiples Radiopacidades bilaterales en ambos campos pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 75 años de edad. Municipio Primero de Enero. Provincia de Ciego de Ávila. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial e Insuficiencia Cardiaca. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, desorientado, con toma de estado general, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Diuresis adecuada. Gasometría normal. Rayos X de tórax. Lesiones congestivo inflamatoria en ambos campos pulmonares a predominio del pulmón derecho. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 70 años de edad. Municipio Florencia. Provincia de Ciego de Ávila. Antecedentes Patológicos Personales: Meningioma cerebral (Operado), Alcohólico, Retraso Mental Ligero. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, desorientado, con toma de estado general, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Diuresis adecuada. Gasometría normal. Rayos X de tórax. Empeoramiento radiológico. Índice cardiotorácico aumentado. Derrame pleural derecho de mediana cuantía, discreto infiltrado inflamatorio parahiliar izquierdo. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 64 años de edad. Municipio y provincia de Holguín. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, consciente, cooperativa, ventilando espontáneamente. Hemodinámicamente estable. Diuresis adecuada. Gasometría normal. Rayos X de tórax. Discreto patrón intersticial focal en base derecha. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 49 años de edad. Municipio y provincia de Holguín. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Hipotiroidismo, Artrosis y Rasgos Sicklemicos. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, consciente, cooperativa, ventilando espontáneamente. Hemodinámicamente estable. Diuresis adecuada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Patrón intersticial difuso bilateral. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 83 años de edad.Municipio y provincia de Holguín.Antecedentes Patológicos Personales Hipertensión Arterial.Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, consciente, cooperativa, ventilando espontáneamente. Hemodinámicamente estable. Diuresis adecuada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Opacidades en 2/3 inferiores de ambos campos pulmonares por interposición de partes blandas, engrosamiento hiliar derecho de aspecto inflamatorio. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 64 años de edad. Municipio y provincia de Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, consciente, cooperativo, con polipnea ligera, en ventilación no invasiva, en decúbito prono. Estable hemodinámicamente. Ritmo diurético disminuido. Rayos X de tórax. Infiltrado pulmonar difuso bilateral. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 75 años de edad. Municipio Bayamo. Provincia de Granma. Antecedentes Patológicos Personales: Sana. Se encuentra en Cuidados Intensivos, con pico febril en dos ocasiones, en Ventilación No Invasiva. Estable hemodinámicamente. Ritmo diurético normal. Rayos X de tórax. Infiltrado inflamatorio bilateral homogéneo a predominio basal derecho. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, 74 años de edad.Municipio y provincia de Guantánamo. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Demencia Vascular. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, consciente, cooperativa, con polipnea ligera, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Buena diuresis. Gasometría con acidosis metabólica ligera. Rayos X de tórax. Radiopacidades en velo en ambas bases pulmonares, a predominio derecho. Reportada de grave.

Pacientes fallecidos

Ciudadano cubano de 54 años de edad. Municipio Habana Vieja, provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica y Ulcera péptica Duodenal. Estadía hospitalaria 11 días. Presentó disnea, desaturación e hipotensión arterial. Fue necesario intubar, ventilar y apoyar con aminas vasoactivas. Continuó muy inestable, con elementos de distress respiratorio severo y Shock Séptico con pobre respuesta a la terapéutica empleada. Hizoparada cardiaca en asistolia sin responder a las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 55 años. Municipio Centro Habana, provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Cardiopatía Isquémica y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Estadía hospitalaria: cuatro días. Se mantuvo en estado crítico con elementos de distress respiratorio severo y Shock Séptico; presentó parada cardiaca en asistolia que no responde a las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 84 años. Municipio Habana del Este, provincia de La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial Cardiopatía Isquémica, Diabetes Mellitus y Enfermedad Renal Crónica en régimen dialítico. Estadía hospitalaria: 22 días. Empeoró el cuadro respiratorio y hemodinámico, asociado a trastornos metabólicos y del medio interno, con pobre respuesta a la terapéutica. Presentó parada cardíaca que no responde a las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 90 años. Municipio de Cárdenas. Provincia de Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y nefrectomía izquierda. Estadía hospitalaria: cinco días. Hizo bradicardia extrema, seguido de parada cardíaca, se realizan maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 59 años de edad. Municipio Jagüey Grande. Provincia de Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Cardiopatía Isquémica, Hipertensión Arterial y Asma Bronquial. Estadía hospitalaria: siete días. Presentó incremento de la disnea, hipoxemia marcada, cianosis, astenia, toma de conciencia. Hizo parada cardíaca, se realizan maniobras de reanimación cardiopulmonar que no son efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 65 años de edad. Municipio Pedro Betancourt. Provincia de Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Estadía hospitalaria: 13 días. Presentó cuadro súbito de cianosis, disnea, e hipoxemia. Hizo parada cardíaca, se realizan maniobras de reanimación cardiopulmonar que no son efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 38 años. Municipio de Cárdenas. Provincia de Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus tipo I, Hipertensión Arterial, Insuficiencia Cardiaca, Obesidad e Insuficiencia Venosa Periférica. Estadía hospitalaria: 31 días. Presentó empeoramiento, clínico, gasométrico y radiológico, con hipotensión arterial dependiente de la administración de aminas a altas dosis. Hizo parada cardiaca en asistolia, fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar, que no son efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 54 años. Municipio y provincias de Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Obesidad e Hipertensión Arterial. Estadía hospitalaria: 7 días. Presentó empeoramiento clínico, gasométrico y radiológico por lo que se decide intubar y ventilar en posición prono por la obesidad mórbida. Hizo parada cardíaca, se realizaron maniobras de reanimación que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 90 años. Municipio de Cárdenas. Provincia de Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Cardiopatía Isquémica e Hipertensión arterial. Estadía hospitalaria: un día. Presentó empeoramiento de la disnea, hipotensión arterial, cianosis, fue intubada, ventilada y apoyada con aminas. Hace parada cardiorespiratoria en asistolia, fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar, que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Hasta el 20 de abril se reportan 190 países y 29 territorios con casos de COVID-19, asciende a 143 millones 293 mil 760 los casos confirmados (+ 786 mil 445) con 18 millones 356 mil 882 casos activos y tres millones 50 mil 549 fallecidos (+ 11 mil 724) para una letalidad de 2,13.

En América se reportan 60 millones 988 mil 94 casos confirmados (+ 184 mil 512), el 42,56 % del total de casos reportados en el mundo, con nueve millones 191 mil 95 casos activos y un millón 474 mil 19 fallecidos (+ 3 mil 801) para una letalidad de 2,42.