Cuba acusa a EE.UU. de piratería marítima contra Venezuela en el Caribe

Cuba denunció el robo de un buque petrolero en el Mar Caribe procedente de Venezuela, hecho que tachó de piratería y terrorismo marítimo perpetrado por fuerzas de Estados Unidos.

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez, denunció la víspera en redes sociales el nuevo acto, que afirmó “constituye una grave violación del Derecho Internacional y merece la condena de todos los pueblos amantes de la paz”.

“Denunciamos el robo del buque petrolero venezolano en aguas del Caribe por fuerzas de EE.UU. Es un acto de piratería y terrorismo marítimo, una grave violación del Derecho Internacional y merece la condena del mundo entero. ¡Basta de agresiones imperiales!”, escribió el mandatario en su cuenta oficial de X.

Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó que el atraco fue ejecutado por efectivos militares estadounidenses en aguas internacionales, calificándolo como un crimen de lesa humanidad contra la navegación y la soberanía de los pueblos.

Rodríguez señaló que el ataque viola flagrantemente el artículo 3 del Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima de 1988, así como el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, la Convención de Ginebra sobre la Alta Mar y la Declaración sobre los principios del Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad entre Estados.

Además, condenó el “modelo colonialista” que Washington impone mediante la intimidación y el uso ilegítimo de la fuerza, reafirmando que Venezuela continuará su desarrollo económico y energético de forma independiente y soberana, respaldado por su pueblo y aliados internacionales.