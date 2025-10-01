Televisión Avileña

Cuba agradece denuncias en la ONU a política hostil de Estados Unidos

Sep 30, 2025

 

   El Canciller, quien encabezó la delegación de Cuba en el foro, destacó en X que 43 líderes internacionales condenaron el bloqueo económico, comercial y financiero de Washington hacia la mayor de las Antillas.

Asimismo, precisó, en el Debate General 19 representantes llamaron a «eliminar a Cuba de la fraudulenta, unilateral y arbitraria Lista de Estados patrocinadores del terrorismo».

Este lunes concluyó la semana de alto nivel correspondiente al 80 periodo de sesiones de la AGNU, en la cual altos representantes de varios países evidenciaron la ilegalidad y el carácter inhumano de las medidas unilaterales de Estados Unidos contra Cuba.

Resaltan Brasil, Colombia, Vietnam, Angola, Guyana, Bolivia, Dominica, México, Barbados, Jamaica, Belice, Antigua y Barbuda, Zimbabwe y Venezuela.

 

