Primer strike para el equipo Cuba en el Preolímpico de las Américas

Verdadero show fue el juego entre Venezuela y Cuba en la fecha inaugural del Preolímpico de béisbol de las Américas. En el estadio Ballpark de West Palm Beaches el equipo suramericano superó seis anotaciones por cinco a la escuadra antillana.

Los protagonistas fueron los jonroneros de la «Vinotinto» Carlos Pérez, Hernán Pérez y Robinson Chirinos. El primero empujó cuatro carreras ante Lázaro Blanco, quien en tres entradas y dos tercios propinó cinco ponches y regaló cuatro boletos, en definitiva, fue el perdedor del encuentro. Los lanzamientos de la victoria pertenecieron a Adrian Almeida. Por su parte, Moisés Gómez salvó el juego.

Entretanto, por la batería cubana sacaron la pelota del parque Bárbaro Erisbel Arruebarruena y Lisbán Correa. Por cierto, que chiquito pareció el terreno cuando bateó el toletero industrialista. Más allá de que trajo dos carreras, el kilométrico cuadrangular del habanero lo impulsa a la titularidad frente a Canadá. ¿Quién sienta al “Billy” ahora?

«Fue mi primer turno al bate representando a Cuba, y resultó muy emocionante pegar un jonrón que nos puso a una carrera en el marcador», declaró Lisbán Correa a la revista Jit.

Realmente, el MVP de la 60 Serie Nacional presentó en una oportunidad al bate credenciales para reemplazar a Alfredo Despaigne. Este designado pegó un jit en cuatro veces al bate y en su última comparecencia lo sustituyó Rafael Viñales por lesión tras un swing fallido. Además, el “Caballo de los Caballos” no pasa por un buen momento en su trayectoria deportiva.

Por otro lado, el campocorto oriundo de Cienfuegos parece inamovible tras responder a la confianza conferida por el mánager Armando Ferrer. Quien sí perdió su puesto es Frederich Cepeda. El capitán no lució al bate, falló en el primer inning con corredores en circulación, luego roleteó para doble matanza, también se tomó un ponche. Otro aspecto negativo es su velocidad, herramienta que influye en la defensa y ofensiva.

Raico Santos, que bateó por el espirituano en el octavo episodio y recibió boleto, será quien empezará el enfrentamiento de hoy en el jardín izquierdo, según afirmó el director Ferrer para el sitio digital Jit. Precisamente, el actual campeón nacional aportará mayor rápidez y desplazamiento. Recordar en este instante la inmortal frase que en ocasiones pronunció Higinio Vélez: «Este es un equipo de hombres y no de nombres».

En el otro partido del grupo B, Canadá aventajó por diferencia de siete a la selección colombiana. Los norteamericanos no permitieron ni jit ni carrera. Dichos vencedores son los próximos rivales de la novena cubana. De perder este choque y que Venezuela venza a Colombia acaban totalmente las aspiraciones de la plantilla nacional de incluirse en los venideros Juegos Olímpicos. Oficialmente el béisbol, bajo los cinco aros, se ha disputado en las ediciones: Barcelona ’92, Atlanta ’96, Sidney 2000, Atenas 2004 y Beijing 2008. Cuba en todas estas ocasiones fue finalista.

Las falencias de la primera derrota, como entregar el out de Yadil Mujica en home perdiendo tres a cero en la primera entrada, no pueden cometerse ante Canadá, conjunto al que no le ganamos desde hace apróximadamente una década. Aunque, de manera general, la tanda ayer destacó frente a los envíos del grandesligas Aníbal Sánchez y otros serpentineros venezolanos, en varios momentos claves no aparecieron eficaces conexiones. Batear a «la hora buena» será otra de las premisas en el segundo desafío.

A pesar del desfavorable conteo y el slung en los últimos eventos internacionales, en el cajón de bateo está un tricampeón olímpico. Entonces, ¿no crees que puede pegar el jonrón clasificatorio a Tokio 2020+1?