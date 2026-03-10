Cuba derrota a Colombia y suma su segunda victoria en el VI Clásico Mundial de Béisbol

El equipo cubabo defendió su invicto con temple de acero y derrotó este domingo 7-4 a Colombia, sumando su segunda victoria en el VI Clásico Mundial de Béisbol y consolidando su ruta en el Grupo A.

Bajo el cielo cálido del estadio Hiram Bithorn, los dirigidos por Germán Mesa fueron sostenidos por la arquitectura de su pitcheo y una ofensiva que encontró los destellos necesarios para inclinar la balanza en un duelo que exigió paciencia, carácter y sangre fría.

Los colombianos aprovecharon el descontrol del abridor Denny Larrondo, quien concedió un trío de bases por bolas en el inicio del pleito, para marcar temprano; pero la ventaja duró menos que un suspiro.

Sendos cuadrangulares de Ariel Martínez —con dos sacos ocupados— y de Erisbel Arruebarrena sirvieron para fabricar cuatro carreras, dinamitar el montículo del derrotado Luis Patiño y tomar el mando definitivo del desafío.

Larrondo se fue sin permitir hits en dos episodios; Yariel Rodríguez colgó un par de argollas con tres ponches, pero Pedro Santos —que regaló tres boletos y permitió un sencillo— abandonó el montículo en el sexto acto dejando un corredor en la inicial, que luego anotó por elevado de sacrificio de Tito Polo.

Darién Nuñez logró cerrar el capítulo, antes que un error del jardinero central permitiera que Cuba anotara tres más en el sexto, dos de ellas remolcadas por un triple de Yiddi Cappé ante un envío de Ezequiel Zabaleta, tercer relevista que usaba la tropa de José Mosquera.

Enmanuel Chapman no pudo sostenerse en la lomita, y los panameños, con dos bases por bolas, igual cantidad de indiscutibles y un pelotazo con los ángulos congestionados, fabricaron dos anotaciones en el séptimo.

Luis Romero apagó el fuego cafetero y del resto se encargaron Yoan López y Raidel Martínez. Este último concedió la décima base por bolas del pitcheo antillano en la jornada, pero liquidó a dos bateadores por la vía de los strikes.

Con este triunfo, la mayor de Las Antillas confirma que ha llegado a San Juan con la determinación de avanzar sin titubeos y de jugar con la calma antigua de los equipos que cargan años de béisbol en los hombros y saben caminar sobre la cuerda tensa de los grandes eventos.

En esta llave, Puerto Rico y Cuba encabezan ahora la tabla con balance de 2-0, mientras Canadá marcha con 1-0, Panamá presenta 0-2 y Colombia queda eliminada con 0-3, cuando el torneo comienza a apretar como un nudo en la garganta de los aspirantes.

Tomado de Cubadebate