Cuba: despliegue militar Estados Unidos atenta contra la paz en América Latina

El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, alertó hoy del peligro para paz en América Latina del despliegue de buques militares de Estados Unidos en el mar Caribe. Declaración del ICAP en apoyo a Venezuela

A través de su cuenta en X, el canciller afirmó que el “envío por #EEUU de más buques militares al Caribe crea grave peligro para la paz regional y busca reimponer su dominación en Nuestra América con ridículo pretexto de enfrentar narcotráfico. Responde a la agenda de políticos corruptos como el Secretario de Estado”.

En declaraciones recientes, el canciller venezolano, Yván Gil, denunció que el Gobierno de Estados Unidos pretende “desestabilizar a toda América Latina”, en relación con los informes sobre el despliegue de fuerzas navales en la supuesta lucha antidroga y los señalamientos contra Maduro.

Según el titular de la cartera tal acción es un pretexto de una política fracasada y esta fase de combate a los carteles va más allá. “No se pretende atacar a Venezuela nada más, lo que pretende este grupo de desquiciados que maneja el poder en Estados Unidos es desestabilizar a toda América Latina”, alertó.

Tomado de Prensa Latina