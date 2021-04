Cuba reporta 1 004 nuevos casos de COVID-19, cuatro fallecidos y 1 007 altas médicas

Al cierre de este miércoles 14 de abril, Cuba reportó 1 004 nuevos casos de COVID-19, para un acumulado de 90 408 desde marzo de 2020. Además, cuatro fallecidos y 1 007 altas médicas, informó este jueves en su habitual comparecencia televisiva el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap), quien subrayó que se mantienen los indicadores de alta transmisibilidad del virus.

Cuba amaneció este jueves con 24 408 pacientes ingresados: 3 704 sospechosos, 15 964 en vigilancia y 4 740 confirmados (casos confirmados), “esta última cifra, discretamente inferior (-7) al día anterior”, precisó Durán.

De los 4 740 casos activos, 4 671 muestran una evolución clínica estable. Actualmente hay 69 en terapia intensiva: 32 críticos y 37 graves.

Durante la jornada del miércoles fueron procesadas 20 672 muestras en los laboratorios de biología molecular del país, de las que 1 004 resultaron positivas, 45 más que el día anterior, y que representa una positividad de 4.9%. “Cuando ese índice está en 5, se habla de una transmisión importante”, señaló el especialista.

Hasta la fecha, Cuba acumula 3 298 208 PCR procesados, con 90 408 positivos, para una positividad de 2.74%.

Este miércoles:

−988 de los casos diagnosticados son autóctonos, y 16 (1.6%) son importados (12 de Rusia, dos de Alemania, uno de Estados Unidos y uno de Ecuador).

(Desde marzo de 2020 se acumulan 5 244 casos con fuente de infección en el extranjero, 5.8%)

−961 (95.7%) fueron contactos de casos confirmados (hasta la fecha, son 84 967 en el acumulado, 94% del total)

−Se trabaja aún para identificar la fuente de infección en 27 (2.7%) casos (desde marzo de 2020 el acumulado es de 197)

Durán informó, además, que, desde el primero de noviembre a la fecha, el 13.3% (11 075) de los casos confirmados han tenido transmisión vinculada con viajeros internacionales.

De los 1 004 diagnosticados, además:

−466 (46.4%) eran asintomáticos en el momento del diagnóstico (desde marzo de 2020 se acumulan 46 231, el 51.1% del total de confirmados)

−153 (15.2%) corresponden al grupo de menores de 20 años, 135 (11.8%) de ellos en edades pediátricas (menores de 18). Hay actualmente 727 niños, adolescentes y jóvenes entre los casos activos. Se ha recuperado el 93.5% de todos los pacientes en edades pediátricas diagnosticados hasta ahora.

−De los 135 confirmados en edades pediátricas, siete son menores de un año. Ya se acumulan 590 desde el inicio de la pandemia. De esos siete menores de un año, cuatro son lactantes, menores de seis meses, incluyendo un recién nacido. Seis de los siete son contactos de casos confirmados. Hasta la fecha se acumulan 11 222 niños, jóvenes y adolescentes diagnosticados, el 12.4% del total.

Dos pacientes de un año de edad (de La Habana) están entre los reportados como graves este miércoles.

−Además, fueron diagnosticados 329 casos de 20 a 39 años, 360 de 40-59 y 162 de 60 años y más.

Cuba acumula hasta la fecha 491 fallecidos (cuatro este miércoles), para una letalidad de 0.54%, y 85 121 (92.4%) recuperados de la enfermedad, sumadas las 1 007 altas médicas dadas este miércoles.

Residencia de los casos confirmados por provincia y municipios

Pinar del Río: 33 casos

Guane: 1 (contacto de caso confirmado).

Los Palacios: 1 (contacto de caso confirmado).

Minas de Matahambre: 7 (6 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Pinar del Río: 21 (contactos de casos confirmados).

San Juan y Martínez: 1 (contacto de caso confirmado).

Viñales: 2 (contactos de casos confirmados).

Artemisa: 15 casos

Artemisa: 4 (contactos de casos confirmados).

Bauta: 1 (contacto de caso confirmado).

Guanajay: 3 (contactos de casos confirmados).

Güira de Melena: 1 (contacto de caso confirmado).

Mariel: 1 (contactos de casos confirmados).

San Antonio de los Baños: 4 (contactos de casos confirmados).

San Cristóbal: 1 (contacto de caso confirmado).

La Habana: 510 casos

Diez de Octubre: 48 (contactos de casos confirmados).

Arroyo Naranjo: 60 (contactos de casos confirmados).

Boyeros: 49 (contactos de casos confirmados).

Centro Habana: 36 (contactos de casos confirmados).

Cerro: 35 (contactos de casos confirmados).

Cotorro: 17 (contactos de casos confirmados).

Guanabacoa: 16 (15 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Habana del Este: 34 (contactos de casos confirmados).

Habana Vieja: 46 (contactos de casos confirmados).

La Lisa: 42 (41 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Marianao: 31 (contactos de casos confirmados).

Playa: 25 (contactos de casos confirmados).

Plaza de la Revolución: 21 (contactos de casos confirmados).

Regla: 22 (contactos de casos confirmados).

San Miguel del Padrón: 28 (27 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Mayabeque: 17 casos

Bejucal: 4 (contactos de casos confirmados).

Güines: 5 (contactos de casos confirmados).

Madruga: 1 (contacto de caso confirmado).

Melena del Sur: 2 (contactos de casos confirmados).

Quivicán: 3 (contactos de casos confirmados).

San José de Las Lajas: 1 (contacto de caso confirmado).

Santa Cruz del Norte: 1 (contacto de caso confirmado).

Matanzas: 92 casos

Calimete: 3 (contactos de casos confirmados).

Cárdenas: 18 (contactos de casos confirmados).

Ciénaga De Zapata: 1 (contacto de caso confirmado).

Colón: 4 (contactos de casos confirmados).

Jagüey Grande: 13 (12 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Jovellanos: 12 (10 contactos de casos confirmados y 2 sin fuente de infección precisada).

Limonar: 2 (contactos de casos confirmados).

Los Arabos: 5 (contactos de casos confirmados).

Martí: 1 (contacto de caso confirmado).

Matanzas: 18 (contactos de casos confirmados).

Pedro Betancourt: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 sin fuente de infección precisada).

Perico: 13 (contactos de casos confirmados).

Cienfuegos: 8 casos

Cienfuegos: 1 (contacto de caso confirmado).

Cruces: 1 (contacto de caso confirmado).

Cumanayagua: 5 (contactos de casos confirmados).

Palmira: 1 (contacto de caso confirmado).

Villa Clara: 14 casos

Cifuentes: 1 (contacto de caso confirmado).

Encrucijada: 1 (contacto de caso confirmado).

Manicaragua: 7 (contactos de casos confirmados).

Placetas: 1 (contacto de caso confirmado).

Sagua La Grande: 2 (contactos de casos confirmados).

Santa Clara: 2 (contactos de casos confirmados).

Sancti Spíritus: 91 casos

Cabaiguán: 68 (contactos de casos confirmados).

Fomento: 1 (contacto de caso confirmado).

Sancti Spíritus: 14 (11 contactos de casos confirmados y 3 sin fuente de infección precisada).

Trinidad: 8 (contactos de casos confirmados).

Ciego de Ávila: 7 casos

Ciego de Ávila: 4 (contactos de casos confirmados).

Morón: 2 (contactos de casos confirmados).

Primero de Enero: 1 (contacto de caso confirmado).

Camagüey: 4 casos

Camagüey: 4 (2 contactos de casos confirmados y 2 importados).

Las Tunas: 13 casos

Jobabo: 3 (2 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Las Tunas: 9 (contactos de casos confirmados).

Manatí: 1 (contacto de caso confirmado).

Granma: 73 casos

Bartolomé Masó: 2 (contactos de casos confirmados).

Bayamo: 51 (47 contactos de casos confirmados y 4 importados).

Buey Arriba: 1 (contacto de caso confirmado).

Guisa: 18 (contactos de casos confirmados).

Jiguaní: 1 (contacto de casos confirmado).

Holguín: 20 casos

Frank País: 3 (2 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Gibara: 1 (contacto de caso confirmado).

Holguín: 11 (8 contactos de casos confirmados, 1 importado y 2 sin fuente de infección precisada).

Mayarí: 2 (sin fuente de infección precisada).

Moa: 2 (contactos de casos confirmados).

Rafael Freyre: 1 (sin fuente de infección precisada).

Santiago de Cuba: 93 casos

Contramaestre: 8 (contactos de casos confirmados).

Guamá: 1 (contacto de caso confirmado).

II Frente: 3 (contactos de casos confirmados).

Mella: 4 (contactos de casos confirmados).

Palma Soriano: 14 (12 contactos de casos confirmados y 2 sin fuente de infección precisada).

San Luis: 10 (7 contactos de casos confirmados y 3 sin fuente de infección precisada).

Santiago de Cuba: 50 (40 contactos de casos confirmados, 5 importados y 5 sin fuente de infección precisada).

Songo la Maya: 3 (2 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Guantánamo: 13 casos

Baracoa: 2 (contactos de casos confirmados).

Guantánamo: 11 (10 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Municipio Especial Isla de La Juventud: 1 (sin fuente de infección precisada).

Pacientes en estado crítico

Ciudadano cubano, de 94 años de edad. Municipio Minas de Matahambre. Provincia Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Asma Bronquial y Fractura de Cadera. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente. Ritmo diurético normal. Gasometría normal. Rayos X de tórax. Lesiones radiopacas de aspecto inflamatorias en ambos campos pulmonares con elementos de distress asociados. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 74 años de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Enfermedad Cerebro Vascular y Trombosis Venosa Profunda. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente, apoyado con aminas. Buena diuresis. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio del hemitórax derecho. PCR evolutivo negativo. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana, de 69 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial e Infarto del Miocardio (2009). Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, isquemia arterial aguda del miembro superior izquierdo, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente, apoyada con aminas. Ritmo diurético normal. Gasometría con acidosis respiratoria. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias bibasales. PCR evolutivo negativo. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano, de 60 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Enfermedad Renal Crónica. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, en ventilación mecánica. Estable hemodinámicamente. Oligúrico. Gasometría con acidosis metabólica. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. PCR evolutivo negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 56 años de edad. Municipio: La Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis respiratoria. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. PCR evolutivo negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 71 años de edad. Municipio Marianao. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, en ventilación mecánica. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. PCR evolutivo negativo. Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana, de 58 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, se mantiene con creatininas elevadas, mejor control metabólico, neurológicamente sin cambios Glasgow en 4 puntos, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada apoyada con diuréticos. PCR evolutivo negativo. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 78 años de edad. Municipio Marianao. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica con distress respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con ligera hipoxemia. Reportado de crítico estable

Ciudadano cubano, de 60 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Asma Bronquial y Fibrosis Pulmonar. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica con distress respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con ligera hipoxemia. Reportado de crítico estable

Ciudadano cubano, de 57 años de edad. Municipio Plaza de la Revolución. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión arterial, Diabetes Mellitus y Asma Bronquial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con buena saturación. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. PCR evolutivo negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 60 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 74 años de edad. Municipio La Habana de Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Sustitución válvula aórtica (13 años). Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica con buena saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 38 años de edad. Municipio San Nicolás de Bari. Provincia Mayabeque. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Enfermedad Renal Crónica en Hemodiálisis y Gastritis Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, mantiene febrículas, sedada, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Anuria. Gasometría con una acidosis respiratoria. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana, de 76 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Asma Bronquial e Hipotiroidismo. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedada, en ventilación mecánica con saturación adecuada. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 44 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Obesidad mórbida. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio ligero. Hemodinámicamente inestable apoyado con aminas. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis respiratoria e hipoxemia moderada. PCR evolutivo negativo. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana, de 79 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, sin sedación, con Glasgow en 8 puntos, en ventilación mecánica a través de traqueostomía. Estable hemodinámicamente. Ritmo diurético mejorado. Gasometría normal. Rayos X de tórax. Mejoría radiológica. Lesiones inflamatorias que ocupan ambos campos pulmonares. PCR evolutivo negativo. Reportada de crítica estable.

Ciudadano italiano, de 58 años de edad. Municipio Cotorro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, con dos picos febriles, en ventilación mecánica se trabaja en el proceso de destete. Estable hemodinámicamente. Diuresis disminuida. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X de tórax. Mejoría radiológica. Infiltrado inflamatorio en base pulmonar derecha y hemitórax izquierdo. PCR evolutivo negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 66 años de edad. Municipio Quivicán. Provincia Mayabeque. Antecedentes Patológicos Personales: No refiere. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, sedado, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado, ayer presentó una parada cardiaca que requirió reanimación. Hemodinámicamente inestable, con apoyo de aminas. Diuresis adecuada. Gasometría con acidosis metabólica. Rayos X de tórax. Lesiones de aspecto inflamatorio en ambos campos pulmonares. PCR evolutivo de negativo. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano, de 54 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, en el día de ayer se intuba y ventila, en Ventilación mecánica. Estable hemodinámicamente. Ritmo diurético normal. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X de tórax: Empeoramiento radiológico. Moteado inflamatorio en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 32 años de edad. Municipio Madruga. Provincia Mayabeque. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, sedado, ayer presentó desaturación, aumento del trabajo respiratorio y agotamiento por lo que se procede a intubar y ventilar, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Ritmo diurético normal. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X de tórax. Empeoramiento radiológico. Moteado inflamatorio en ambas bases pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 77 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: No refiere. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Rayos X de tórax. Sin cambios. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. PCR evolutivo negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 74 años de edad. Municipio: Arroyo Naranjo Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedada, en ventilación mecánica, en posición prono, con buena saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana, de 45 años de edad. Municipio Habana Vieja. Provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales. Hipertensión Arterial y Asma Bronquial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación No Invasiva, con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias hasta el tercio medio de ambos campos pulmonares. Reportada critica estable.

Ciudadano chino, de 54 años de edad. Municipio Mariel. Provincia Artemisa. Antecedentes Patológicos Personales: Hepatitis B. Se encuentra en Cuidados Intensivos, varios picos febriles, en disfunción múltiple de órganos, edematoso, mal distribuido, sedado, en ventilación mecánica a través de traqueostomía, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente inestable con apoyo de aminas. Disminución del ritmo diurético. Gasometría con acidemia respiratoria. Rayos X de tórax. Empeoramiento radiológico. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares difusas no homogéneas con tendencia a la consolidación a nivel del 1/3 medio del pulmón derecho. PCR evolutivo de negativo. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano, de 92 años de edad. Municipio Limonar. Provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos: Hipertensión Arterial y Bloqueo Auriculo Ventricular con marcapaso. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente, apoyado con aminas. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia moderada. Ecocardiograma. Disfunción sistólica severa del ventrículo izquierdo. Rayos X de tórax. Lesiones irregulares extensas y densas en ambos campos pulmonares a predominio en hemitórax derecho. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana, de 77 años de edad. Municipio Jagüey Grande. Provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Epilepsia y Polineuropatía. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis metabólica e hipoxemia ligera. Rayos X de tórax. Lesiones irregulares extensas y densas en ambos hemitórax. Reportada crítica estable.

Ciudadano cubano, de 55 años de edad. Municipio y Provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con polipnea superficial, continúa con eventos recurrentes de diarreas pastosas, en ventilación mecánica. Estable hemodinámicamente. Ritmo diurético disminuido. Rayos X de tórax. Mejoría radiológica. Lesiones intersticiales en ambos campos pulmonares con imagen en cuña en tercio superior basal de hemitórax derecho compatible con atelectasia probablemente secundaria a cáncer de pulmón. Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana, de 75 años de edad. Municipio Santa Clara. Provincia Villa Clara. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedada y relajada, en ventilación mecánica, con distress respiratorio ligero. Hemodinámicamente inestable con apoyo de aminas. Diuresis escasa. Gasometría con alcalosis respiratoria. Ecocardiograma donde se evidencia función sistólica severamente deprimida con Fracción de Eyección del Ventrículo Izquierdo del 30%. Reportado de crítica inestable.

Ciudadano cubano, de 72 años de edad. Municipio Encrucijada. Provincia Villa Clara. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, ayer presentó polipnea, desaturación e hipoxemia por lo que se intubó y ventiló. En ventilación mecánica con distress respiratorio ligero. Hemodinámicamente estable. Diuresis adecuada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X de tórax. Empeoramiento radiológico. Infiltrado intersticio alveolar de aspecto inflamatorio en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 46 años de edad. Municipio y Provincia Las Tunas. Antecedentes Patológicos Personales: Etilismo Crónico y Fumador. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Diuresis adecuada. Gasometría normal. Rayos X de tórax. Opacidad que ocupa los 2/3 inferiores de ambos campos pulmonares en relación con proceso inflamatorio. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 69 años de edad. Municipio y Provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, presenta fiebre, en ventilación mecánica a través de traqueostomía. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Rayos X de tórax. Mejoría radiológica. Imagen redondeada radiopaca con nivel hidroaéreo en su interior a nivel del 1/3 medio del pulmón izquierdo y lesiones de aspecto inflamatorio diseminadas en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 76 años de edad. Municipio y Provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial. Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica fenotipo bronquítico. Se encuentra en Cuidados Intensivos, con descontrol metabólico, episodio de fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida que se trató, afebril, en ventilación mecánica. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X de tórax sin cambios. Infiltrado inflamatorio con mayor radiopacidad bilateral. Reportada de crítica estable.

Pacientes en estado grave

Ciudadano cubano de 71 años de edad. Municipio y provincia Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Demencia Senil y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría normal. Rayos X de tórax. Radiopacidad heterogénea de aspecto inflamatorio en campo pulmonar derecho con engrosamiento hiliar. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 39 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, con polipnea ligera, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambas bases pulmonares. PCR evolutivo: negativo. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 63 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con polipnea ligera, en Ventilación No Invasiva alternando con ventilación espontánea, en decúbito prono. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con una hipoxemia moderada. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 54 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Cardiopatía Hipertensiva y Enfermedad Renal Crônica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, se hemodializó sin complicaciones, afebril, con ligera polipnea, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis metabólica. Hemodiálisis. PCR evolutivo: negativo. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 59 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus y Sobrepeso. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, polipnea ligera, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis metabólica. Rayos X de tórax. Negativo. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 83 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Asma Bronquial, Cardiopatía Isquémica, Enfermedad Renal Crónica, Insuficiencia arterial periférica y Síndrome Vertiginoso. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares, a predominio derecho. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 57 años de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Fibrosis quística. Mastectomía izquierda en 2014. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, polipnea ligera, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 90 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Neoplasia de Próstata. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, con polipnea ligera, en ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio izquierdo. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 70 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Asma Bronquial. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, con ligera polipnea, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio derecho. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 58 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Epilepsia, Insuficiencia Cardíaca y Alcoholismo. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, menos edemas en miembros inferiores, extubado sin complicaciones, ventilando en espontánea con buena saturación de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares con derrame pleural. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 31 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Epilepsia. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, bienestar fetal, ligera polipnea, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno, buena saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Reportada de Grave.

Ciudadana cubana de 65 años de edad. Municipio Marianao. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión arterial, Diabetes Mellitus y Enfermedad Cerebro Vascular. Se encuentra en Cuidados Intensivos, postquirúrgico, afebril, sin demanda ventilatoria, herida quirúrgica aséptica, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 54 años de edad. Municipio Habana Vieja. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Ulcera Péptica y Derrame Pleural. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, polipnea ligera, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno, en decúbito prono. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 79 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Arritmias Cardíacas. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, mantiene deposiciones diarreicas, con toma del estado general. Ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. PCR evolutivos: negativos. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 80 años de edad. Municipio La Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Hiperplasia prostática y Demencia Senil. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, polipneico, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno, buena saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 87 años de edad. Municipio Marianao. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, persiste con decaimiento, toma del estado general, polipnea demandante de oxígeno, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 59 años de edad. Municipio La Habana Vieja. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Tumor de Pulmón operado hace 6 meses. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sin signos de sangrado activo, se intentó realizar endoscopia digestiva superior pero el paciente no cooperó y se negó por lo que el proceder no fue concluyente, no ha presentado melena ni hematemesis, se mantiene sin síntomas respiratorios. Ventilando en espontánea sin suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 95 años de edad. Municipio Marianao. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, ligera polipnea, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 59 años de edad. Municipio Plaza de la Revolución. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus de debut. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sin control metabólico aún, con tos seca y falta de aire ligera, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno y buena saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 64 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Fístula Traqueo esofágica. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, consciente, orientado, cooperativo, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Ritmo diurético normal. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X de tórax. Moteado inflamatorio en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 48 años de edad. Municipio Cotorro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Adenocarcinoma de recto. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, consciente, orientada, cooperativa, con polipnea ligera, en Ventilación no Invasiva intermitente y decúbito prono. Estable hemodinámicamente. Ritmo diurético normal. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X de tórax. Sin cambios. Lesiones inflamatorias en ambas bases pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 42 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, consciente, orientado, cooperativo, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Ritmo diurético normal. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X de tórax. Moteado inflamatorio en ambas bases pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 55 años de edad. Municipio Habana Vieja. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Retraso Mental. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario, en decúbito prono. Estable hemodinámicamente. Ritmo diurético normal. Rayos X de tórax. Infiltrado inflamatorio en ambas bases pulmonares a predominio izquierdo. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 65 años de edad. Municipio Habana Vieja. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, Cirrosis Hepática y Etilismo. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario, en decúbito prono. Estable hemodinámicamente. Ritmo diurético normal. Rayos X de tórax. Imagen de aspecto inflamatorio en hemitórax derecho y en base pulmonar izquierda. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 66 años de edad. Municipio Cotorro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Asma Bronquial y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, consciente, cooperativa, con polipnea superficial, dependiente de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Rayos X de tórax. Infiltrado inflamatorio en ambas bases pulmonares. Gasometría con alcalosis respiratoria. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 49 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales. Hipertensión Arterial y Asma Bronquial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con mejoría clínica, continúa con polipnea superficial, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente con tendencia a la hipertensión arterial. Diuresis conservada. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambas bases pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 1 año de edad. Municipio San Miguel del Padrón. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: No se refieren. Se encuentra Cuidados Intensivos, afebril, con edemas generalizados y ascitis, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X de tórax. Negativo. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 54 años de edad. Municipio Jovellanos. Provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con hipoxemia, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario por alto flujo. Estable hemodinámicamente. Buena diuresis. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Lesiones intersticiales en ambos campos pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 54 años de edad. Municipio Jovellanos. Provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con disnea ligera, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con hipoxemia moderada. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 58 años de edad. Municipio Jovellanos. Provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos: Hipertensión Arterial y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, con picos febriles y disnea a los pequeños esfuerzos, ventilando en espontánea con buena saturación sin oxígeno. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 54 años de edad. Municipio Cárdenas. Provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos: Hipertensión Arterial y Operado de Insuficiencia Venosa superficial crural. Se encuentra en Cuidados Intensivos, con picos febriles y disnea a los pequeños esfuerzos, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 61 años de edad. Municipio Pedro Betancourt. Provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con polipnea ligera, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Radiopacidades irregulares a predominio bibasal y 1/3 medio de ambos hemitórax. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 75 años de edad. Municipio Morón. Provincia Ciego de Ávila. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Asma Bronquial. Se encuentra Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis adecuada. Rayos X de tórax. Infiltrado reticular diseminado en ambos campos pulmonares a predominio de regiones hiliares. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 79 años de edad. Municipio Morón. Provincia Ciego de Ávila. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, mejoría clínica en Ventilación No Invasiva. Hemodinámicamente estable. Diuresis adecuada. Gasometría con acidosis metabólica. Rayos X de tórax. Infiltrado reticular denso con tendencia a la consolidación parahiliares y bibasales hacia ángulos costofrénicos. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 84 años de edad. Municipio y provincia Holguín. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, consciente, cooperativa, afebril, con polipnea ligera, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis adecuada. Gasometría normal. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 93 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Enfermedad Cerebro vascular Isquémica y Fractura de Cadera. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias parahiliares bilaterales. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 25 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Sana. Se encuentra en el Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación no invasiva. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X de tórax. Infiltrado inflamatorio difuso a predominio derecho. Reportada de grave.

Pacientes fallecidos

Ciudadana cubana de 69 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Fibromioma Uterino. Estadía Hospitalaria: 6 días. Presentó episodio súbito de disnea y broncoespasmo severo que no mejora con medidas habituales por lo que fue intubada y ventilada. Comenzó con bradicardia extrema, hizo parada cardíaca en asistolia fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar, que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a sus familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 74 años. Municipio La Habana Vieja. La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Enfermedad Renal Crónica. Estadía hospitalaria: 18 días. Presentó una evolución clínica desfavorable, con elementos de distress respiratorio severo e inestabilidad hemodinámica con pobre respuesta la terapéutica empleada. Presentó bradicardia extrema y cae en parada cardíaca, realizándose las maniobras de reanimación pertinentes que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a sus familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 85 años de edad. Municipio Plaza de la Revolución. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Fibrilación Auricular y Trombosis Venosa Profunda. Estadía Hospitalaria: 15 días. Presentó empeoramiento clínico y gasométrico con elementos de distress respiratorio severo, sin respuesta a estrategias ventilatorias. Hizo bradicardia extrema, parada cardíaca en asistolia, fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a sus familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 54 años de edad. Municipio Jovellanos. Provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. Estadía hospitalaria: 9 días. Presentó empeoramiento clínico, radiológico y gasométrico, por lo que se decide intubar y ventilar. Posteriormente hizo un cuadro súbito de cianosis, hipoxemia, hipotensión arterial, bradicardia, seguido de paro cardíaco, se realizan maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a sus familiares y amigos.

La COVID-19 en el mundo

Hasta el 14 de abril, se reportan 190 países y 29 territorios con casos de COVID-19. La cifra de casos confirmados asciende a 138 652 642 (+ 831 978), con 24 247 627 casos activos y 2 979 495 fallecidos (+ 13 769), para una letalidad de 2.15.

En la región de las Américas se reportan 59 760 365 casos confirmados (+ 254 247), el 43.10% de los reportados en el mundo, con 9 196 574 casos activos y 1 442 811 fallecidos (+ 6 413), para una letalidad de 2.41.