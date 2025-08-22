Cultura y tradición al rescate: UNEAC Morón reafirma su compromiso en aniversario

En el marco de la celebración por el aniversario de la creación de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), los jardines de la sede en Morón fueron testigos de un encuentro profundamente significativo para la identidad cultural local.

El prestigioso radialista y Premio Nacional de la Radio, profesor Arquímedes Romo, ofreció una charla reveladora sobre la urgente necesidad de rescatar y preservar la rica tradición cultural moronera. Con sólidos argumentos, expuso cómo este patrimonio —incluyendo locales patrimoniales y obras históricas— se ha ido diluyendo, afectando elementos esenciales de la identidad de la ciudad.

En su disertación, Romo enfatizó que devolver a Morón su estatus de plaza fuerte de la cultura no es solo un acto de nostalgia, sino una inversión estratégica en el futuro. Su llamado a la acción se erige como un plan motivador que convoca a instituciones, artistas y comunidad a trabajar unidos para: restaurar físicamente los espacios culturales emblemáticos, recuperar la memoria artística e histórica local y reavivar el esplendor que caracterizó a la “ciudad del gallo”.

Este evento refuerza el papel de la UNEAC como guardiana del patrimonio cultural y promotora de la creación artística, en línea con los principios que han definido a la organización desde su fundación.