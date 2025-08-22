Televisión Avileña

Cultura

Cultura y tradición al rescate: UNEAC Morón reafirma su compromiso en aniversario

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Ago 22, 2025

En el marco de la celebración por el aniversario de la creación de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), los jardines de la sede en Morón fueron testigos de un encuentro profundamente significativo para la identidad cultural local.

El prestigioso radialista y Premio Nacional de la Radio, profesor Arquímedes Romo, ofreció una charla reveladora sobre la urgente necesidad de rescatar y preservar la rica tradición cultural moronera. Con sólidos argumentos, expuso cómo este patrimonio —incluyendo locales patrimoniales y obras históricas— se ha ido diluyendo, afectando elementos esenciales de la identidad de la ciudad.

En su disertación, Romo enfatizó que devolver a Morón su estatus de plaza fuerte de la cultura no es solo un acto de nostalgia, sino una inversión estratégica en el futuro. Su llamado a la acción se erige como un plan motivador que convoca a instituciones, artistas y comunidad a trabajar unidos para: restaurar físicamente los espacios culturales emblemáticos, recuperar la memoria artística e histórica local y reavivar el esplendor que caracterizó a la “ciudad del gallo”.

Este evento refuerza el papel de la UNEAC como guardiana del patrimonio cultural y promotora de la creación artística, en línea con los principios que han definido a la organización desde su fundación.

