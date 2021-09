Dany Miranda: «Mi objetivo es dirigir el equipo Cuba»

El espacio de una entrevista no es vasto para abordar la trayectoria deportiva de Dany Miranda. La extensión propia de los párrafos es lo de menos, su historia gana un tamaño muy grande por la gloria alcanzada y por alcanzar. Es que Dany no tiene para cuando acabar si de béisbol se trata. Ni la cercanía a la muerte le restó las ganas de enseñar técnicas y tácticas del juego de las bolas y los strikes.

Es obvio que le «encanta» la pelota, casi toda su vida ha estado sobre la grama de un terreno, pero con el sentir que lo dice da la impresión de que este deporte le regala vida constantemente. Y Dany al béisbol también.

No se estrechan la mano Dany y lo imposible. «Fui al equipo Cuba en todas las categorías, desde las inferiores hasta las mayores». No cree en el fatalismo geográfico, porque le profesa su fe a «batear mucho, defender bien y entrenar mucho».

Así, fue campeón olímpico en Atenas 2004. Siempre no abrió como titular, pero jugó en todos los partidos. Por lo que cuenta, ¿cómo Higinio Vélez lo iba a dejar las nueve entradas en el banco?:

«En el juego contra Canadá de la semifinal no empecé jugando», recuerda. Después de que Scull no capturara un lance en primera con las bases llenas, «Higinio se viró para mí y me dijo: “Dany, calienta, que vas a entrar a jugar”. Le respondí: “Ya yo estoy caliente”. Ocho de los bateadores canadienses eran zurdos. Cuando llegué al hotel vi los hematomas, eran enormes. Me los hice porque yo me podía ponchar, pero no se me podía ir una pelota. Había que matarme ahí ese día».

Resume que obtener la medalla de oro bajo los cinco aros «es lo mejor que le puede pasar a cualquier atleta».

Tras un título, «hay muchas personas que te apoyan». El agradecimiento a todos los profesores de béisbol y, sobre todo, «a mi mamá y mi abuelo, que fueron quienes me enseñaron a jugar pelota». También hizo una mención especial al padre, uno de los pilares esenciales en su vida.

Dany nació en la comunidad «Las Palmas», un poblado «que queda de Fallas para adentro a cinco kilómetros», en Chambas. «En las escuelas se practican deportes. Empecé por el atletismo, después fui voleibolista y por último pelotero». Al decidirse por el béisbol lo captan directamente para una pre- EIDE (Escuela de Iniciación Deportiva Escolar) en el municipio. «Ese mismo año, en la categoría 10- 12, hice el equipo Ciego y también el equipo Cuba que participó en un mundial en Monterrey, México».

Las historias de Miranda en sus inicios son, cuando menos, sorprendentes. Y para él pura comicidad. «En la EIDE jugaba en el center field. Se va a hacer un equipo Cuba de la categoría 13- 15 años. A los del centro nos concentraron en Villa Clara. Para un juego dan la alineación y aparecí como receptor. Le digo: “Profe, yo no soy cátcher, soy center field”. Y me responde que me habían anotado como cátcher y que eso no se podía cambiar. Bueno, ese año fui el cátcher del equipo Cuba. Increíble, nunca había jugado en esa posición».

Paradójicamente, un pass ball en su trayectoria fue subir a la Serie Nacional como receptor, pues coincidió con Roger Machado. Esto provocó que Dany se convirtiera en inicialista. «Creo que el error más grande que cometí en mi vida deportiva fue irme para primera base. Lo hice para que el equipo se redondeara y saliera adelante, pero a mí me perjudicó mucho. Los que juegan la primera base son de los mejores peloteros de Cuba, casi todos son terceros, cuartos o quintos bates. No fui un pelotero tan alto ni corpulento como los de esa posición. Entonces, para hacer después un equipo Cuba tenía que disputarlo mucho», explica.

Como dato curioso, Dany jugó en casi todas las posiciones en Serie Nacional, inclusive, actuó como lanzador. Únicamente no defendió en el campo corto.

Sus condiciones prometían un cátcher estelar. «Para la receptoría tenía muy buen brazo, no era mal fildeador, podía haber hecho más», añade. El hecho de discutir la titularidad con Machado lo obvia: «Yo me hubiera quedado como cátcher. Me gustaría poder virar a años atrás».

En un estado similar al de Roger estuvo Miranda cuando Yogey Pérez ascendió a los Tigres, aunque el chambero argumenta que las diferencias eran notables: «Cuando Yogey Pérez llegó, yo era campeón olímpico, había dado ese año veintiún jonrones, era el cuarto bate del equipo, no era un improvisado. Cuando yo llegué a la Serie Nacional, Roger estaba empezando, no tenía ese alto rendimiento. No fue igual».

Asimismo, Dany Miranda expuso que la situación con el otro inicialista avileño fue uno de los motivos de su retiro del béisbol activo en 2008, con solo doce temporadas acumuladas. «En los últimos años no la pasé bien en el equipo Ciego. También querían que volviera a la receptoría y no lo podía hacer por dolores de columna. Me dijeron que era mentira y al final fue un tumor de treinta y pico de libras que no me permitía rendir como antes. Ya no era el Dany rápido, el swing no era el mismo. El tumor me fue quitando habilidades. No sabía nada, pensé que era gordura», revela.

Con éxito fue operado años después, en 2019, en el Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas (CIMEQ), en La Habana, después de que su vida corrió un alto peligro.

El 14 no fue parte de la manada de Tigres que se alzó con el título en la LI Serie Nacional, pero sus estadísticas en playoffs son salvajes. Las causas del por qué no ganaron un campeonato antes del 2012 las ilustra:

«Jugábamos contra Santiago de Cuba en la temporada regular. Muchas veces abría Vera y le entrábamos por los ojos, también nos derrotó; pero analicemos cuando empezábamos ganándole: salía Vera, entraba un relevista sin tantos resultados y dábamos nocaut. Ahora, en playoff, cuando explotaba Vera, venía Bicet y después otro de tremenda calidad. En la batería tenían al equipo Cuba».

Sin ánimo de demeritar, comenta: «El equipo Ciego que ganó tuvo mejor resultado, pero no más calidad que el que yo integré».

En la actualidad, Dany Miranda es el director de la selección Sub-23 de su provincia y asume que estar en esa posición es «difícil», porque parte de ese plantel juega en la Serie Nacional. «Después de las tres coronas de los Tigres es gran compromiso mantener esa tradición de los últimos años», subraya.

No obstante, existe plena confianza en Miranda, pues acumula precedentes experiencias: «He trabajado anteriormente en otras categorías y también con mujeres. Antes de que me promovieran dirigí el equipo juvenil en la EIDE y tuvimos un buen desempeño», indica.

Sobre la actualidad del béisbol femenino en Cuba apunta: «Las mujeres se han ido superando. Sin embargo, creo que pueden alcanzar más nivel. Ellas necesitan que mejoren las condiciones y jugar más al año».

Simultáneamente, hace alusión a que «está de moda decir que las derrotas son culpa de la base» y, al respecto, plantea problemáticas que afectan el desarrollo del béisbol masculino en Ciego de Ávila: «En la EIDE el terreno no está en buen estado. Los peloteros de la EIDE juegan muy poco. No se utilizan casi lanzadores en los torneos nacionales porque necesitas ganar los juegos y pones a los mejores abridores y relevistas que tengas, en resumen, se desarrollan 4 0 5 pícheres del equipo. Lo fundamental es topar más».

Igualmente, enfatiza en la necesidad de obtener mayor cantidad de recursos como bates, pelotas. «Es cierto también que hay que llevar más entrenadores de experiencia para esas categorías. Casi todos se quieren quedar en el equipo que juega la Serie Nacional. Esto se puede deber a la motivación que tengan, pues es difícil escalar como entrenador desde la EIDE hasta la Serie Nacional».

Dany Miranda no es de andar con rodeos, menos para hablar sobre los Tigres en el presente: «Ciego necesita renovar el equipo. Cuando miras la nómina te das cuenta de que hay calidad. Pero ya son muchos veteranos en la batería y el staff es joven, tiene que desarrollarse. Todos los directores van a cargar con la cruz de que Roger ganó tres campeonatos, pero pienso que Ciego demorará en volver a estar en la élite, así vuelva Machado».

A su vez, deja palabras para el vigente timonel: «Yorelvis Charles fue un excelente pelotero y va a ser un gran entrenador. Pasa que este Ciego no es el mismo que dirigió Roger Machado. Es un equipo con muchas lagunas en diferentes posiciones, sobre todo en el picheo y no tiene muchos peloteros de fuerza. Eso da al traste con el resultado en la Serie 60».

Entretanto, reflexiona sobre el significado de una previa preparación antes de lidiar con la responsabilidad de dirigir un equipo de la Serie Nacional: «Es un error pasar de pelotero a director. No todo el que fue buen jugador va a ser directamente un buen director. Es importante obtener experiencias desde otras categorías. Cuando diriges a los Tigres los errores que cometes son grandes, porque estás en lo máximo del béisbol cubano. Las equivocaciones todos las ven. Ejemplo, Machado fue un excelente director, pero en su primer año quedó en séptimo lugar».

Dany Miranda conjuga con ambición continua de superación: «Todo hombre debe tener aspiraciones. No pretendo dirigir el Sub-23 y morirme ahí. Yo necesito escalar siempre y cuando me lo gane con mi esfuerzo y mi trabajo», manifiesta. Tampoco parece quedar conforme con llegar a ser el mánager de los Tigres en la Serie Nacional cuando aclara: «Mi objetivo es dirigir el equipo Cuba».

