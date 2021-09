De Yuddiel González, sus anhelos y el Mundial de Béisbol Sub-23

El equipo Cuba Sub-23 está a horas de enfrentar a su similar de República Dominicana en la III Copa Mundial de la categoría, con sede en México. La Televisión Avileña comparte una entrevista realizada al jardinero Yuddiel González.

En el dorsal de su chamarreta lleva el sueño de su carrera deportiva. El 24 no es un número elegido al azar. Desde que empezó en esto de dar batazos y fildear tiene un propósito definido. «Quiero ser como Frederich Cepeda», son palabras de Yuddiel González.

Al avileño la pelota le potenció dos grandes habilidades: batear con poder y silenciar comentarios desacertados. Escuchó que por su físico era ideal para otro deporte como el levantamiento de pesas, mas jugar a lo que Daniel Núñez nunca fue el deseo de Yuddiel. Las respuestas suyas a las opiniones son siempre en forma de jonrones.

Según el sitio oficial del béisbol cubano, en la etapa regular de la Serie 60 promedió 365, con 50 jits en 137 veces al bate, impulsó 36 carreras y despachó 6 pelotas. Un OBP de .412, SLU de .547 y OPS de .969 son otros de los guarismos en la más reciente campaña.

Es el único avileño integrante de la selección cubana que intervendrá en la III Copa Mundial de Béisbol Sub-23. Inclusive, en entrevista ofrecida a Cubadebate el mánager Eriel Sánchez comentó que Yuddiel González era uno de los «establecidos» en la novena.

El actual director del equipo Ciego de Ávila de la mencionada categoría, Dany Miranda, augura un futuro prometedor para el jardinero y considera que «es el mejor talento que tiene la provincia». El campeón olímpico añade: «Fue mi alumno en la EIDE. Tiene muy buena calidad. Es un muchacho muy disciplinado y muy preocupado».

Por su parte, Isaac Martínez, entrenador de bateo de los Tigres en la Serie Nacional señala: «Hay que trabajar con sus deficiencias en la defensa». A la vez, reconoce: «Yuddiel González es un tremendo prospecto, tiene mucho talento, posee fuerza y batea por todo el terreno, es muy importante esto último. A pesar de su corpulencia es un buen corredor».

Yuddiel González comparte sus ideas en una entrevista a la velocidad de un potente swing. No es posible establecer alguna analogía entre la extensión de sus frases y sus batazos. Sin embargo, accede a conversar con la misma disposición que sale al terreno de juego.

En el primer turno, agradece a Tomás Creo, su primer profesor cuando empezó en el área de los Maristas a los nueve años. «Él me vio jugando y me convocó a entrenar», indica. «Luego, le debo todo al director Yorelvis Charles, por darme la confianza de jugar en la Serie Nacional».

Precisamente, la titularidad en la anterior temporada beisbolera devino de sus resultados en la categoría Sub-23, «que me ayudó a establecerme como pelotero y me preparó para lucir en el principal nivel. La responsabilidad y mi desempeño en el Sub-23 fue lo que me llevó al equipo mayor de los Tigres».

En la pasada campaña el receptor Osvaldo Vázquez conectó su jonrón cien en Series Nacionales y el jardinero Yoelvis Fiss alcanzó la cifra de mil impulsadas. Tales peloteros son referentes cercanos para Yuddiel González. «Ellos han hecho muy buena labor con el equipo de Ciego de Ávila y en un futuro mi meta será lograr esos resultados», expresa.

Otros objetivos por completar son «subir al equipo Cuba grande y ser contratado para jugar en una liga extranjera. Para eso me estoy esforzando», declara. La superación es una constante en Yuddiel González, porque «el béisbol es lo primero. Siempre estoy enfocado en entrenar más para ser un mejor atleta».

― ¿A qué se debió el resultado de los Tigres en la Serie 60?

―La culpa no fue de los lanzadores únicamente. Fuimos poco oportunos, en momentos claves no impulsamos las carreras y en consecuencia perdimos varios juegos. No es el lugar que merecemos ni esperábamos.

El sensacional rendimiento de Yuddiel en la temporada regular se derivó del «entrenamiento luego de la Serie Sub-23 con el profesor Pedro Gayón. Considero que ha sido la mejor preparación en mi trayectoria deportiva», expone.

Con respecto al Mundial de Béisbol Sub-23 manifiesta que el plantel cubano «está mentalizado en discutir el campeonato. Veo a este equipo con buena disposición. Lo más importante es que me siento como si conociera a los muchachos de toda la vida. Nunca había estado en un equipo tan unido».

Sobre Eriel Sánchez como timonel de la selección cubana especifica: «Está haciendo un buen trabajo. Él ve nuestras deficiencias y ahí nos está corrigiendo».

«De Yuddiel que esperen lo mejor. Lo daré todo. Estoy bien preparado y con un poquito más de experiencia. Pienso que me saldrán bien las cosas», finaliza.

¡Yuddiel, decide tú!