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Cuba Sociedad

Declaración de la CTC, sus Sindicatos Nacionales, la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Abr 25, 2026

Declaración de la Central de Trabajadores de Cuba, sus Sindicatos Nacionales, la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores

Los trabajadores cubanos vivimos horas de definición y amor a la tierra que nos vio nacer. Y la expresión más concreta la hacemos hoy con nuestro apoyo a los pronunciamientos del Primer Secretario del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez en el Aniversario 65 del carácter socialista de la Revolución y a la Declaración del Gobierno Revolucionario Cubano: ¡Girón es hoy y siempre!

Se impone una vez más denunciar al verdadero culpable y a su política de bloqueo, agresividad y amenaza militar. Al mismo tiempo, ratificamos nuestra vocación humanista, la aspiración de vivir en paz y construir la sociedad con todos y para el bien de todos que soñó José Martí y Fidel Castro hizo realidad con el triunfo del 1 de enero de 1959.

En el escenario más duro, el gobierno revolucionario busca constantemente alternativas para aliviar las tensiones diarias; impulsa la creación, la investigación, la generación de ideas y las soluciones a problemas cotidianos con la participación activa, audaz y propositiva de los trabajadores.

Laborar unidos, creativos, firmes y convencidos de que venceremos la adversidad, sea cual sea, es nuestra única filosofía de vida. Fidel nos convocó a emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Y eso hacemos en el año que celebramos su centenario.

Mi Firma por la Patria significa:

– defender la vida, los sueños de nuestros niños, adolescentes y jóvenes

– cuidar de nuestras familias, ancianos y pueblo trabajador

– construir un mundo mejor y globalizar la solidaridad

– estar contra la guerra, los crímenes y genocidios

– defender lo justo y verdadero

– es un acto de unidad en el amor por la Patria, su independencia y soberanía

– rechazar el criminal bloqueo imperialista, la injerencia y las presiones externas

Seguiremos construyendo nuestro futuro, Cuba no se rinde. La Patria se Defiende. Y contamos con la firmeza, resistencia y la fuerza del pueblo unido para eso

Millones de personas honestas y organismos, instituciones y organizaciones de solidaridad, que han vencido la mentira e intoxicación mediática nos acompañan por estos días en Cuba para celebrar el 1 de Mayo y ratificar que no estamos solos.

Quienes nos adversan no doblegarán jamás a Cuba porque somos un pueblo de Patria o Muerte. ¡Y venceremos!

Tomado de Trabajadores 

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

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