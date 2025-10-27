Televisión Avileña

Declaración en defensa de la resolución de NNUU que condena el bloqueo a Cuba por los Estados Unidos

Oct 27, 2025

El Foro Internacional por la Paz, espacio de cooperación y coordinación en el que participamos organizaciones políticas, sociales que defendemos la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos expresamos el mas firme respaldo a la resolución presentada ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que llama a poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de los Estados Unidos contra la República de Cuba.

Este bloqueo, vigente desde hace más de seis décadas, constituye una medida unilateral que vulnera los principios del derecho internacional, obstaculiza el desarrollo económico y social del pueblo cubano, y afecta gravemente sus derechos fundamentales.

En un contexto global que exige cooperación, solidaridad y respeto mutuo, resulta inaceptable que se mantenga una política coercitiva que ha sido rechazada de manera abrumadora por la comunidad internacional en múltiples ocasiones.

Reiteramos que el levantamiento del bloqueo no solo es un acto de justicia, sino también una condición necesaria para avanzar hacia relaciones internacionales basadas en la equidad, la paz y el respeto a la soberanía de los Estados. La Republica de Cuba ha demostrado su compromiso con la cooperación internacional, la salud global, la educación y la solidaridad entre pueblos, incluso en condiciones de extrema adversidad.

Por todo lo anterior, instamos a los Estados miembros de Naciones Unidas a resistir las presiones de terceros paises y votar a favor de esta resolución, reafirmando el compromiso colectivo con los principios de la Carta de las Naciones Unidas y con un orden internacional más justo, inclusivo y respetuoso de la autodeterminación de los pueblos.

Foro Internacional por la Paz

Tomado de Granma

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

