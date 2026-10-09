Delegados del Poder Popular debaten en Majagua aspectos vitales para la economía del territorio

Verificar el cumplimiento de las 176 propuestas de transformaciones económicas y sociales, con énfasis en las relacionadas con la agricultura, estuvo entre los temas de mayor análisis durante la sesión ordinaria de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Majagua.

Luego de analizar el avance de la implementación de las nuevas reformas, los delegados majagüenses debatieron sobre cómo fortalecer los ingresos a partir de las potencialidades del municipio.

En ese sentido, se conoció que el sector del comercio cuenta con más de una decena de establecimientos licitados para su puesta en funcionamiento como mercados de barrio.

De igual manera, en la agricultura, las estructuras agropecuarias crearon las condiciones para entregar tierras en usufructo por un período de 90 años.

Respecto a ese sector, también se puso de manifiesto que desde el primer día de octubre comenzó la contratación de la leche para el año 2027, indicador indispensable para el desarrollo socioeconómico del territorio, que aún mantendrá una parte subsidiada por el Estado cubano.

Asimismo, los representantes del pueblo analizaron el cumplimiento del Programa Alimentario, los precios, el delito y las ilegalidades, así como los atrasos que presentan algunos organismos con la realización de pagos a productores.

El encuentro sirvió, además, para conocer el comportamiento del presente curso escolar, en el cual resulta vital el apoyo de la familia y la comunidad.

Al concluir la jornada, el Órgano Local del Poder Popular impartió a los presentes orientaciones generales para fortalecer el programa de participación popular «Mi barrio por la Patria», iniciativa que estimula el diálogo como una vía para informar oportunamente al pueblo, propiciar consensos y, sobre todo, estimular una mayor participación ciudadana.