Denuncia pueblo avileño amenaza de los Estados Unidos contra Venezuela, América Latina y el Caribe

Representantes de los diversos sectores de la sociedad avileña denunciaron enérgicamente el actual despliegue de las fuerzas militares de los Estados Unidos en el mar Caribe, que representa una grave amenaza contra la soberanía y la autodeterminación de los pueblos de la región.

Un rechazo sin condicionamiento represento la declaración de protesta por las acciones militares de los estados unidos en la región y los intentos de deslegitimar el gobierno democrático de Nicolás Maduro y criminalizar la República Bolivariana de Venezuela con el trafico de drogas, argumentos absurdos como intento para socavar la soberanía de esa nación.

En la sede del instituto de solidaridad con los pueblos de Ciego de Ávila también se sostuvo un intercambio entre trabajadores internacionalistas, quienes exaltaron el papel de Venezuela dentro de América Latina y el Caribe como zona de paz desde el 2014, la hermandad en la región que ha permitido edificar proyectos que elevaron la calidad de vida y el intercambio cultural que sostiene la idiosincrasia.