Desarrolla Ciego de Ávila la cuadragésima quinta Semana de la Cultura (+Fotos)

El municipio de Ciego de Ávila dio inicio a la cuadragésima quinta Semana de la Cultura Avileña, en conmemoración del 149 aniversario de la fundación de la localidad. El evento comenzó con un vibrante desfile que partió desde la Alameda de la Locución y recorrió las principales calles hasta llegar al emblemático Parque Martí, donde se congregó una representación de avileños para celebrar su rica herencia cultural.

El desfile fue un colorido espectáculo que reunió a diversas unidades artísticas, entre ellas grupos de danza, teatro y música, quienes deleitaron al público con sus talentosas presentaciones. La participación entusiasta de los estudiantes y miembros de la comunidad reflejó el orgullo y la identidad cultural del pueblo avileño.

En esta edición especial de la Semana de la Cultura, se rinde homenaje a tres figuras destacadas que han contribuido significativamente al patrimonio cultural del municipio: el Historiador de la Ciudad, Máster en Ciencias Ángel Erasmo Cabrera Sánchez; la Licenciada Odalys Margarita Sánchez Méndez, presidenta de la filial provincial de la Sociedad Cultural José Martí; y la escritora Carmen Bárbara Hernández Peña. Su legado y dedicación a la cultura avileña constituyen un ejemplo inspirador para las nuevas generaciones.

Durante esta semana, Ciego de Ávila se llenará de actividades culturales que invitan a todos a participar y disfrutar, lo que reafirma el compromiso del municipio con la promoción y preservación de sus tradiciones culturales.

Elaborado en colaboración Luis Falcón Saavedra