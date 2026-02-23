Celebran en Morón aniversario 65 de la creación del INDER (+Fotos)

Dedicado al centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro, se desarrolló en el avileño municipio de Morón la Gala por el Aniversario 65 de la creación del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER).

El homenaje por la fundación del organismo deportivo se realizó en la Casa de la Cultura Haydée Santamaría Cuadrado y contó con la presencia de dirigentes del Partido, el Gobierno y el sector en la provincia avileña.

En el encuentro se estimuló a un grupo de profesores, activistas y trabajadores integrales con una labor destacada dentro del ramo.

La ocasión fue propicia, además, para reconocer a organismos y a exdirectores del INDER que aún aportan experiencia y sabiduría al trabajo del sector en el municipio.

Durante la actividad se firmaron los convenios de trabajo del sector con organismos como la FMC, la ANAP, los CDR y la CTC, para el período que recién comienza.