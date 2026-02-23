Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Ciego de Ávila Deporte Destacada

Celebran en Morón aniversario 65 de la creación del INDER (+Fotos)

PorYhosvany Jimenez Hernandez

Feb 23, 2026

Dedicado al centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro, se desarrolló en el avileño municipio de Morón la Gala por el Aniversario 65 de la creación del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER).

El homenaje por la fundación del organismo deportivo se realizó en la Casa de la Cultura Haydée Santamaría Cuadrado y contó con la presencia de dirigentes del Partido, el Gobierno y el sector en la provincia avileña.

En el encuentro se estimuló a un grupo de profesores, activistas y trabajadores integrales con una labor destacada dentro del ramo.

La ocasión fue propicia, además, para reconocer a organismos y a exdirectores del INDER que aún aportan experiencia y sabiduría al trabajo del sector en el municipio.

Durante la actividad se firmaron los convenios de trabajo del sector con organismos como la FMC, la ANAP, los CDR y la CTC, para el período que recién comienza.

      

      

Por Yhosvany Jimenez Hernandez

Entrada relacionada

Ciego de Ávila Sociedad

Continúan en crisis los servicios necrológicos de Ciego de Ávila

Feb 23, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Cultura Destacada

El espejismo del lejano oriente: ¿Conexión cultural o vacío local?

Feb 23, 2026 Arletty White Morales
Ciego de Ávila Sociedad

Trabajo voluntario en Morón por aniversario de las luchas independentistas

Feb 23, 2026 Yhosvany Jimenez Hernandez

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Cuba

Cuba no agrede a nadie, pero defenderá con firmeza su soberanía e independencia

23 de febrero de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Sociedad

Continúan en crisis los servicios necrológicos de Ciego de Ávila

23 de febrero de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Deporte Destacada

Celebran en Morón aniversario 65 de la creación del INDER (+Fotos)

23 de febrero de 2026 Yhosvany Jimenez Hernandez
Ciego de Ávila Cultura Destacada

El espejismo del lejano oriente: ¿Conexión cultural o vacío local?

23 de febrero de 2026 Arletty White Morales