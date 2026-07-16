Desarrollan en Primero de Enero acto por el aniversario 73 de la gesta del Moncada

La plaza de la casa de cultura Joseíto Fernández, en el municipio de Primero de Enero, fue el escenario del acto por el aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

Con la certeza de que aquel 26 de julio marcó una etapa definitiva en la lucha revolucionaria, los violeteños participaron en la concentración.

La gesta, encabezada por la Generación del Centenario, demostró que la dignidad y la resistencia del pueblo cubano son más fuertes que cualquier adversidad. Los asistentes reafirmaron su compromiso con la unidad, la disciplina y la confianza en nuestro proyecto socialista.

El momento fue propicio para la entrega de reconocimientos a hombres y mujeres que se destacaron en las tareas de defensa de la Patria, por su apoyo, entrega y valentía en la salvaguarda de nuestras conquistas.

Asimismo, se reconoció a centros de trabajo, organismos y organizaciones que, pese a las dificultades, mantienen en alto a la masa trabajadora, unida desde sus trincheras laborales, en saludo al Día de la Rebeldía Nacional.

Las palabras centrales estuvieron a cargo de Daimí Zamora Arteaga, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Primero de Enero, quien expresó: «El 26 de julio nos recuerda que la Revolución nació para vencer obstáculos, para crear alternativas, para confiar en la capacidad infinita de los cubanos de inventar, producir y resistir».