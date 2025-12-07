Desmiente Ministerio de Turismo noticia falsa sobre donaciones en hoteles

El Ministerio de Turismo (MINTUR) negó este sábado la veracidad de una noticia que circula en medios y plataformas digitales, la cual alega una supuesta distribución de donaciones en hoteles de la isla tras el paso del huracán Melissa.

A través de una publicación oficial en su página de Facebook, la entidad gubernamental aseguró que dicha información es falsa. Asimismo, hizo un llamado a la responsabilidad ciudadana y mediática, añadiendo: “Exhortamos a la ciudadanía y a los medios de comunicación a no difundir información falsa que pueda generar confusión”.

La institución aclaró que no es el órgano competente para gestionar o informar sobre las donaciones recibidas a causa del fenómeno meteorológico, indicando que “la informaciones oficiales sobre las donaciones que se entregan son comunicadas a través de los canales autorizados por las instituciones competentes, que en este caso no es el Ministerio de Turismo”.

“Pedimos a todos mantenerse atentos a las fuentes oficiales y contribuir a que prevalezca la verdad y la responsabilidad informativa”, precisó el organismo.

El huracán Melissa afectó regiones del Caribe a finales de octubre, generando una oleada de solidaridad y gestiones de apoyo hacia Cuba, así como la proliferación de informaciones no confirmadas en redes sociales.

Tomado de Cubadebate