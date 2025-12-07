Televisión Avileña

Desmiente Ministerio de Turismo noticia falsa sobre donaciones en hoteles

Dic 7, 2025

El Ministerio de Turismo (MINTUR) negó este sábado la veracidad de una noticia que circula en medios y plataformas digitales, la cual alega una supuesta distribución de donaciones en hoteles de la isla tras el paso del huracán Melissa.

A través de una publicación oficial en su página de Facebook, la entidad gubernamental aseguró que dicha información es falsa. Asimismo, hizo un llamado a la responsabilidad ciudadana y mediática, añadiendo: “Exhortamos a la ciudadanía y a los medios de comunicación a no difundir información falsa que pueda generar confusión”.

La institución aclaró que no es el órgano competente para gestionar o informar sobre las donaciones recibidas a causa del fenómeno meteorológico, indicando que “la informaciones oficiales sobre las donaciones que se entregan son comunicadas a través de los canales autorizados por las instituciones competentes, que en este caso no es el Ministerio de Turismo”.

“Pedimos a todos mantenerse atentos a las fuentes oficiales y contribuir a que prevalezca la verdad y la responsabilidad informativa”, precisó el organismo.

El huracán Melissa afectó regiones del Caribe a finales de octubre, generando una oleada de solidaridad y gestiones de apoyo hacia Cuba, así como la proliferación de informaciones no confirmadas en redes sociales.

Tomado de Cubadebate 

 

