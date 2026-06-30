Día del Transportista en Ciego de Ávila: reconocen el heroísmo del sector ante las adversidades

En el marco de la celebración del Día del Transportista, este 28 de junio, Olga Gener Pérez, delegada provincial del Transporte en Ciego de Ávila, hizo un llamado al reconocimiento y a la resistencia.

Felicitó a todos los trabajadores del sector en la provincia, en especial a quienes a diario enfrentan las dificultades impuestas por el recrudecimiento del bloqueo económico contra Cuba.

En su mensaje, Gener Pérez destacó que el año ha sido particularmente complejo para el país y, en especial, para el ámbito del transporte. Las limitaciones de combustible, piezas de repuesto y recursos han golpeado servicios esenciales como el traslado de pasajeros y mercancías, lo que impacta directamente en la vida de la población avileña.

“A pesar de las dificultades, no podemos rendirnos”, expresó la delegada, quien subrayó el valor de la consagración y la entrega de los trabajadores. “Nuestra provincia ha sido testigo de cómo, con abnegación, han logrado hacer llegar productos alimenticios y recursos hasta los lugares más recónditos del territorio”, añadió.

Un capítulo especial en sus palabras lo ocupó el reconocimiento al papel desempeñado en la atención a la salud pública.

La delegada resaltó que, durante los últimos meses, los transportistas han garantizado el traslado de pacientes desde sus municipios hasta los hospitales de la capital provincial, así como servicios vitales como la hemodiálisis, los tratamientos oncológicos y las atenciones médicas especializadas en hospitales de La Habana.

La funcionaria concluyó su mensaje con un agradecimiento a cada obrero, chofer, mecánico y especialista que, desde su trinchera, contribuye a mantener la movilidad y la esperanza del pueblo avileño, y reafirmó el compromiso del sector de seguir adelante pese al contexto adverso.

“En este día, nuestra felicitación más sincera y nuestro compromiso de continuar trabajando unidos por el bienestar de todos”, sentenció.

Tomado de Radio Surco