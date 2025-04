Díaz-Canel: El pueblo cubano todos los días está dando lecciones de ejemplaridad y heroísmo (+ Fotos y Video)

Entrevista realizada al Presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez por los periodistas y comunicadores españoles Pascual Serrano, Javier Couso, José Manzaneda y Carlos González Penalva el 20 de marzo de 2025, y transmitida en la Mesa Redonda del 8 de abril de 2025

(Transcripción realizada con IA y revisada por Carlos González Penalba)

—Pascual Serrano: Muy buenas, presidente. Gracias por atendernos con motivo del Coloquio internacional Patria. Estamos aquí cuatro periodistas españoles, que tenemos la oportunidad de preguntarle todo lo deseamos, que es mucho: José Manzaneda, Carlos González Penalva, Javier Couso y un servidor, Pascual Serrano. Gracias.

—Miguel Díaz-Canel Bermúdez: Gracias a ustedes por estar en Cuba, por haber participado en Patria, y también por todo lo que han aportado a los eventos de Patria con su participación.

—Pascual Serrano: Comenzamos con la primera pregunta. Como por todos es sabido, en el último período de la administración Biden, este hizo algo sorpresivo, que fue retirar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Y también sorpresivamente, una vez que entra Trump al gobierno, una de sus primeras medidas es volver a incluir a Cuba en esta lista. ¿Cómo interpreta usted esos cambios de posición? ¿A qué obedecen o qué explicación pueden tener?

—Miguel Díaz-Canel Bermúdez: Yo creo que lo ocurrido es casi una caricatura de lo que es la política norteamericana. Primero, vamos a ver la naturaleza de la lista. Se habla de una lista de países que apoyan el terrorismo. ¿De quién es la lista? Esa lista no está reconocida legalmente por ningún instrumento de Naciones Unidas, no la reconoce ninguna agencia de Naciones Unidas, no la reconoce ninguna institución de Estados Unidos. Es la lista del gobierno de los Estados Unidos. Por lo tanto, el gobierno de los Estados Unidos pone en la lista a quien quiera poner, y yo creo que ha usado la lista como un mecanismo de máxima presión a los países, a los gobiernos que no se dejan intimidar, a los gobiernos que no responden a la sumisión que, de manera hegemónica, Estados Unidos aspira imponer a todo el mundo. Y ese ha sido el caso de Cuba.

Ha sido un instrumento de presión. Hay que decir también, y aprovecho la pregunta para destacar lo que afecta a un país, aunque sea una lista espuria e ilegal que a un país lo pongan en esa lista, de inmediato todas las instituciones bancarias, la mayoría de las instituciones bancarias que tienen relaciones con Estados Unidos y las agencias financieras, te cortan todo servicio. Eso es muy difícil para un país, más para un país como el nuestro, que lleva 65 años de bloqueo, que ahora tiene un bloqueo con una cualidad nueva, que es el recrudecimiento. No es el mismo bloqueo de los años 70, ni de los 80, ni de los 90. Es un bloqueo recrudecido, y una de las características de ese recrudecimiento es precisamente las implicaciones que tiene la lista. Por lo tanto, la lista hace mucho daño al país que incluyen en la misma.

Entonces, aquí tenemos la reacción de dos administraciones en el tiempo: la de Biden, que supuestamente tenía todos los elementos y todos los argumentos para saber que Cuba no apoya el terrorismo. Cuba nunca ha apoyado el terrorismo. Nosotros hemos sido víctimas del terrorismo, y está probado, está documentado, está demostrado. Hemos sido víctimas de un terrorismo apoyado por el gobierno de Estados Unidos. Por mencionar un solo hecho, mencionemos el avión de Barbados. Estados Unidos siempre acogió a terroristas que actuaran contra Cuba, como Posada Carriles y el propio Bosch. Son incontables los hechos de terrorismo que ha auspiciado el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba.

Por lo tanto, nosotros somos víctimas del terrorismo. Nosotros no somos un país terrorista. Nosotros no enviamos a nadie a sabotear, a hacer crímenes. Nosotros mandamos médicos a los países que los necesitan, mandamos maestros. Entonces, esa administración indudablemente tenía todos los argumentos, todos los elementos, todas las pruebas para tomar la decisión de sacar a Cuba de esa lista, y lo hizo al final. Casi como llevarse un legado al final de la administración, de que hizo un gesto bueno ante la comunidad internacional.

Porque hay que decir que la comunidad internacional, de la misma manera que durante más de 30 años ha estado en contra del bloqueo y ha votado a favor de la resolución cubana en contra del bloqueo en Naciones Unidas, en los últimos años ha condenado también, junto al bloqueo, la inclusión de Cuba en la lista de países terroristas. Por lo tanto, hay una presión internacional también, y hay un apoyo a Cuba a nivel internacional con relación a la exclusión de Cuba de la lista de países terroristas.

Y esa administración lo hace en el momento de la salida, y solo unos días después de asumir el poder, la administración de Trump nos incluye en la lista. Las agencias no han cambiado, por lo tanto, no hay ningún acontecimiento nuevo que pueda decir que hay una modificación en la actitud de Cuba. No hay una prueba nueva, y una nueva administración enseguida desmiente lo que dice la otra y te vuelve a incluir. ¿Qué basamento hay? ¿Qué justicia hay? Es un hecho agresivo, es un hecho que solo puede estar marcado por el desprecio a un pueblo, por el odio hacia un pueblo. Es un hecho de arrogancia, es un hecho de prepotencia, y que justifica una vez más que uno de los elementos, uno de los mecanismos que usa el gobierno de los Estados Unidos en su afán de derrocar a la Revolución Cubana, como parte de ese concepto de asfixia económica para provocar el estallido social, ha sido manipular el tema de la inclusión o no en la lista de países terroristas.

Por lo tanto, es una incoherencia en la política del gobierno de los Estados Unidos, es una incoherencia, y marca entonces la perversidad que hay en esa política. Así es como interpretamos lo que ha ocurrido.

Hay personas que dicen: «Bueno, pero Cuba pudo disfrutar muy poco los días fuera de la lista». El problema no era de disfrute para nosotros que Biden, aunque tardíamente, nos sacara de la lista. Era un hecho de que nos daba la razón, de que no había argumentos para tener nunca a Cuba en la lista. Y que Trump iba a incluirnos en la lista era una cosa que esperábamos, porque nosotros tenemos modeladas las posibilidades de cómo puede actuar la política norteamericana. Son 65 años de resistencia, son 65 años de batalla, son 65 años de tener que enfrentar la manipulación, la calumnia, el odio, el desprecio de la principal potencia del mundo a solo 90 millas.

Conocemos cómo piensa el gobierno de los Estados Unidos, conocemos cómo se mueve hacia Cuba. Pero en términos políticos, ante el mundo, se demostró la falsedad, que hay una incoherencia en el gobierno de los Estados Unidos, y que lo que Cuba ha denunciado es una verdad. No había elementos para nosotros estar en una lista de países que supuestamente apoyan el terrorismo. Una administración lo reconoce saliendo, y otra lo incluye entrando. Es un país con una locura gubernamental tremenda.

…uno de los mecanismos que usa el gobierno de los Estados Unidos en su afán de derrocar a la Revolución Cubana, como parte de ese concepto de asfixia económica para provocar el estallido social, ha sido manipular el tema de la inclusión o no en la lista de países terroristas. —José Manzaneda: Hola, presidente. En los últimos meses, en los pocos meses de la actual administración de Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos ha impactado o ha tratado de impactar hasta en siete ocasiones, con siete paquetes de sanciones o medidas coercitivas contra Cuba, contra su economía. Le voy a citar dos de ellas, y me gustaría que nos dijera qué efecto pueden tener en la economía de Cuba y también en las condiciones de vida del pueblo cubano. Una sería el nuevo golpe a las remesas de la inmigración cubana, y el segundo, las sanciones contra funcionarios tanto de Cuba como de terceros países que llegan a acuerdos médicos con Cuba. Me gustaría que nos analizara un poco este asunto. —Miguel Díaz-Canel Bermúdez: Primero, distinguir que hay una figura gris para nosotros dentro de la administración norteamericana actual, que es Marco Rubio, que está muy plegado, muy comprometido con la mafia anticubana de Miami, y él es el que ha promovido esas medidas. Está haciendo una presión constante, junto con Mauricio Calver-Carone, porque la actual administración recrudezca las medidas de bloqueo, y nosotros estamos preparados para enfrentar ese recrudecimiento. Estamos trabajando para que, incluso si se aprietan más las tuercas del bloqueo, nosotros, con el talento del pueblo cubano, con inteligencia, con innovación, con mucho esfuerzo, superemos ese recuento. Entonces, se trata de dos medidas que tienen una enorme afectación para el pueblo cubano, pero no solo para el pueblo cubano, también para otros pueblos y para los ciudadanos de otros lugares del mundo. Con las remesas, se le da un golpe fuerte a posibles ingresos que pueden tener un grupo de familias cubanas que tienen integrantes en los Estados Unidos, que históricamente han enviado remesas como ayuda a su familia. Cuestión que es muy normal en cualquier lugar del mundo. Yo creo que la mayoría de los países latinoamericanos siempre reconocen que una de sus fuentes fundamentales de ingreso son las remesas que envían ciudadanos que están en los Estados Unidos. Esa medida, en las condiciones actuales, es mucho más severa, porque nosotros estamos viviendo una crisis económica compleja, una situación compleja. Ustedes han apreciado, ustedes estuvieron también en barrios, ustedes tienen mucha perspicacia como periodistas, como comunicadores, para darse cuenta de la situación que viven las personas en Cuba. Y aquí hay una contradicción, y yo sigo montado en las incoherencias de la política norteamericana, que son las incoherencias que destruyen los propios argumentos con los que ellos quieren defender sus políticas. ¿Por qué Cuba tiene la situación económica actual que afecta a esas familias? Entre otras cosas, por el recrudecimiento del bloqueo. Entonces, por un lado, recrudece el bloqueo; por otra parte, como parte de ese recrudecimiento, le vas a quitar las remesas, vas a quitar la posibilidad de que los integrantes de las familias puedan enviarle remesas a esa familia para que esa familia pueda tener una mejor situación económica. Y, por otra parte, tú dices que la política que aplicas es para beneficiar al pueblo cubano. ¿Dónde quedó eso? ¿En qué matriz, en qué ecuación, con qué variables eso puede ser? Es totalmente contradictorio. Yo creo que es una medida también de máxima presión, es una medida también de desprecio hacia las familias cubanas, de falta de sensibilidad hacia las familias cubanas, y afecta a muchas familias cubanas. El pretexto es que eso se tramita por una organización que, como ellos plantean, está en manos de los militares cubanos, lo cual también es una mentira, y que eso es lo que hace es favorecer al Estado cubano. Bueno, eso primero favorece a las familias cubanas. Y, como las familias cubanas reciben ese dinero en Cuba, lo gastan en Cuba, por supuesto. Como pudiera ocurrir en cualquier lugar del mundo. El Estado puede recibir una parte de esos ingresos por los servicios que se dan o por las variantes en que se consumen o gastan esas remesas. Pero porque eso tiene que ser un caso particularmente distinto para Cuba y para el resto del mundo, ¿qué es lo que lo justifica? ¿Por qué se lo aplican a los cubanos y no se lo aplican a nadie más? El hecho de las brigadas médicas es un hecho detrás del cual también está Marco Rubio, y es uno de los temas que está hoy con más presencia en las redes sociales y en toda esa plataforma de intoxicación que hay contra la Revolución Cubana. Miren, yo se lo digo primero porque lo conozco. Porque en nuestra familia hay personas que han cumplido misión internacionalista o de cooperación médica. Porque yo, en mi época de joven, cuando era dirigente de la Juventud, estuve al frente de los jóvenes cubanos en Nicaragua en los primeros años de la Revolución Nicaragüense, y atendía a las brigadas médicas que estaban en ese momento, sobre todo por la parte juvenil. Porque cuando estuvieron las brigadas médicas en un grupo de países en el mundo en la COVID, recibía todas esas brigadas médicas cuando regresaban a Cuba, sobre todo para ver sus vivencias, conocer sus experiencias. O sea, uno conoce la estirpe del personal cubano, de las personas cubanas, de las mujeres y hombres cubanos, enfermeras, técnicos de la salud, paramédicos, médicos de diferentes especialidades, que componen esas brigadas médicas que andan por todo el mundo. Cada vez que hacemos una salida internacional de trabajo, nos reunimos con los colaboradores cubanos en esos países. Esas son personas sumamente altruistas, porque cumplir una misión médica en otro país lleva una cuota de sacrificio. Tú estás alejado un tiempo de tu familia, tú te tienes que adaptar a las condiciones de un país. Hay países donde llegan los médicos cubanos a ofertar su ayuda, y los colegios médicos que no quieren ofertarle ayuda a esos pobres, a esos lugares intrincados a los que van los médicos cubanos, le hacen una guerra también política en contra de la presencia de los médicos cubanos. Son personas muy altruistas, esto reclama un esfuerzo y un sacrificio, son portadores de valores desde el punto de vista de cómo ejercen la profesión. Muchas veces lo he dicho, fíjense, lo digo sin ningún chovinismo cubano ni mucho menos, pero es que esas cosas si no las explicas no se entienden. Muchas veces, amigos de otras naciones donde han estado los médicos cubanos me dicen: «Es que el médico cubano es distinto. El médico cubano te mira a los ojos, el médico cubano te toca, el médico cubano se convierte después en parte de su familia». Esas personas son portadoras de valores de la Revolución Cubana. Ahí está el legado de Martí, el legado de Fidel, que es el profesionalismo con que se entregan al cumplimiento de su misión. Y está la solidaridad. Nosotros tenemos brigadas que trabajan en proyectos de cooperación, pero por lo que nos han pedido los pueblos. Pero siempre se ha hecho y se inició sobre una base de solidaridad. Muchas veces, esas brigadas médicas no han cobrado nada para el país. O sea, la propia Cuba, en muchas ocasiones, es la que ha corrido con los gastos. Y van de manera voluntaria, van por convicción, no van obligados. Van por convicción, reciben su salario en Cuba, a su familia, se le sigue pagando el salario en Cuba, y además reciben una retribución por lo que hacen. Y por supuesto, entra también como parte de los convenios de cooperación, como se hace en cualquier lugar del mundo, una cantidad de dinero al Estado cubano. ¿Y en qué se invierte ese dinero? Es para enriquecer a nadie. Se invierte en el sistema de salud. Y muchas veces, cuando hemos estado en situaciones de crisis, no hemos podido ni ponérselo al sistema de salud, y lo hemos tenido que coger para pagar barcos de combustible, para pagar barcos de alimentos que hemos tenido retenidos en nuestros puertos. ¿Qué es lo que le molesta al gobierno de los Estados Unidos con las brigadas médicas? Les molesta el ejemplo. Cuando Estados Unidos llega a un país e interviene con fuerzas militares, Cuba hace lo contrario. Cuba va con un ejército de batas blancas, con médicos que no son médicos solo de profesión, son médicos del alma, porque se convierten en amigos de sus pacientes, se convierten en consejeros de sus pacientes. ¿Por qué tantos países del mundo reclaman la presencia de médicos cubanos? Nosotros no le hemos impuesto las brigadas médicas a ningún país del mundo. ¿Porque hay tanto agradecimiento a los médicos cubanos? ¿Por qué le puede molestar al gobierno de los Estados Unidos que, por una colaboración o por una cooperación de manera humanista, solidaria, el país reciba ingresos para poder mejorar también las condiciones de salud y las condiciones de vida de nuestro pueblo? ¿Cuáles son las razones? Como no hay razones, cuál es la táctica: la calumnia y la mentira. Acusar de que es trata de personas, de que es explotación del trabajo. Y hay que decir que la respuesta en estos meses ha sido que han presionado mucho a un grupo de países, a líderes de un grupo de países, y la mayoría de los países han tenido una actitud muy digna, oponiéndose a esas presiones del gobierno de los Estados Unidos con relación a las brigadas médicas. Pero, además, ¿cómo se puede presentar con dignidad el gobierno de un país ante el mundo que tome una medida que es presionar a líderes de otros países y a funcionarios de otros países y decirle «Si favoreces la presencia de brigadas médicas cubanas en tu país, no puedes entrar al mío»? ¿A qué concepción ideológica, a qué manera de pensamiento responden? ¿Es fascismo, es ultraconservadurismo? ¿Qué es? ¿Qué de humanismo tiene esa posición? Es una posición totalmente agresiva. Entonces, una vez más se demuestra con estas dos medidas del grupo de siete… Bueno, yo ya tengo contado como 10 en estos días. Sale todos los días una orden ejecutiva con alguna no solo para nosotros, medidas para el mundo, tan inoperantes algunas como querer cambiarle el nombre al Golfo de México, o querer apropiarse de Groenlandia, o lo peor, querer borrar a los palestinos de su tierra para construir un complejo, una ciudad o un lugar de esparcimiento y ocio en una tierra que está anegada en sangre por el genocidio que se ha cometido contra el pueblo palestino. ¿De qué sentimientos estamos hablando? ¿De qué elementos políticos estamos hablando? Y todo, en el caso nuestro, se centra en cómo hay máxima presión para seguir recrudeciendo la asfixia económica hacia Cuba, para hacer caer la Revolución Cubana. Y eso, acompañándolo de una campaña de intoxicación mediática, desprestigiando o tratando de desprestigiar, tratando de desmoralizar. Pero yo creo que el prestigio que han sembrado las brigadas cubanas con todo el trabajo que han hecho en todos los lugares del mundo, va por encima de esas presiones y de esos anhelos imperialistas. Hay un ejemplo, es un ejemplo de humanidad y un ejemplo de estoicismo, hay un ejemplo de algo que muchas veces ya en el mundo actual no se menciona, que es la solidaridad. Entender qué es la solidaridad como lo hacen esos médicos, desde una visión de revolucionario cubano. Que no es dar lo que me sobra. Solidaridad es compartir lo que tengo. A veces, médicos nuestros han ido a países cuando nosotros hemos tenido situaciones complejas desde el punto de vista de la salud, cuando necesitamos también esos médicos para la población cubana. Pero hemos dicho: «Vamos a compartir». Y los que se quedan en Cuba se quedan sobrecargados. O sea, el tema de la brigada médica no solo es el que va, es el que se queda en Cuba que asume entonces el trabajo de sus compañeras o de sus compañeros para que el otro pueda poner en alto el nombre de la salud cubana. Y la mayoría lo hacen con un apego a sus convicciones, con un compromiso, con el ejemplo. Y yo creo que eso dice mucho de la calidad humana y revolucionaria de todos los que han estado involucrados en estas brigadas médicas durante tantos años de Revolución. Hemos llegado a los confines más apartados, hemos llegado a los lugares donde nunca hubo asistencia médica. Incluso en países donde la derecha o la vuelta a la derecha hizo que se rompieran los convenios con brigadas médicas, todavía la población de esos lugares está reclamando la presencia de los médicos cubanos que tuvieron y ya no tienen.¿Qué es lo que le molesta al gobierno de los Estados Unidos con las brigadas médicas? Les molesta el ejemplo. Cuando Estados Unidos llega a un país e interviene con fuerzas militares, Cuba hace lo contrario. Cuba va con un ejército de batas blancas…

—Carlos González Penalva: Cambiando un poco de tercio, hay una cuestión sobre la que siempre se nos acusa o se nos señala a los periodistas cuando hablamos en Cuba o hacemos entrevistas, que tiene que ver con aquellas preguntas de estos días pasados. Es que no hablan de las cuestiones importantes, no habláis, por ejemplo, del apagón. Entonces, pues bueno, como la gente se queja de que no hacemos esas preguntas, pues aquí estamos para hacerlo.

Estos días pasados hemos sufrido un gran apagón en el país de casi 48 horas, y la cuestión es: ¿por qué no se ha podido prever ese apagón? ¿Cuáles son los motivos que han llevado a que no se pudiera adelantar el país a esta situación de blackout? ¿Por qué se ha producido y cuáles son los planes que tiene el gobierno y el país para dar solución o intentar mitigar esa situación?

Porque, es una situación que afecta a la ciudadanía directamente, además supone también un blackout psicológico, porque cuando se va la luz uno se queda parado pensando: «Y ahora, ¿qué hago?» Pero además afecta fundamentalmente a todo el sistema productivo del país, que tiene consecuencias no ya las inmediatas del apagón, sino posteriormente. Un parón de la economía afecta, las consecuencias se pueden ver a medio plazo también. ¿Cuál es la posición o la perspectiva del gobierno en torno a la cuestión energética?

—Miguel Díaz-Canel Bermúdez: Tenemos que explicar varias cosas. Tenemos que explicar más o menos cuál es la base de generación eléctrica del país, porque eso está en relación con los combustibles que usamos, el origen de esa tecnología y las problemáticas que tenemos para poder explicar la situación.

La generación eléctrica hoy de Cuba depende sobre todo de la generación térmica, o sea, con termoeléctricas que consumen, por innovaciones que se hicieron en esos sistemas, crudo nacional en su mayor parte. Consumen crudo que producimos, que es un crudo pesado. Y ahí empieza un primer problema tecnológico. Como ese crudo pesado tiene alto contenido de azufre, en las calderas provoca mucha incrustación, o sea, un proceso acelerado de incrustación. Y, por lo tanto, las termoeléctricas trabajando con ese tipo de crudo necesitan, en períodos más cortos, los mantenimientos necesarios y las reparaciones capitales necesarias para poder trabajar con eficiencia.

Tenemos otras formas de generación, que es lo que Fidel concibió en un momento como generación distribuida, que eran grupos electrógenos que trabajan con fuel oil o con diesel, que no tenemos en Cuba, que hay que importarlo, o hay que importar crudo refinable que no es el nuestro para tener esos niveles de fuel oil con los que trabajan estas tecnologías.

Esas tecnologías permiten, en los momentos del pico, se diseñaron en los momentos del pico, para cubrir los déficits que habría de generación con las termoeléctricas, que también es una tecnología que necesita mantenimiento.

Y por otra parte, tenemos, en menor medida, el uso de fuentes renovables de energía: mini hidroeléctricas, un grupo de comunidades, y nosotros no somos de ríos grandes y caudalosos, que podamos tener, algunos parques eólicos con pocos megas, y sistemas fotovoltaicos de generación eléctrica.

Para solo mantener el sistema electroenergético cubano, en mantenimiento y reparaciones capitales, nosotros necesitamos más de 500 millones de dólares al año. Y el combustible que necesitamos adquirir para poder echar a andar los sistemas que llevan combustible importado, necesitamos en el orden de miles de millones de dólares. O sea, estamos hablando de cifras de más de 1,500 millones o 1,600, podíamos llegar hasta 2,000 millones.

Entonces, en los últimos años, sobre todo después que se recrudeció el bloqueo, por un grupo de cosas que transcurrieron que no tienen que ver solo con la situación de Cuba, tiene que ver también con la situación de países amigos que también han sido sancionados, que también han sido presionados, nosotros tuvimos menos disponibilidad de divisas.

En primer lugar, se nos cortaron un grupo importante de las exportaciones. Estados Unidos bloqueó el turismo, por ejemplo. Trabajamos sin sistemas de crédito. Entonces, se nos fue acumulando. Era previsible, se sabía. El sistema electroenergético nacional tenía los cálculos de cuánto había que ponerle, pero nosotros no obtuvimos la disponibilidad de divisas, y durante 5 años se fue acumulando el problema.

Primero, no tener las divisas para comprar las piezas de repuesto y dar los mantenimientos tanto a las termoeléctricas como a los grupos de generación distribuida, y empezó un deterioro paulatino de los mismos. Llega un momento en que las disponibilidades técnicas estuvieron por debajo del 50%, por ejemplo, en la generación distribuida. Eso son miles de megawatts de lo que les estoy hablando.

Y la capacidad de las termoeléctricas funcionando a un 60, a un 70% de su capacidad. Y, por otra parte, también estuvimos carentes de divisas para comprar todos los combustibles que nos hacen falta.

Entonces, hay momentos en que el sistema ha fallado por roturas, por las implicaciones de los mantenimientos y las reparaciones que debemos hacer, y otras veces el sistema falla o no está en plenitud por la falta de combustible. Y en el peor de los momentos falla cuando coinciden las dos cosas: cuando hay déficit por combustible y cuando hay déficit por rotura en las plantas.

Por otra parte, nosotros teníamos en el plan de desarrollo del país previstas inversiones en termoeléctricas que no se pudieron hacer. No se pudieron cumplir los contratos por todas estas presiones de bloqueo. No se pudo disponer de la divisa. Porque el país iba creciendo, y teníamos calculado cuánto teníamos que crecer también en generación. Si tú no creces en generación, no puedes crecer en las inversiones. Y eso fue creando un mayor desbalance entre oferta y demanda.

Y eso es lo que ha provocado esto. Entonces, hoy, en las condiciones actuales, el sistema es muy inestable. Aparte de todas estas cosas, ¿qué pasa? Que nosotros ahora hemos podido, con un grupo de elementos, de planes de negocios que hemos realizado, de encadenamiento con otros sectores de la economía, que no los puedo explicar claramente para que no nos persigan, para que no nos ataquen, pero hemos encontrado salidas y alternativas para ir recuperando toda nuestra capacidad de generación, tanto distribuida como en las termoeléctricas, como en inversiones en parques solares. Y yo les voy a explicar todo eso.

Pero, en estos momentos, como había tanto deterioro, a la vez que queremos estar en una mejor situación en los meses de verano, a la vez están varias unidades térmicas, o sea, varias termoeléctricas que están en procesos planificados de reparaciones capitales o de mantenimiento que les debíamos, pero que los estamos pudiendo hacer ahora, pero están paradas.

Por ejemplo, están los dos bloques de la termoeléctrica de Cienfuegos, porque es una termoeléctrica que está en el centro del país y que es básica para poder soportar las fluctuaciones de frecuencia, que es una de las causas que provocan los blackouts en estos sistemas. Es un diseño que tiene esa termoeléctrica que facilita eso, y ella lleva meses fuera del sistema porque está ahora en mantenimiento. El primer bloque va a entrar el 11 de abril, y el otro bloque entra en mayo. Ya para el verano van a estar.

Y así tenemos alrededor de 6 o 7 unidades que están en proceso de mantenimiento y están fuera. Entonces, con esas dos cosas que les dije, de lo que debemos, de los problemas que tenemos, deterioro, la falta de combustible que hemos tenido, los déficits de combustible que hemos tenido en los primeros meses del año, y la coincidencia de las salidas que ha sido salidas necesarias para que entren con toda su vitalidad, el sistema está en una situación de inestabilidad.

Por lo tanto, cada vez que se produce un fallo o una rotura, que puede ser en una de las plantas de generación, pero puede ser, como pasó el pasado fin de semana, en una subestación, la oscilación que le incorpore al sistema, y el sistema está tan inestable y que no hay la capacidad para poder atenuar esa situación, y se producen los blackouts, que se puede producir en cualquier lugar del mundo con un sistema inestable.

Y que, por lo general, cuando estas cosas pasan en el mundo, volver a levantar un sistema es cuestión a veces hasta de semanas. Nuestros técnicos, nuestros especialistas, nuestros ingenieros han ido logrando esto reduciendo los tiempos, y ya prácticamente hemos recuperado en dos o tres días las últimas afectaciones.

Ahora, ¿qué está pasando y cuáles son las luces y cuáles son las salidas? Bueno, con un grupo de alternativas que hemos tenido, y también con cooperación de países amigos, hemos encontrado determinadas posibilidades de financiamiento para hacer reparaciones que teníamos pendientes y mantenimientos a termoeléctricas que se van a ir incorporando al sistema.

También hemos encontrado determinadas posibilidades para apoyar procesos para ir recuperando capacidad de generación en las islas de generación, en los bloques de generación distribuida. Y estamos haciendo una enorme inversión que, este año, abarca más de 1,000 MW en parques fotovoltaicos.

Por lo tanto, nosotros, por ejemplo, en el mes de febrero, incorporamos los primeros dos parques de 20 MW. Eso nos está dando más de 40 MW en más de 6 horas del día. Ahora, en marzo, hemos incorporado 6 parques más. Entre abril y junio, incorporamos 7.

Por ejemplo, al terminar marzo, nosotros tenemos ya 170 MW incorporados. Cuando terminemos el primer semestre del año, vamos a tener 560 MW. Y cuando termine el año, vamos a haber incorporado más de 1,000 MW. Y el año que viene vamos con 1,000 MW más en paneles fotovoltaicos, y una parte de ellos con acumulación. O sea, que eso no generarían en el día, eso acumularía y ayudarían por la noche.

Por lo tanto, nosotros vamos a llegar a tener una penetración de más de un 20% con fuentes renovables de energía, que es un camino de avance, no es de resistencia solo, es de avance. Por eso digo resistencia creativa. No es solo resistir, es avanzar.

Eso nos va a permitir depender menos de combustibles fósiles. Vamos a tener entonces una cantidad más disponible para la economía o para apoyar la generación distribuida en los horarios de la noche.

Pero con estas inversiones que estamos haciendo, nosotros en pocos meses, en el horario del día, no debemos tener apagones, porque con la fuente fotovoltaica vamos a aguantar. Y eso, el año que viene, con las inversiones del año que viene, van a estar en un momento mejor.

Y, por lo tanto, los bloques de generación distribuida se nos van a quedar más para apoyar la noche. Pero, además, vamos a tener de noche más capacidad disponible también en las termoeléctricas, porque estamos haciendo todos los mantenimientos y todas estas recuperaciones, tanto en la generación distribuida como en las termoeléctricas.

Hemos llegado también a determinados acuerdos y proyectos de cooperación donde vamos a desarrollar la extracción de petróleo, o sea, la producción de petróleo y gas cubano. Vamos a aumentar las capacidades de generación también con gas en el proyecto de Energas, y vamos a ir introduciendo en el mercado interno un grupo de equipos electrodomésticos que funcionan también con panelería fotovoltaica.

Estoy hablando de equipos pequeños para iluminarse en las casas, de ventiladores que trabajan con paneles fotovoltaicos, se cargan… Muchos de estos equipos que hay. Por lo tanto, todo eso va a ir dando una preparación a la población para, en caso de un apagón, estar mejor preparados. Va a dar más calidad de vida, más nivel de vida.

Y, por otra parte, nosotros vamos a ir hacia una estabilidad del sistema electroenergético. Estamos también elaborando un grupo de planes para futuras inversiones, y hemos planteado una política de desarrollo de las fuentes renovables de energía, que una de las cosas que facilita es la importación por personas jurídicas o por personas naturales o por emprendimientos particulares que importen sistemas fotovoltaicos para generar energía en su vivienda, en su negocio, también eso vamos a facilitarlo.

En ocasiones dan la energía que consume el lugar donde se instalan, pero también generan en exceso, y eso se le paga al Estado. O sea, que es una inversión que también tiene una posibilidad de recuperación.

Hay países, por ejemplo, como países asiáticos, que es alrededor de un 10, un 14% de la generación eléctrica por los sistemas que la gente tiene instalados domésticamente. Y eso también es otro de los caminos por los que vamos transitando.

Por lo tanto, hay un programa de gobierno para la recuperación del sistema electroenergético nacional, y ya vamos teniendo los primeros resultados discretos. Pero ya tenemos en el mes de febrero más de 40 MW, en marzo más de 170 MW, con cierre del mes de junio casi 300 MW, y con cierre del primer semestre 560 MW en paneles fotovoltaicos.

Eso da indudablemente toda una garantía. Por ejemplo, si nosotros tenemos estable el sistema electroenergético en el día, todos los procesos productivos pueden estar trabajando. Hoy tienen afectación, y eso es parte también de la economía, pues como tú decías, cuando falta la electricidad, falta el abasto de agua, por ejemplo.

Hemos hecho muchas inversiones en sistemas de bombeo de agua de acueducto que son fotovoltaicos y que independizan. Estamos también en una inversión a partir de una donación de un país amigo para las viviendas que quedan sin electrificar. Cuba tiene más de un 99% de electrificación, pero nos queda un grupo de viviendas aisladas en zonas muy intrincadas que este año les ponemos sistema fotovoltaico, y esas viviendas van a tener también electrificación.

Fíjate, en medio de toda esta coyuntura, estamos pasando un momento complejo de crisis, pero están las salidas, están las luces, y eso es lo que siempre estamos explicando cuando vamos a los recorridos de los que yo les hablaba ayer en el encuentro que tuvimos con Vds.

Pero es una inversión, es un proceso inversionista grande. En estos momentos están, entre proyectos, movimiento de tierra e ingeniería ya casi montado más de 52 parques fotovoltaicos. También eso da empleo, capacita a personas, nos prepara una fuerza de trabajo calificada en esas tecnologías, que después también podemos poner a disposición, por proyectos de cooperación, de otros países que quieran realizar este enfoque hacia el uso de las energías renovables.

Y estamos quitando carga contaminante, estamos preservando el medio ambiente y estamos buscando desarrollo y crecimiento económico y social con estas inversiones. Pero por ahora sí, estamos expuestos a cosas tan molestas como los apagones, a veces de muchas horas.

….nosotros vamos a llegar a tener una penetración de más de un 20% con fuentes renovables de energía, que es un camino de avance, no es de resistencia solo, es de avance.

