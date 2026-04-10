Distribución de alimentos en Ciego de Ávila: desafíos y alternativas ante el déficit de combustible

En un contexto marcado por limitaciones de combustible y energía, la provincia de Ciego de Ávila desarrolla una compleja operación logística para garantizar la distribución de productos de la canasta básica y otros alimentos prioritarios.

Así lo explicó Yadier Pérez Téllez, coordinador de Programas y Objetivos del Gobierno Provincial del Poder Popular, en una entrevista exclusiva con Invasor.

Según Pérez Tellez, durante marzo la provincia recibió 480,3 toneladas (t) de arroz del puerto de Nuevitas, de las 535 previstas. Ese volumen se distribuyó a razón de tres libras por persona en los municipios de Primero de Enero, Morón, Florencia y Venezuela, donde ya concluyó el reparto.

En Ciro Redondo, Ciego de Ávila, Chambas, Baraguá y Majagua continúa la entrega. Solo falta iniciar en Bolivia, a la espera de que arriben nuevas cantidades.

En cuanto al chícharo, se autorizaron 30 onzas por consumidor. La distribución comenzó en todos los municipios, pero aún quedan 156 bodegas pendientes.

El funcionario aclaró que este producto llega a los puertos con cierto nivel de plagas, por lo que se somete a un tratamiento químico (carpeo) antes de salir a la red minorista. “Si el consumidor no lo busca en siete días, el insecto se reproduce. Luego se retira, se vuelve a carpear y regresa a la bodega”, explicó.

Sobre el azúcar, se distribuyó una libra correspondiente a febrero utilizando inventarios. Nueve municipios ya concluyeron, y restan 26 bodegas, la mayoría en Bolivia.

Para la libra de marzo, falta Baraguá, Majagua, Ciego de Ávila y Bolivia. El producto se traslada desde el central Melanio Hernández, en Sancti Spíritus.

La sal ya se distribuyó por completo según composición de núcleos. En cuanto a la leche en polvo, los niños de 0 a 1 año recibieron dos bolsas de un kilo.

En abril arribó una donación que permitió entregar tres kilos a los pequeños de 1 a 2 años, priorizando cabeceras como Ciego de Ávila y Morón, y cuatro comunidades rurales de Majagua, Bolivia y Venezuela.

La compota correspondiente a enero ya fue distribuida en ocho municipios; faltan Primero de Enero y Bolivia, a donde se trasladará desde la cabecera provincial.

La sardina de donación y la pasta alimenticia (0,500 gramos por consumidor) se entregaron casi en su totalidad. Quedan pendientes 16 bodegas en Majagua (sardina) y 34 bodegas en Ciego de Ávila (pastas), a la espera de que arriben más productos.

El cigarro y los tabacos se distribuyen según lo previsto, financiados por las Unidades Básicas Empresariales del comercio.

Sobre la harina para pan, Pérez Tellez precisó que solo se dispone de ocho t diarias, suficientes para cubrir el consumo social de Salud, Educación, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, y para ofrecer pan a la población dos veces por semana.

Ante el déficit de combustible y energía, 25 panaderías trabajan con leña. La transportación de la canasta se asegura en las cabeceras, y desde allí se distribuye a los consejos populares mediante tracción animal u otros medios.

Más de 1300 embarazadas recibieron los tres cartones de huevos correspondientes a enero, febrero y marzo. Además, se entregaron ocho libras de productos del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en seis municipios; faltan cuatro (Florencia, Baraguá, Ciego de Ávila y Majagua) donde se revisan censos con la Oficina del Registro de Consumidores (Oficoda). Empresas estatales “padrinas” apoyarán directamente su alimentación a partir de abril y mayo.

Finalmente, el aceite entró solo para consumo social (educación y salud), y se distribuyeron más de 60 000 litros. En cuanto a viandas, hortalizas, granos y frutas, la Empresa Provincial de Acopio comercializa en la cabecera, mediante triciclos eléctricos, que llevan los productos a hospitales, hogares maternos, de ancianos y círculos infantiles.

“Hay un seguimiento diario. Cada administración busca sus alternativas”, concluyó Pérez Téllez, mientras la provincia avileña continúa sorteando las limitaciones para llevar los alimentos a la población.

Tomado de Invasor