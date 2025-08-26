Distribuyen en Ciego de  Ávila materiales escolares para el nuevo curso escolar (+Fotos)

La Empresa Provincial de Aseguramiento y Servicio a la Educación ha completado la distribución de materiales escolares para el curso 2025-2026, asegurando que los diversos centros educativos de Ciego de Ávila estén listos para recibir a los estudiantes.

Este esfuerzo logístico, culminado con éxito, garantiza que libros de texto, libretas, lápices, y otros recursos esenciales se encuentren disponibles en las aulas antes del inicio del nuevo período lectivo.

Rogelio Campos Morales, Director Comercial de la Empresa Provincial de Aseguramiento y Servicio a la Educación en Ciego de Ávila , dijo a este sitio digital ,que en los últimos cinco años, es el año en que más hemos tenido el aseguramiento de forma general ; a nosotros nos ha entrado más de un millón de lápiz, casi 500.000 libretas.

Además ha entrado la plastilina y el texto que significa la gran mayoría que llegan a los estudiantes, que solo nos falta el programa de geografía de preuniversitario y de los 26 cuadernos que sí nos han entrado, 8 nada más, incluso ya recibimos el octavo cuaderno.

«El tema del uniforme escolar le puedo decir que entró todo el uniforme escolar de primaria especial y especial.secundaria básica, aún nos queda por completar el uniforme de pedagógica Eenseñanza Técnica Profesional (ETP); y preuniversitario» , apuntó,Campos Morales.

Por otra parte el directivo señaló que en el caso del material para el docente, igual ha entrado, la distribución la hace el propio sistema de educación, ha entrado la hoja, ha entrado la libreta que viene también para darle a los docentes, para todo lo que es el tema de la planificación y como nunca en estos últimos tiempos ha entrado los programas y las orientaciones metodológicas para los maestros.

La dedicación y planificación de la empresa provincial aseguran un comienzo sin contratiempos, permitiendo a los educadores enfocarse en brindar una enseñanza de calidad y a los estudiantes, en alcanzar su máximo potencial.