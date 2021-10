EEUU confronta a China en Latinoamérica

En confrontación a la presencia de China en Latinoamérica, una delegación de alto nivel de Estados Unidos visitó a Panamá para promover la iniciativa Build Back Better World (Reconstruir un mundo mejor), según fuente oficial.

Un comunicado de la Presidencia informó que el mandatario Laurentino Cortizo se reunió en la tarde de este miércoles con Daleep Singh, asesor adjunto de Seguridad Nacional de Estados Unidos para la Economía Internacional, quien encabezó la comitiva.

En el encuentro abordaron temas relacionados con cambio climático, seguridad, tecnología y energía.

El objetivo de la visita fue poner en marcha la iniciativa del G7 (Grupo de los siete), aprobada en junio pasado y conocida por su sigla en inglés B3W, la cual ‘tiene como prioridad invertir en la gente, en la salud, la inclusión digital, el cambio climático y la equidad de género’, aseveró la fuente.

‘Singh manifestó que, en esta gira por Colombia, Ecuador y Panamá, el Gobierno de Estados Unidos busca asociarse con sus grandes aliados y amigos en el lanzamiento de una serie de iniciativas en infraestructuras estratégicas, que permitan mejorar la calidad de vida de sus habitantes’, según la nota.

La delegación, que incluyó a otros tres funcionarios del Departamento de Estado y la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional, sostuvo encuentros con los titulares istmeños de las carteras de Ambiente, Obras Públicas y la inversión privada, y directivos de energía e innovación gubernamental.

También el grupo se reunió con la administración del canal de Panamá, con la cual abordaron temas sobre futuros proyectos de infraestructura de la vía interoceánica y su meta de carbono negativo.

Los objetivos generales de los intercambios giraron en torno a lograr una economía verde, obtener cadenas de suministro sin contaminantes, desarrollar infraestructura tecnológica y adquirir financiamiento de Estados Unidos para esos proyectos, informó el comunicado.

El 12 de junio pasado el presidente estadounidense, Joe Biden, presentó ante el G7 la mencionada iniciativa, que un mensaje de la Casa Blanca calificó de ‘la competencia estratégica con China’, en respuesta al megaproyecto del gigante asiático denominado La franja y la ruta, lanzado en 2013.

En discordancia con el propósito expresado por el mandatario de que el B3W estaba dirigido a ‘satisfacer las tremendas necesidades de infraestructura de los países de ingresos bajos y medios’, el recorrido inicial de implantación de la iniciativa en Latinoamérica parece desmentir ese propósito, opinaron analistas.

Los antecedentes del escenario escogido para la confrontación podrían estar en la visita a Panamá del presidente chino, Xi Jinping, en diciembre de 2018, en reciprocidad al encuentro en Beijing con el entonces homólogo istmeño Juan Carlos Varela, en noviembre de 2017, y el establecimiento de relaciones de ambos países en junio de ese propio año.

Cuando el anuncio de la visita de Xi se ‘filtró’ al Gobierno estadounidense, un viaje relámpago del entonces secretario de Estado, Mike Pompeo, advirtió a Varela la molestia de la Casa Blanca, encabezada entonces por Donald Trump, confirmada por el propio funcionario a los periodistas que lo acompañaron.

‘El problema es cuando aparecen empresas estatales que claramente no son transparentes, no son impulsadas por el mercado, y no están diseñadas para beneficiar a la gente de Panamá, sino más bien para beneficiar al gobierno chino’, dijo Pompeo.

El Departamento de Estado publicó literalmente su mensaje: ‘…recordarle a la región entera, que cuando China llama no siempre es para el bien de los ciudadanos estos países; y cuando se muestran con una inversión recta y legítima, eso es transparente y de acuerdo a la ley, eso se llama competencia y es algo que Estados Unidos favorece…’.

Pero en ese marco se contradijo al reiterar la ‘competencia bienvenida’ del gigante asiático, y catalogar el accionar chino de ‘actividad económica depredadora’.

A pesar de la planificación de la revancha occidental en el terreno de la economía, un articulista europeo ironizó que si bien no está muy claro cómo funcionará el B3W, los chinos llevan ocho años de ventaja con su bien diseñado megaproyecto La franja y la ruta.