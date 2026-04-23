Efectúan en Ciego de Ávila primera plenaria sindical por el Primero de Mayo

A pocos días de las festividades del Primero de Mayo, se desarrolló la primera plenaria de la Central de Trabajadores de Cuba de Ciego de Ávila en la Empresa de Materiales de la Construcción en Ciego de Ávila (Avilmat), como espacio de reafirmación y compromiso de sus afiliados con la Patria.

En la cita, que contó con la presencia de Niurka Ferrer Castillo, secretaria general del sindicato en la provincia, se dio lectura a la convocatoria a la magna movilización que cada año realizamos los cubanos en homenaje a la trascendental efeméride, pero que este año tiene una significación especial ante las amenazas que enfrenta nuestro país.

«La patria se defiende» es el lema central que guiará a los cubanos este Primero de Mayo, como expresión de la unidad de nuestro pueblo y muestra de su apoyo fehaciente en la construcción del país que queremos.

Es de reconocer que, por sus resultados productivos, el sindicato de la construcción integrará el primer bloque del desfile en la provincia de Ciego de Ávila, y la Avilmat será de los primeros colectivos en destacar, al ser acreedora de la condición de Colectivo Vanguardia Nacional por siete años consecutivos.