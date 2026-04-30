Efectúan Festival del Creador Musical Joseíto Fernández en Primero de Enero

El teatro Victoria, del municipio Primero de Enero, fue sede del Festival del Creador Musical Joseíto Fernández en su edición 35.

Entre consignas como «Abajo el bloqueo», el evento concluyó con tres espectáculos muy bien estructurados y de gran calidad. En el llamado «evento del año» destacó la obra El concierto de las penas, balada del autor e intérprete Roberto de la Cruz, quien obtuvo el Gran Premio.

El primer lugar fue para Luis Enrique Zamora con la pieza «En un cerrar de ojos», interpretada por Julio Ariel Miranda. El segundo puesto lo ocupó Eduardo Suárez con el tema «Mi bendición», mientras que Alicia Río Pérez resultó ganadora del tercer lugar con la balada «Mi manto», interpretada por Yaimara Domínguez Quesada.

El premio de interpretación lo mereció Julio Ariel Miranda por la destacada demostración de sus habilidades vocales y manejo de la escena. Por su parte, Leonides Rosendo Rodríguez (como autor) y Dayron Cañizares ganaron el estímulo a la obra que más destacó la cubanía en el festival.

No obstante todos los aciertos del certamen, deja un mal sabor la poca representatividad de autores e intérpretes locales en un concurso cuyo objetivo es estimular la creación artística del territorio, que exhibe una gran historia musical.

Esto evidencia fisuras en los departamentos de música y literatura de la Casa de Cultura Joseíto Fernández.

Queda como tarea reforzar la labor en estas áreas, pues sus responsables tienen un año para revertir esta imagen.