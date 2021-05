El (des)afortunado Yoelvis Fiss

En más de una selección del equipo Cuba de béisbol, para un evento internacional, faltó Yoelvis Fiss. Pelotero con la fuerza de un cuarto bate fue también veloz en función de la ofensiva, lo cual le valió ser «El bólido de las bases». De igual modo, en el desplazamiento desde el jardín central era el idóneo para defender esta posición.

A sus 41 años, Yoelvis Fiss se retiró del béisbol activo. Como quiso, rugió por última vez en su selva: «Despedirme jugando en el Cepero es lo mejor que me pudo pasar». Tal vez merecía un final en el que zarpara junto a la manada avileña a los Play Off, instancia en la cual potenciaba sus resultados. Salvajes son sus estadísticas en estas eliminatorias y también cuando vistió el uniforme de las Cuatro Letras.

En retrospectiva la Televisión Avileña conversa con el 13 de los Tigres, quien narra sus inicios en el deporte: «Empecé en el atletismo a los 7 u 8 años, pero no me gustaba el entrenamiento aquí. Entonces, entré a un terreno de pelota y me fueron mejor las cosas».

Luego, como en un intento de robo de base, recorre su trayectoria por las categorías inferiores y su comienzo en las mayores: «Era cuadro, jugaba tercera y segunda, hasta que entré en el 2000 a las Series Nacionales, tuve la oportunidad de cubrir los jardines y ahí me quedé».

Listo está el terreno para hacer referencia nuevamente a los Play Offs, etapas decisivas en las que encarnaba al protagonista de varios libros de Emilio Salgari. Por cierto, eso de tigre le combina muy bien con sus fieros batazos, incluso en una postemporada conectó ocho cuadrangulares, récord que comparte con el industrialista Alexander Malleta.

No obstante, primero el infortunio y ulteriormente la gloria. La pregunta, ¿por qué las novenas avileñas, en la década del 2000, no alcanzaron el título?, supone un strike para el béisbol coterráneo. Fiss responde tan rápido como corre: «El equipo no estaba acostumbrado a jugar Play Offs. Llegábamos con Santiago y nos caíamos, Villa Clara nos ganaba también».

Un halo de alegría circunda a Fiss cuando el tema es la finalísima de la pelota cubana del 2012: «La victoria contra Industriales es la que más he disfrutado, precisamente por ser ante ese equipo. Es lo más grande que me ha pasado en mi carrera deportiva con los Tigres».

Después de esta corona, Ciego de Ávila superó a La Isla y luego, en revancha, a Pinar del Río, con un total de tres títulos nacionales. También fue campeón en el World Baseball Challenge 2015 en Canadá. Para todos estos eventos Fiss estaba en el campo y Roger Machado en el banquillo: «Mi respeto para el mejor director en la historia del béisbol avileño, sin menospreciar a los demás. Ha sido quien nos ha guiado a todos, incluso al actual mánager».

Luego, responde una interrogante superflua acerca de la diferencia entre un partido de la temporada regular y uno de Play Off, ¿qué puede revelar Sandokán?: «Es un juego igual que otro, solo que con un poco más de presión. No es más que eso».

Fiss y el equipo Cuba son casi antónimos. Los motivos, inválidos. Las estadísticas leen estas líneas sin entender por qué nunca fue a unos Juegos Panamericanos o Centroamericanos. Para ejemplificar la desdicha basta un recuerdo, a Fiss en 2015 no lo convocaron al Premier 12. En ese momento era líder en carreras impulsadas de la Serie Nacional presente, además el resto de guarismos ofensivos eran magníficos.

Si fue internacional en el Torneo de Puertos de Holanda en 2009, aquí «forró la liga»: líder en jonrones, en carreras impulsadas y jugador más valioso. «Creo que fue una de las competencias donde me fue muy bien. La recuerdo por los títulos personales y la corona del equipo Cuba. Ese mismo año fue el Mundial de Europa y no me tuvieron en cuenta».

«Tampoco hice el equipo olímpico de Atenas 2004 y pienso que pude haberlo integrado. Creo que debí tener más oportunidades. Fueron decisiones de la directiva de béisbol cubano».

Para que esta historia tenga un final feliz, el atleta comenta sobre una marca que implantó en la pasada Serie Nacional, único avileño con mil o más empujadas. «Es un número que uno lo impone y queda para siempre. Es imborrable. Sobrepasar a Alejo O´ Relly es un orgullo, algo grande».