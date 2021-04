El rastro de la basura

Caminar por las calles del municipio de Ciego de Ávila y disfrutar de una ciudad limpia, embellecida, sentir el aire puro que brota al conectar con la flora y la fauna de esta urbe, es la añoranza de los avileños, que se acerca un poco más a la realidad que hoy se vive, gracias al esfuerzo que realizan los más de 40 trabajadores de servicios comunales.

La falta de Diésel paraliza en gran medida la rutina productiva de este sector, pero para estos obreros la puesta en marcha de los 14 carretones a la cama ampirol para la recogida de desechos sólidos, es una alternativa que muestra resultados favorables en varios consejos populares del territorio hasta donde llega esta estrategia de trabajo.

No podía ser de otra forma. Una ciudad como Ciego de Ávila, con más de 154 mil habitantes, genera diariamente alrededor de 653.7 metros cúbicos de desechos sólidos; en el municipio cabecera. Es uno de los municipios que ahora muestra un panorama algo diferente luego del trabajo intensivo de las autoridades locales en la actividad, aunque pa¬ra el interior de los consejos populares la mejoría no sea tan visible o dure menos de 24 horas. “La mayor parte de la basura se recoge del piso, porque no son suficientes los contenedores ni los carros colectores especializados para esa actividad. Recientemente, recibimos nuevos contenedores, que se pusieron en las calzadas principales”, explica, Luis Alberto Pérez Olivares, director provincial de servicios comunales.

Marilìn Artiles González es hace dos años la delegada del consejo popular Rivas Fraga. Allí el asunto es uno sobre los que más se quejan ella y sus electores. “No hay carros, eso es lo que nos dicen, además de que son insuficientes los contenedores. Hay lugares donde hubo, pero ya no hay ninguno y también donde la gente es irresponsable e indisciplinada, pero si no tienen donde poner la basura ¿se van a quedar con ella dentro de sus casas? Creo que es necesaria una alternativa porque la situación es bien compleja”, comenta Marilìn Artiles.

Más de un contenedor boca abajo, sin tapa o ruedas nos encontramos en nuestro recorrido por las diferentes zonas de la geografía avileña detrás de la basura; más de uno de esos componentes hoy toman otros rumbos sin evaluar el perjuicio que también toca a los irresponsables. A veces se le da el nombre de indisciplina a lo que raya con el delito. En el poste de la esquina no faltó la bolsita con desperdicios, cuando a pocos metros estaba esperando el tanque para cumplir su función, como tampoco dejaron de entrar en escena los llamados “buzos” para imponer el desorden donde, a mu¬cho dar, comenzaba la cosa a tener pies y cabeza.

Lo cierto es que en los últimos tiempos algo de la estrategia da re¬sultado y evita que la situación tome colores más oscuros, aunque todavía falta bastante para darle tonos brillantes a ese lienzo. Ojalá pronto llegue ese estado deseado donde cada quien baje la basura entre las 6 y las 10 de la noche y que a partir de esa hora comience el trabajo, a veces tan anónimo, de los de Servicios Comunales, sin tantos obs¬táculos que franquear, para que la ciudad amanezca reluciente y andar La ciudad de los portales se convierta en un acto aún más placentero.