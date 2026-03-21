En circulación nuevos triciclos eléctricos para la actividad de carga en Ciego de Ávila

Cuatro nuevos triciclos eléctricos destinados a la transportación de cargas comenzaron a operar en esta provincia, como parte de una iniciativa impulsada por el Fondo de Desarrollo y en cumplimiento de orientaciones del Ministerio de Transporte.

La incorporación de estos vehículos ocurre en medio de un complejo escenario económico y energético en el país, lo que refuerza su importancia para garantizar servicios esenciales. Su entrada en funcionamiento contribuirá a mejorar la distribución de la canasta familiar normada, así como la transportación de alimentos y otros insumos básicos en el territorio.

Vidal López Más, director de la Empresa Provincial de Transporte, explicó que los triciclos poseen una capacidad de carga aproximada de 1.5 toneladas y cuentan con autonomía suficiente para operar en zonas urbanas. Además, representan una alternativa ecológica, al no emitir dióxido de carbono y reducir el uso de combustibles fósiles.

Uno de estos medios fue asignado al municipio de Morón, donde tendrá un impacto significativo, especialmente en el apoyo logístico al hospital local. José Antonio Milian Daria, representante del sector en ese territorio, destacó la relevancia de esta incorporación:

“para nuestra empresa y para el servicio que vamos a brindar es algo muy importante. Tenemos un gran compromiso con la atención al hospital de Morón, en un momento en que la situación energética y de combustible lo exige. Es la primera vez que contamos con equipos eléctricos, lo que constituye una experiencia novedosa para nosotros”.

Las autoridades del sector en territorio avileño también informaron que los vehículos operarán bajo estrictas regulaciones que garantizan su adecuado uso, mantenimiento y seguridad. Entre estas disposiciones se incluyen límites de velocidad, horarios de operación, control de la carga transportada y la obligatoriedad de cumplir con la documentación establecida para la actividad.

La puesta en marcha de estos triciclos eléctricos marca un paso significativo en la modernización del transporte de carga en la provincia, apostando por tecnologías más sostenibles y eficientes que beneficien directamente a la población.

Tomado de Invasor