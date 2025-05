Ciro Redondo: trabajo con responsabilidad en función de producir para el pueblo (+Fotos)

«Alambrito» nos recibe con el calor de Mayo mostrando sus sembrados de ciclo corto: «Aquí tengo melón, pepino, yuca y boniato en 2.5 hectáreas y está toda sembrada» apunta mientras posa para la foto.

En el municipio Ciro Redondo en el centro de la provincia, cómo en varios puntos de esta geografia hermosa, el hombre amanece con la responsabilidad de echar «Pa Lante» su pedacito de tierra en función de la alimentación del pueblo.

Andrés Rodríguez Reyes «Alambrito» lleva 8 años cultivando su finca ubicada a un 1 kilometro de la entrada al municipio por lo que se conoce como la carretera Villa-Pina.

«Aquí llegué y todo esto era marabú, la gente me decía que estaba loco -apunta Alambrito- estás tierras me las entregaron en usufructo y no me ha sido fácil, pero tampoco difícil».

Campesino de la Empresa Agroindustrial Ciro Redondo además de contribuir con sus productos en la alimentación del pueblo dona parte de sus producciones a instituciones sociales y de salud.

«Aquí con 3 trabajadores y conmigo 4 echamos pie en tierra en lo mejor que sabemos hacer: sembrar y recoger». Alambre nos despide, un amanecer diferente sorprendido por este hombre que ha entregado alma, corazón y vida.

Escrito por Alfredo Fernández Arcia