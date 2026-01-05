Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Cuba Destacada

En la Tribuna Antimperialista, hoy, condena del pueblo cubano a la agresión militar a Venezuela

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Ene 3, 2026

En rechazo a la agresión militar imperialista yanqui contra la República Bolivariana de Venezuela, y como respaldo a su legítimo presidente Nicolás Maduro Moros y la Fusión Popular, Militar y Policial, el Gobierno Revolucionario convoca al pueblo de La Habana, en representación de toda Cuba, a un acto de condena, a las 10:00 a.m., en la Tribuna Antimperialista José Martí.

 

Como expresara el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se trata de un criminal ataque de Estados Unidos a Venezuela. Nuestra zona de paz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra nuestra América. Patria o Muerte ¡Venceremos!

