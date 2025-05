En marcha acciones para mejorar abasto de agua en municipio de Ciego de Ávila (+Video)

La combinación de una nueva estación de bombeo en San Fernando y dos bombas de 100 litros por segundo (L/s) permitirá, en los próximos días, disminuir los ciclos de entrega de agua a la población del municipio de Ciego de Ávila y mejorar el abasto .

Miroslava Reyes González, directora general de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, explicó a Invasor que ya se perforaron dos nuevos pozos en lo que será la estación San Fernando dos y se instaló una bomba, en tanto se espera por otra que se está enrollando en el taller de San José, la cual debe quedar lista la próxima semana.

Ello permitirá, precisó, disminuir el ciclo de entrega del líquido y mejorar la situación del territorio, que hoy solo recibe un caudal de 350 litros por segundo, cuando la necesidad es de 600 L/s para abastecer a todo el municipio cabecera.

La directiva subrayó que actualmente el ciclo de abasto se encuentra en 8 días, debido a complicaciones en la cisterna de 200 000 litros, a la cual no fue posible darle el servicio en el horario establecido, que es de 19 horas y hubo que extenderlo durante tres días por la falta de fluido eléctrico.

No obstante, se prevé que para el próximo ciclo se puede bajar a 4 días como estuvo anteriormente.

Ante inquietudes de la población sobre la operación de las válvulas, argumentó que se han detectado problemas, no por la mala manipulación de los operadores, sino por roturas, que obstruyen el paso del agua y provocan que no llegue el líquido a la población como es debido.

Ya hoy, resaltó, la Empresa cuenta con dos retroexcavadoras alquiladas para comenzar a trabajar de inmediato, pero para solucionar el problema existente en el nudo 8, tienen que hacer un paro general del abasto en el municipio. Se espera por mejorar un poquito los ciclos y que las personas acumulen algo de agua para poder parar y llegar también hasta el nudo 35, que responde a centro ciudad.

Reyes González recordó que el abasto se extendió de cada tres a cinco días y ante la impaciencia de las personas de llenar todos los depósitos, se abuza de los llamados ladrones, por lo que los últimos de la red demoran más en recibir el liquido.

Es real, argumentó, que los salideros complican la situación, la mayoría de ellos por indisciplinas de la población, que excava, pica las conductoras y no pone los accesorios necesarios para instalarse, ni el diámetro adecuado, un hecho que repercute en el cumplimiento de períodos de abasto.

Señaló que muchas personas se molestan cuando le llaman la atención por picar una calle en busca del agua, sin embargo esa no es la solución, porque el problema principal es que el municipio no cuenta con ese recurso. La parte norte del pueblo está seca, y todo el líquido que se distribuye está llegando desde el Sur.

Existe un concepto erróneo en la población, pues la entrada del agua no depende del diámetro del conducto, sino de la presión que lleve, por ello, hasta que no se sitúen la nuevas bombas no se apreciará mejoría en la situación, dijo.

Recordó que ante indisciplinas por instalaciones ilegales, se puede llamar al 33224983, que es la sala de despacho y por esa vía se localizará al cuerpo de inspectores de la Delegación de Recursos Hidráulicos, que es el facultado para aplicar los decretos establecidos ante las indisciplinas sociales.

Asimismo, aclaró que aunque existe coordinación entre la Empresa Eléctrica y la entidad de Acueducto para priorizar el servicio en los circuitos donde se está realizando el ciclo de abasto, en ocasiones es imposible hacerlo, debido al alto déficit energético del país.

Tomado de Invasor