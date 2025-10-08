Encabeza presidente cubano la iniciación pioneril en el municipio de Chambas

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, y Roberto Morales Ojeda, Secretario de Organización del Comité Central, junto a la máxima dirección de la provincia, presidieron la ceremonia de iniciación de 88 estudiantes como Pioneros Moncadistas en la escuela primaria «Antonio Maceo» de Chambas.

En el acto, los alumnos recibieron su atributo en representación de los más de tres mil niños de la provincia que comenzaron primer grado en el actual curso.

Posteriormente, en el municipio de Ciro Redondo, el Presidente visitó la miniindustria La Vadelaria, perteneciente al CCS Patricio Sierralta. Esta instalación es un pilar en la producción de alimentos, y su colectivo mantiene la producción gracias a sus propias iniciativas e inventivas.

Estas innovaciones les permiten moler toda la fruta disponible; de hecho, el presente año han garantizado 160 toneladas de pulpa de mango, una materia prima que almacenan para el último trimestre.

En el lugar, el mandatario conoció también sobre las alternativas biológicas que se promueven allí, como la cría de la mosca Soldado Negro.

Este insecto aporta, a través de sus larvas y pupas, un bionutriente rico en aminoácidos que no se encuentra en el humus de lombriz.

Este componente se utiliza para elaborar un pienso con un 27% de proteína, muy superior a otros productos biológicos. Aunque el proyecto es extensible a otras áreas, por el momento se mantiene en fase experimental.