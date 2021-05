Encuentran restos de 215 niños indígenas en internado de Canadá

Este tipo de escuelas se crearon en los siglos XIX y XX para asimilar de forma forzosa a los jóvenes indios y estaban financiadas por el Estado y gestionadas por organizaciones religiosas.

La escuela de Kamloops era la más grande del país, abierta en 1890 bajo una administración católica, y acogía a unos 500 estudiantes en su momento álgido, en la década de 1950.

En 1969 el Gobierno federal asumió su gestión y la convirtió en residencia estudiantil y así funcionó hasta su cierre, en 1978.

El Centro Nacional para la Verdad y la Reconciliación ha confirmado oficialmente 51 muertes en la escuela , pero la nueva investigación apunta a una gran cantidad de muertes no registradas anteriormente.

