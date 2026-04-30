Entregan condecoraciones a líderes sindicales y trabajadores ejemplares

En el marco de la celebración del Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, se llevó a cabo una emotiva ceremonia de entrega de condecoraciones a trabajadores destacados de diversos sectores, quienes han demostrado una trayectoria laboral ininterrumpida y un compromiso excepcional con su labor.

Este evento no solo resalta la dedicación y el esfuerzo de los trabajadores, sino que también rinde homenaje a quienes han contribuido significativamente al desarrollo y fortalecimiento del movimiento sindical.

Durante la ceremonia, se otorgaron 28 Medallas «Jesús Menéndez», reconocimiento a aquellos trabajadores que, con su desempeño ejemplar, han dejado una huella imborrable en sus respectivos ámbitos. Estas medallas simbolizan no solo años de trabajo arduo, sino también un espíritu de superación y dedicación que inspira a las nuevas generaciones.

Además, se entregaron tres Órdenes «Lázaro Peña» de Tercer Grado, distinción que reconoce a dirigentes sindicales que han transitado por diferentes organismos de dirección durante más de 20 años, logrando resultados meritorios en la labor sindical.

Estos líderes han sido pilares fundamentales en la defensa de los derechos laborales y en la promoción de mejores condiciones de trabajo, siendo un ejemplo de integridad y compromiso.

Por último, se otorgaron cinco Medallas «Hazaña Laboral», que reconocen a aquellos trabajadores que han realizado aportes extraordinarios en sus áreas, destacándose por su innovación y capacidad para enfrentar desafíos complejos.

Estas distinciones son un testimonio del impacto positivo que pueden generar los trabajadores comprometidos con su labor.

La ceremonia fue un momento de gran emoción y orgullo, donde se compartieron historias inspiradoras de dedicación y sacrificio. Los homenajeados recibieron no solo las condecoraciones, sino también el reconocimiento y la admiración de sus compañeros y dirigentes sindicales presentes.

Este evento forma parte de las actividades organizadas para celebrar el Primero de Mayo, reafirmando la importancia de la unidad y la lucha colectiva en la construcción de un futuro mejor para todos los trabajadores.

Al honrar a estos destacados trabajadores, se envía un mensaje claro: el esfuerzo y la dedicación son valores que siempre serán reconocidos y celebrados en nuestra sociedad.