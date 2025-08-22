Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Ciego de Ávila Destacada

Entregan Sello 65 Aniversario de la FMC al Consejo Popular El Vaquerito (+Fotos)

PorYhosvany Jimenez Hernandez

Ago 22, 2025
El Consejo Popular El Vaquerito del avileño municipio de Morón fue el primero del país en recibir el Sello 65 Aniversario de la fundación de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC).
Este reconocimiento lo entrega la FMC a esta área de la Ciudad del Gallo, por el excelente trabajo comunitario integrado y dónde las féminas sobresalen en el cumplimiento de acciones a favor de la economía, la cultura, el deporte y la atención social, entre otras muchas.
La actividad de otorgamiento del Sello se efectuó en esta zona y contó con la presencia de Odelsys Valcárcel Pérez, Secretaria de la organización femenina en Ciego de Ávila.
Tania Esther Benítez Martínez, Presidenta del Consejo Popular El Vaquerito agradeció el reconocimiento de la FMC a pocos días de la celebración del Aniversario 65 y expresó el compromiso que representa para continuar la labor en apoyo a la Revolución.
         
     

Por Yhosvany Jimenez Hernandez

Entrada relacionada

Ciego de Ávila Deporte

Sesiona en Ciego de Ávila Seminario para directores de equipos de la 64 Serie Nacional de Béisbol

Ago 22, 2025 Youry Santana Gonzalez
Ciego de Ávila Economía

Preparan tierras para la siembra de frijol en Morón

Ago 22, 2025 Yhosvany Jimenez Hernandez
Ciego de Ávila Destacada

Urge solucionar el déficit de docentes para inicio del curso escolar en Ciego de Ávila

Ago 22, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Ciego de Ávila Destacada

Entregan Sello 65 Aniversario de la FMC al Consejo Popular El Vaquerito (+Fotos)

22 de agosto de 2025 Yhosvany Jimenez Hernandez
Ciego de Ávila Deporte

Sesiona en Ciego de Ávila Seminario para directores de equipos de la 64 Serie Nacional de Béisbol

22 de agosto de 2025 Youry Santana Gonzalez
Ciego de Ávila Economía

Preparan tierras para la siembra de frijol en Morón

22 de agosto de 2025 Yhosvany Jimenez Hernandez
Ciego de Ávila Destacada

Urge solucionar el déficit de docentes para inicio del curso escolar en Ciego de Ávila

22 de agosto de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila