Entregan Sello 65 Aniversario de la FMC al Consejo Popular El Vaquerito (+Fotos)

El Consejo Popular El Vaquerito del avileño municipio de Morón fue el primero del país en recibir el Sello 65 Aniversario de la fundación de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC).

Este reconocimiento lo entrega la FMC a esta área de la Ciudad del Gallo, por el excelente trabajo comunitario integrado y dónde las féminas sobresalen en el cumplimiento de acciones a favor de la economía, la cultura, el deporte y la atención social, entre otras muchas.

La actividad de otorgamiento del Sello se efectuó en esta zona y contó con la presencia de Odelsys Valcárcel Pérez, Secretaria de la organización femenina en Ciego de Ávila.

Tania Esther Benítez Martínez, Presidenta del Consejo Popular El Vaquerito agradeció el reconocimiento de la FMC a pocos días de la celebración del Aniversario 65 y expresó el compromiso que representa para continuar la labor en apoyo a la Revolución.