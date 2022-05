Evo Morales: «No nos perdonaron a nosotros que los indios encabezamos esta Revolución Democrática y Cultural»

Randy Alonso Falcón: Muy buenas tardes estimados televidentes, radio oyentes e internautas. Es un placer para la Mesa Redonda tener de nuevo, en su visita a Cuba, a Evo Morales Ayma quien fuera presidente de Bolivia, líder latinoamericano, y a quien hemos tenido el placer de tener acá en nuestro espacio cada vez que ha estado por Cuba.

Creo que junto con Chávez, han sido los líderes latinoamericanos que más nos han acompañado en este espacio.

Buenas tardes, Evo Morales

Evo Morales Ayma: Muchas gracias hermano Randy. Una enorme alegría y una emoción volver a conversar contigo. De este programa Mesa Redonda tenemos tantos recuerdos, anécdotas desde acá, compartiendo momentos de lucha, coincidiendo en luchas políticas, sociales, económicas, programáticas, siempre para la familia más humilde.

Randy Alonso Falcón: Pues, un gusto para nosotros que usted esté de nuevo acá en este espacio para poder hablar por supuesto, de su país, del nuestro, de América Latina, de los acontecimientos del mundo, del dirigente político que fue y sigue siendo ahora, con mucha más fuerza Evo Morales después del retorno, tras el golpe de estado contra su gobierno.

Evo, ¿qué valor tiene el hecho de estar acá en La Habana en la Feria del Libro, haber podido presentar este libro y cómo eso se emparenta con el documental que acaba de presentar también en Argentina sobre este año después del golpe de estado, qué valor tienen esos documentos que ha presentado acá en La Habana y en Argentina?

Evo Morales Ayma: Bueno hermano Randy, visitar Cuba, conversar con las autoridades, con el presidente Miguel, los nuevos ministros, ex ministros, ex embajadores de Cuba en Bolivia, siempre fortalece ese espíritu revolucionario. Usted sabe muy bien, tengo mucha admiración, mucho respeto a Cuba.

Hace un momento acompañamos la presentación de un libro Revolución, la obra maestra (*), creo que es el título del libro, de Raúl.

Escuchar el resumen del libro es un documento más para que las nuevas generaciones sigan el camino de ese gran legado que nos dejan Fidel, Hugo. Para mí siguen siendo líderes de las fuerzas libertarias que luchan por la vida, por la humanidad, no solamente en América Latina sino para todo el mundo.

Y se sabe que, no sé si es mucha confianza que tuvimos en 2019, porque hasta ese momento derrotamos tres golpes de estado, por lo menos.

La derecha, el imperio nos duerme, finalmente la policía se amotina.

Las fuerzas armadas el 7 de agosto de 2019 proclamaban ser antimperialistas: el mando militar, el comandante en jefe. Y pasa agosto, septiembre, octubre, noviembre y cambia; y viene este golpe. Pero estuvimos convencidos de que íbamos a volver rápidamente, por eso en el momento de retirarnos, de salir para salvar la vida, en el aeropuerto de Chimoré, dije Volveremos en Millones y exactamente tardó un año, duró un año el golpe de estado.

Randy Alonso Falcón: Que es lo que cuentan, tanto el libro como el documental

Evo Morales Ayma: Así es: está en el libro, está en el documental y seguiremos escribiendo más libros, más documentados, películas. Por ejemplo escuché que del Ministerio de Cultura de Argentina proyecta una linda película, vino a presentarme el borrador, el último borrador, hicimos algunas observaciones.

Randy Alonso Falcón: Tristan Bauer

Evo Morales Ayma: Así es. Esos documentos, los libros, es fundamentalmente para que no hayan más golpes de estado ni en Bolivia, ni en América Latina.

Randy Alonso Falcón: ¿Qué experiencia saca usted como líder político, de esos acontecimientos, del golpe de estado en su país?

Evo Morales Ayma: Mire, me he convencido que el golpe no solamente es del gringo al indio, también es bajo una lucha de clases, pero el capitalismo no acepta que haya otro modelo económico mejor que el modelo económico implementado por el neoliberalismo.

Primero, de ese movimiento indígena originario, ya estamos en un gran movimiento político de liberación, pero es un programa del pueblo. Ese programa se basa fundamentalmente en las nacionalizaciones de los recursos naturales y los servicios básicos: la luz, agua, teléfono; estaban en manos de extranjeros antes de nuestra revolución democrática cultural.

Entonces con nuestro modelo que viene de las luchas de los movimientos sociales, el minero, el campesino, indígenas, petroleros, todos los sectores nos hemos unido. Y yo he comentado siempre que nuestro movimiento político es algo único.

En los temas fundamentales para el imperialismo, los movimientos sociales somos terroristas y desde la lucha comunal, social, decidimos ir a la lucha electoral, política, para una revolución democrática. Yo no he visto en ninguna parte del mundo que desde la lucha sindical, la lucha comunal, se vaya a una lucha electoral.

Segundo, el mundo sabe que el movimiento indígena durante la colonia en Abya Yala, ahora llamada América, habíamos sido amenazados al exterminio. En tiempos de la república, los más odiados y ese movimiento indígena gesta un movimiento político. Nos preguntamos, nosotros también tenemos derechos políticos.

Porque en la doctrina norteamericana, que los movimientos sociales no podemos hacer política, la despolitización, despartidización, independencia política; podían hacer sindicalismo pero sin hacer política, no, el pluralismo ideológico; los dirigentes sindicales pueden ser de cualquier partido, de la derecha especialmente.

Eso hemos roto, porque nuestro movimiento tiene principios, tiene doctrina, tiene valores; eso viene de la lucha de nuestros antepasados. Sí, antes le han quitado la tierra, la vida a mis antepasados pero, menos nuestra historia. Y ese es el legado de lucha por la liberación de nuestros pueblos. Ese legado es único.

Y todavía hay alguna gente que no acepta que los llamados Indios podemos empezar a cambiar Bolivia. No aceptan que el movimiento campesino indígena y todos los sectores sociales podemos demostrar que otra Bolivia es posible.

Yo me acuerdo cuando era dirigente sindical, haber sido invitado a participar en varios eventos, fórums internacionales, venir a Cuba para expresar solidaridad, autodeterminación de los pueblos, el Foro de Sao Pablo, el Foro de Porto Alegre, decían: Otro mundo es posible

Y cuando llegamos al Gobierno era posible, otra Bolivia era posible. Es con un nuevo modelo económico y el capitalismo no acepta que haya una competencia, no acepta que otro modelo económico que es mejor que el modelo económico implementado bajo el Fondo Monetario Internacional, ese es nuestro pecado, ese es nuestro granito.

Y el tercer aspecto a nuestro golpe es el golpe al Litio.

Randy Alonso Falcón: Eso le iba a preguntar, porque hay un elemento político ideológico importante que usted señalaba, pero muchos han calificado el golpe también como El Golpe del Litio. ¿Lo considera así?

Evo Morales Ayma: Totalmente. A ver hermano, Randy, le comento mi experiencia vivida.

En 2010 fui invitado a Corea del Sur y bueno, es tarea de los presidentes hacer negocios, buenos negocios, acuerdos, convenios de inversión, de mercado. Y nos pedían: Litio, Litio, Litio, en Corea del Sur, y casualmente en esas fechas habían inaugurado una planta de baterías de Litio, que me llevaron a ver. Lindo, bello. Y pregunto, ¿cuánto cuesta toda la planta?: Trescientos millones de dólares.

Mira, hermano, Randy, cuando llegamos al Gobierno las reservas internacionales eran 1 700 millones de dólares.

Entre el 2016- 17, llegamos a más de 15 000 millones de dólares de reservas internacionales.

En 2010 creo que estuvimos por 10 000, 11 000, 12 000. En ese momento pienso, digo, ¿cómo no puedo garantizar 300 millones de dólares para tener una como esa planta? Una planta, una industria de baterías de Litio.

Y le digo a las autoridades de Corea: Haremos su gemela en Bolivia. Yo garantizo la inversión. No estoy pidiendo crédito externo, aporte.

-No, no, lo haremos.

Yo garantizo la inversión. Trescientos millones frente a 10, 12 o 13 mil millones no era nada, una deuda interna.

-No, no, no.

Pero nos piden Litio en materias primas. Yo hablé con Japón, con el Presidente de Japón dos veces; pero en una vez, le dije al Presidente de Japón, a ver, la Toyota japonesa es bien buscada, bien mentada en todo el mundo. Digo, hermano Presidente, ensamblemos Toyota japonés en Bolivia, pero con litio boliviano.

No me dijo No. Dijo solo: Estudien, estudien.

Por no decir No, decía: Estudien.

En el fondo me dijo que no hagamos eso.

Le hago así un saludo al hermano Álvaro, que era mi vicepresidente, nuestro vicepresidente, e igual decidimos: empezaremos, empezaremos nosotros con ¿cómo se llama, lo básico no?

Randy Alonso Falcón: ¿Procesamiento básico del Litio?

Evo Morales Ayma: Si, los laboratorios. En laboratorios que contratábamos a extranjeros, con jóvenes profesionales de nuestras universidades. Inicialmente han venido expertos a enseñar poco a poco. Y ya del laboratorio pasamos a la planta piloto. Fuera los extranjeros.

Ya nuestra gente, que yo fui a ver ¿no?, como en los laboratorios estaban trabajando jóvenes. Era como para llorar porque no sabía eso. No había eso antes. Bien, contento. De ahí saltamos a la industria.

Diciembre no, septiembre del 2018 entregamos la primera industria. Cloruro de Potasio para producir 350 000 toneladas al año.

De septiembre a diciembre 2018 hemos exportado 15 000, para empezar.

Sí, finalmente no me acuerdo, había mercado. Brasil especialmente, pero también Chile.

La semana pasada me informan, por los medios de comunicación que hacen seguimiento a los precios, a los recursos naturales: antes de este problema entre Rusia y Ucrania, provocado por la OTAN, por los Estados Unidos; estaba a 210 dólares la tonelada y ha llegado a 570 dólares ahora.

Pero con el golpe de estado paralizaron la industria. ¡Tanta, cuánta plata estamos perdiendo!

Ya teníamos una planta piloto para producir 1 000 toneladas al año de Carbonato de Litio. Y antes de este problema internacional, estaba como a 7 000 dólares la tonelada.

Según datos, quiero confirmar, ahora cuesta más de 70 000 dólares, con problemas de combustible, que subió bastante con este problema pues, la gente ha comenzado a comprarse carros eléctricos.

Randy Alonso Falcón: La tecnología del futuro.

Evo Morales Ayma: Entonces, nosotros nos hemos empezado a desarrollar. Y tenemos un proyecto hermano, Randy, de instalar 42 plantas del 2000 hasta el 2029; quince o dieciséis sólo para Litio, Hidróxido de Litio, Carbonato de Litio, Batería de Litio.

Otras serán para subproductos, pero también insumos. Vamos a importar insumos para que se mantenga la industria y también estimamos como promedio general, 5 000 millones de dólares de utilidad de esta planta.

Y puedes ver ahí en los distintos medios de comunicación, que EEUU planifica el golpe de Estado por el tema Litio. El dueño de Tesla, el señor Musk, dice públicamente, No, donde quiera vamos a ver golpe de Estado, lidien con eso. Todo por el Litio.

Y el año pasado bajo investigación, se sabe también, Inglaterra participó en el golpe de Estado. Al margen de algunos presidentes sometidos a Estados Unidos, como el de Argentina, ex presidente de Argentina, ex presidente de Ecuador, yo estoy casi convencido, que también participó Brasil en el golpe de Estado.

Randy Alonso Falcón: Hay varios documentos, se ha estado discutiendo mucho en Argentina esa participación de Macri y de elementos del Gobierno argentino de ese momento en el golpe de Estado contra usted, el golpe de Estado contra el Gobierno de Bolivia.

Sin duda, quieren que nosotros les sigamos suministrando materias primas, no que nos industrialicemos.

Evo Morales Ayma: Eso tienen que entender las nuevas generaciones, yo diría en Bolivia, gracias a la lucha de los distintos sectores sociales, que profesionales patriotas se sumaron, algunos militares, policías inclusive, especialmente militares, ya hemos empezado y demostrado que Bolivia tiene mucho futuro, mucha esperanza.

Garantizamos la liberación política, social, ¿no? Pero con las nuevas nacionalizaciones, la liberación económica, lo que faltaba era la liberación en ciencia y tecnología.

Lamentablemente, los países industrializados sólo nos quieren para que nosotros como latinoamericanos, garanticemos la materia prima y no quieren que le demos el valor agregado a nuestros recursos naturales. Esta es nuestra responsabilidad en Sudamérica, en América Latina, que debe tener tiempo, pero hay que liberarnos en la parte de ciencia, tecnología.

Randy Alonso Falcón: Y ahí se unen los intereses imperiales con los de la oligarquía de la derecha nacional ¿no?, que no quiere que ese ejemplo de desarrollo, de cambio, de transformación en las naciones latinoamericanas, prospere.

Y en el caso de Bolivia, bueno, hubo fuerzas internas, por supuesto, que actuaron en función de ese golpe.

Esas fuerzas, algunas están siendo juzgadas, están siendo llevadas a los tribunales por el golpe de Estado; pero hay todavía fuerzas golpistas en Bolivia y hay intentos de generar oposición al Gobierno. Sobre todo, he estado viendo en los últimos tiempos, leyendo incluso declaraciones suyas, intentos de dividir al MAS y de dividir al MAS con el Gobierno del Presidente Lucho Arce. Frente a eso, ¿cómo actuar, qué fuerzas están detrás de esos intentos?

Evo Morales Ayma: A ver, yo revisé un poco de historia. En la década del 60, 70, parte del 80, el Plan Cóndor, golpe militar, golpes permanentes; gobiernos de izquierda, gobiernos antiimperialistas que surgen. Golpe, golpe, menos en Cuba. Una linda historia.

¡Y cuánto lo reintentaron!, Y cuando no pueden, bloqueo económico y así es que existe y así está ahora, sigue en el proceso de liberación, en Venezuela, en Nicaragua.

Están comentando que va a haber una cumbre de las Américas en Estados Unidos, pero sin Cuba, sin Venezuela, sin Nicaragua, ya no es Cumbre de las Américas, ¿qué clase de Cumbre será? Bueno, ahí estaremos presentes para ver.

Porque en este tiempo hay otro, otra clase de golpes de Estado. Si no es golpe judicial, es golpe congresal. Veamos en Paraguay, veamos en Brasil, con Dilma. Y cuando algunos presidentes, así como Lula, como Correa, Cristina, no acaban su gestión, pues los atacan de corrupción.

Yo siento en mi forma de pensar y evaluar; la Guerra Fría fracasó, la Guerra contra el terrorismo fracasó, si los movimientos sociales somos terroristas para el imperialismo, ¿a ver cuántos dirigentes sindicales son presidentes?

Uno me preguntó, creo que era sobre Pedro Castillo, era de la prensa de la derecha, ¿qué piensa del triunfo de Pedro Castillo?

Un líder obrero, campesino, dirigente del magisterio, es un terrorista más, Presidente en América Latina.

No le queda más que reírse a la Derecha.

Entonces, ¿Cómo van creciendo? Si yo digo eso, es un fracaso rotundo del imperialismo, que sus pretextos, la guerra fría, no puede evitar que países socialistas, comunistas, sean gobiernos cambiando, que dirigentes sindicales sean presidentes.

Ahí inventaron la lucha contra el narcotráfico. Un fracaso rotundo la lucha contra el narcotráfico.

Ahora, corruptos. Corrupción.

Yo leí, un poquito su demanda de Lula. Su Ministro, de Bolsonaro, que ha estado de juez o fiscal, quien dijo textualmente, “no tengo pruebas contra Lula, pero convicciones”. Por convicciones a usted lo encarcelan. ¿Usted qué clase es, acusando de corrupción y no demuestra nada?

Eso pasa con Correa, eso pasa con Cristina, eso pasa acusando a cualquier ex Presidente.

Pero para ex presidentes de la Derecha, conocidos aliados del narcotráfico, no se dice nada, se ocultan todo; es la otra batalla que hay que librar.

Creo que el próximo argumento para el imperio va a ser la corrupción. Corrupción, corrupción. Eso siento.

Entonces dentro de ese marco, pues el golpe nos enseña cómo unirnos mejor todavía.

En mi experiencia sindical, social y también de Presidente, no solamente de dirigente, el imperio permanentemente, ¿cómo planifica? A corto, mediano y largo plazo, usando estos argumentos: Terroristas, Narcotraficantes o Corruptos.

Ya se olvidaron de atacar al comunismo, y atacan, hacen una campaña de desprestigio al dirigente y finalmente, a veces confundiendo a la población por los distintos medios de comunicación van a promover golpes de Estado, movilizar a la gente.

Y en el caso boliviano claro, el golpe no duró mucho. Un año exactamente. Contando desde el momento de salir del aeropuerto de Chimoré dijimos Volveremos Millones y hemos cumplido con esto de volver con millones. Y esa es la conciencia del pueblo boliviano, eso significa que no estábamos equivocados. Lamento mucho, algunos compañeros se equivocaron, hay que entenderlo.

Y ahora lo intentan todavía.

A ver, el año pasado ¿qué dijo la derecha boliviana del hermano Lucho Arce, Presidente?

Primero dijeron: Lucho, cuidado con quitarte con Evo. Está en los medios de comunicación.

Segundo: dijeron desde el Comité Cívico de Santa Cruz, Alisten avión a México. Y algunos de ahí dijeron, Lucho que renuncie, David Choquehuanca, que asuma la Presidencia. No sé si quieren enfrentarnos, ¿no?

El último caso, no me gustó bastante. Para el informe de año de gestión del hermano Lucho Presidente, -7 de noviembre del año pasado-, dijeron, es el último rompe, y empezaron con su paro.

Y ahí viene la marcha por la paz.

Randy Alonso Falcón: Una gran marcha que hicieron.

Evo Morales Ayma: Una marcha que organizamos con los distintos sectores sociales. El Estado Mayor del pueblo, hubo varios sectores sociales en la calle.

La sede principal de las 6 federaciones decidimos la marcha, coordinamos con el hermano presidente, arrancamos, y yo diría que más de un millón y medio llegamos a La Paz. Impresionante, voluntariamente se sumaron.

Y a partir de ese momento, están un poco calladitos, pero molestando ahora hay consenso. Pero ahí está la fuerza, esperando. Esta fuerza es la unidad del pueblo. Ahora, no faltan algunos compañeros que quieren confundir. Y tienen que saber que el imperio planifica primero, dividirnos.

¿Para qué dividirnos?, Para dominarnos. ¿Para qué dominarnos?, Nuevamente para saquear nuestros recursos naturales.

En mi experiencia personal vivida como Presidente, la lucha de la humanidad es por el control de los recursos naturales especialmente. En algunos países como en Bolivia, los recursos naturales es del pueblo bajo la administración de su Gobierno, de su Estado.

¿Antes cómo era? Los recursos naturales, eran de los extranjeros por tanto, bajo el saqueo del sistema capitalista.

Y no nos perdonaron a nosotros que los indios encabezamos esta Revolución Democrática y Cultural, cerrar la base militar, expulsar a la DEA, a la USAid. Y cuando el embajador de Estados Unidos estaba financiando a mis opositores en 2008 con prefectos de la derecha, como en Santa Cruz y otros departamentos dijimos, Fuera. Eso lo aceptaron.

Y segundo, ¿cómo nos liberamos de ese saqueo?, Nacionalizando los recursos naturales.

Nacionalizamos el 1de mayo de 2006 hasta el 22 de enero, día del Estado Plurinacional de 2019; 38 000 millones de dólares de renta petrolera.

¿Se da cuenta de cuánta plata nos robaron?, ¿cuánta plata nos saquearon, hermano Randy?

Desde 1825 hasta el 2005, son 180 años de vida republicana, de vida de ese estado colonial. Nos dejaron con 9 000 millones de dólares del PIB, Producto Interno Bruto.

De 2006 al 22 de enero de 2019 llegamos a 42 000 millones de dólares del Producto Interno Bruto.

Rumbo al bicentenario tenemos planificado llegar a 60 000 millones. Estábamos creciendo y vino el golpe de Estado.

¿La razón, mis hermanos, mis hermanas del campo, como también de la ciudad? Les decía: a la derecha, son los anti patrias, vende patrias.

Pero también ahora que estoy bajando, hablando con muchos sectores sociales, ¿qué quieren desde abajo las nuevas generaciones, el pueblo, pueblo?

¿Quieren nuevos líderes políticos o líderes sindicales con mucha vocación democrática, con mucha convicción revolucionaria, pero fundamentalmente enamorados de la patria y no de la plata?

Y nuestra diferencia con algunos, es que algunos lamentablemente son de ambición y no de convicción. Ese es un tema, un problemita que tenemos, pero lo vamos a superar porque ya estamos debatiendo un programa para la segunda Revolución Democrática, Cultural.

Ahí coincidimos. Ayer escuché un término, un viejo término. Ya nosotros también planteamos una Revolución dentro de la Revolución, pero una revolución, fundamentalmente de carácter ético, moral, de valores, para empezar, cómo fortalecer nuestra Revolución Democrática Cultural.

Randy Alonso Falcón: Bueno, hemos visto imágenes de Evo recorriendo el Centro Fidel Castro, imágenes que cogimos de su propio Twitter y que además de, por supuesto, mostrar ese cariño, esa admiración que siempre Evo sintió por Fidel y que nos contó aquí en el 2016 en esta Mesa Redonda, también nos llega muy cerca porque esa canción (que acompañaba las imágenes) precisamente la estrenamos aquí, en esta Mesa Redonda, cuando los 90 años de Fidel.

Hablando de Fidel, y mirando hacia la región en la que hoy estamos dando la batalla Evo, hablaba usted ahorita de la Cumbre de las Américas, que se dice se podrá hacer o se plantea hacer sin la presencia de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua.

¿Cómo ve usted la política hoy de Estados Unidos hacia América Latina? ¿Y qué significado puede tener el hecho que denunciaba el Canciller cubano de que en los documentos que se están planteando para la cumbre se habla incluso de que un requisito para la certificación de los procesos electorales en América Latina es que sean supervisados y aprobados por la OEA? ¿Qué piensa de eso?

Evo Morales Ayma: Ayer visitábamos el Centro Fidel Castro, un centro de mucha reflexión, ahí está la vida, la obra de Fidel, ahí está su lucha. Lo he visto de niño, de joven, de estudiante, detenido, confinado a la Ciudad de México. Se organizan, se levantan como unos cien revolucionarios con su pueblo y derrotan al imperio norteamericano. Impresionante. Ese centro es envidiable, lindo, creo que el mundo entero lo debe visitar para conocer qué es Fidel y qué es Cuba.

No entiendo que todavía algunos países de América Latina y el Caribe sean países sumisos al imperio, no lo comparto. Tendremos problemas económicos, sociales, seguramente. Pero por encima de cualquier problema tenemos dignidad. Tenemos identidad. Luchamos por nuestra soberanía, por nuestra independencia.

Eso muestra una profunda diferencia con algunos países. Pese a esas diferencias, yo siento que vamos bien. Pienso que van a volver los tiempos de Fidel, de Hugo Chávez, de Lula, de Correa, de Kirchner.

¿Por qué digo esto? A ver, hace dos, tres años atrás había el Grupo de Lima. En el Grupo de Lima estaban México, Argentina, Perú, Chile. Sólo queda tal vez Colombia en el Grupo de Lima. Grupo de Lima para atacar, especialmente a Venezuela, a Maduro, a Cuba.

Los presidentes de Estados Unidos desde Obama, Donald Trump, organizan, usan, y el pueblo se da cuenta y a su presidente, la derecha le saca del Gobierno.

Todavía creo está agonizando, la llamada Alianza del Pacífico. Después de que han sido derrotadas las políticas de consenso de Washington viene el ALCA. Muy bien, decía el compañero Chávez, ALCA, AL Carajo. En Mar del Plata se derrotó al ALCA y organizan esta Alianza del Pacífico.

Randy Alonso Falcón: Lo recuerdo a usted. Era a pocos días de sus elecciones. Allá nos vimos, en Mar del Plata.

Evo Morales Ayma: Sí, entonces ahí acompañamos como dirigente sindical. Yo no podía entender que estaba con Hugo, con Kirchner brevemente.

Bueno mira, entre paréntesis, en la Cumbre de Iberoamérica de 2003 en Bolivia, Santa Cruz; estaba Chávez, estaba Lula, estaba Kirchner. No sé quién estaba de Cuba, no me acuerdo bien. Hermano Hugo Chávez me citó a la Cumbre; fui a la Cumbre, yo estaba de diputado pero, y también a un gran acto de concentración escuchado en el estadio, pero me llevaba en plena cumbre.

Fui allá y Chávez: Hola Evo, ¿cómo estás?

Entra Lula, entra Kirchner, Presidentes. Y no podía entender qué estaba pasando ahí.

Ahora me di cuenta, realmente con su inteligencia, con la sabiduría, estaba promocionando, estaba apoyando, estaba consolidando un líder para presidente, Evo Morales. A mí me sorprendió eso, no estaba programado.

Y al día siguiente, en primera plana Evo como presidente, opacó a la cumbre, inclusive. Carlos Mesa, estaba de Presidente. Después me organizó una reunión con el BID, un tal Moreno creo era colombiano. Otra reunión, otra bomba.

No estaba programado, le repito, pero fue realmente con mucha iniciativa, con mucho acierto.

A ver, me acuerdo también del 2005, yo vine por primera vez con problemas de rodilla. Estaba acá en Cimeq, me operaron. Ya después de 2 semanas apareció Chávez aquí en Cuba, con Fidel, y organizaron un evento. Y me hicieron llamar a la tercera, entre mayo o abril. Puedo equivocarme; sí, mayo.

Randy Alonso Falcón: Sí, en el Palacio de las Convenciones

Evo Morales Ayma: En el Palacio de las Convenciones. Yo pienso que han forzado para, cómo proyectar a Evo. Me sacan de la clínica, me llevan allá, yo estaba en la tercera, con muleta todavía, la muleta estaba ahí. Y Fidel termina de hablar y dice Evo, ven, aquí, Eje del mal. Chávez ahí. Yo me olvido de la muleta y fui volando ahí.

El doctor Gil, que me estaba cuidando, asustado detrás de mí, con la muleta. Hay una foto. Yo realmente tengo mucha admiración, por cómo proyectan a los nuevos líderes. Ahí están los días, te comento eso.

Entonces, retomando este tema, derrotamos al ALCA y organizan la Alianza del Pacífico para continuar con las políticas de libre mercado, que sigue proclamando el Estado Mínimo, como dice el Fondo Monetario Internacional, ¿para que el Estado mínimo? Que el Estado, un Estado enano y un Estado que no invierta, un Estado que solamente puede regular. Esa es la profunda diferencia de los pueblos.

Mientras en los países de tendencia socialista, pues el estado encabeza la inversión. Y ya es importante en Bolivia acompañar al sector privado, reconocido más por la Constitución, está garantizada la propiedad privada y no como algunos dicen: ah, cuando habla en contra del capitalismo, nos quieren quitar todo lo nuestro. Eso es totalmente falso.

Entonces ese proyecto pues, tiene resultados y aún todavía yo diría en estos tiempos, pues intentan como que acabar con esos proyectos. Sí hay dos cosas: unidad, unidad, unidad. En nuestra experiencia vivida, intentarán alguna gente de la derecha, acabar con nuestros procesos revolucionarios. Y la conciencia por tanto, es lo más importante; y a veces por falta de información, posiblemente no podamos concluir nuestros procesos y acompañarlos.

Yo quiero un poquito explicar algo, lo que pasó después de que recuperaron la democracia en el 82. Ganó las elecciones en el 80, pero hubo golpe de Estado. En el 82 retomaron continuar con el triunfo del 80 pero estaban, se juntaron, tres Partidos: MNRI, el Partido Comunista de Bolivia y el MIR, de Jaime Paz Zamora.

Porque el golpe de Estado había empezado en el año 1964. 64: golpes, golpes, golpes, hasta el 82. Los mineros hermano Randy, iban a recoger al hombro a Hernán Siles Suazo, de apodo Conejo. Bajaron al aeropuerto, tomaron posesión. Empezó muy bien.

Mira, por entonces Bolivia vivía del estaño y el jovenzuelo del hoyo del trópico de Cochabamba escuchaba por los medios de comunicación que Estados Unidos iba a sacar al mercado internacional sus reservas de estaño. Solo con ese anuncio, el precio del estaño se desplomó en Bolivia.

Pobre el presidente Conejo, sin dinero, empieza a haber inflación y la COB marchando contra ese Gobierno. Muchos sectores sociales. ¡Ya, fuera!, ¡Fuera Conejo!, ¡Fuera UDP! Finalmente se adelanta las elecciones al 85.

Y en el 85 en la ciudad gana ADN, que viene de 7 años de dictadura. En el campo MNR, con 30% uno, con 32% el otro. Ninguno gana con más del 50 por ciento. Los dos se juntan: Pacto. Pacto por la democracia, ahí empieza la Democracia Pactada. Todo es pacto, pacto.

Y con el voto del pueblo boliviano del 85 empiezan las privatizaciones. Y esa política dura 20 años, desde el 85. Es decir, se recuperó en 2005. Mi gran deseo, ojalá no ocurra eso en ningún país, y menos en Bolivia. Yo converso con los dirigentes, los nuevos dirigentes, eso pasó.

Ahora Bolivia depende del gas y tenemos problemas de combustible líquidos, el cual hay que resolver, hay que acompañar a nuestra revolución, incluso a nuestro hermano presidente Lucho Arce, sugiriendo en todo caso, como ex Presidente, como dirigente del MAS- IPSP, es nuestra obligación junto a otros sectores sociales, Y comento esto: que no nos equivoquemos porque la COB se equivocó.

Todos los sectores sociales luchando contra un Gobierno de izquierda y después vuelve, por culpa del pueblo, la derecha, para privatizar.

Randy Alonso Falcón: Usted me comentaba en el 2017, cuando estábamos por allá que uno de los grandes retos que tenía por delante era precisamente el trabajo político es decir, estaba concentrado como Presidente en el reto económico tremendo que tenía Bolivia y que ustedes lograron remontar.

Usted hablaba ahorita de las reservas y de Bolivia, cómo cambió su economía en todos esos años, usted hablaba de la necesidad de retomar con más fuerza el trabajo político, para poder movilizar a todos esos sectores que llevaron al MAS al poder y al cambio en su país.

Ahora que está al frente del MAS otra vez en la actividad política, más que en la actividad gubernamental, ¿Cómo proyectar? ¿Cómo transformar esa necesidad para que no pase precisamente eso, que las masas estén fuera del gobierno que llevaron al poder, o que se enfrenten a un proceso que realmente está buscando transformar a Bolivia en pro de ese pueblo?

Evo Morales Ayma: Con el golpe de Estado y más la pandemia, durante la dictadura del 2020, en la inversión, bajamos.

Cuando yo llegué a la Presidencia en 2006; en el 2005 la inversión pública para toda Bolivia eran 600 millones de dólares. En los últimos cuatro años de mi gestión, programamos más de 8 000 millones de dólares de inversión pública; y el año pasado, apenas 4 000 millones de dólares. Es el golpe de Estado. Y ahora subimos a 5 000 millones de dólares.

Con Lucho Arce hay mucha esperanza de que esto pueda seguir subiendo, pero tanto nos ha perjudicado. Entonces, puede haber algunos sectores sociales, la inversión no es como antes y es mi obligación explicar con estos datos, y la gente entiende perfectamente.

La primera tarea es ver cómo ampliar la militancia, cumpliendo con las normas del Tribunal Supremo Electoral. Vamos a empezar, vamos a arrancar con la información de militantes, ya estamos todos preparados, primero.

Y segundo, está el tema de reflexionar ¿yo que entendí? No se trata de decir Randy va a ser socialista, va a ser anti imperialista, va a ser anti capitalista, no. Eso se le pasa a la historia. ¿Cómo se ha vivido durante la Colonia? ¿Cómo hemos vivido especialmente los indígenas, las mujeres, durante la República, ese estado colonial, ese estado sin clases, un estado impostor? Como decía, el Estado Fallido.

Cuando llegamos al Gobierno, Bolivia era el último país de Sudamérica y el penúltimo país de toda de toda América porque Haití, con muchos problemas.

Randy Alonso Falcón: Haití después de Bolivia.

Evo Morales Ayma: Entonces mira, de los trece años que estuve de presidente, casi 14 años; de los trece años, seis años Bolivia, primero, en crecimiento económico en Sudamérica.

Yo no soy economista, pero este dato nos ha sorprendido gracias a las nacionalizaciones de los recursos naturales, pero también las empresas estratégicas. Es mi obligación como dirigentes del MAS con las nuevas generaciones, compartir esta experiencia de la lucha, de gestión pública.

Mi gran deseo es que hayan nuevas generaciones, hombres, mujeres, dignos, con muchos principios, pero además de eso, comprometidos con la patria. Y eso es la llamada ideologización.

Y otra es; podemos decir ¿con quién estamos?, ¿estamos con el pueblo o con el imperio? Y ahí viene el debate, y esa es mi tarea y estamos en el debate permanente en algunas regiones. No alcanza el tiempo. Tenemos muchas reuniones, unas pequeñas concentraciones, pero preparando, preparando.

Eso pasa también por la defensa de Lucho Presidente. Defender a Lucho Presidente es defender el Estado Plurinacional, defender a Lucho Presidente es defender la Revolución Democrática Cultural, todo una tarea, toda una responsabilidad como dirigente de MAS- IPSP.

Randy Alonso Falcón: Vuelvo a una pregunta que le hacía ahorita, ¿Qué le parece el hecho de que tenga que ser la OEA quien certifique las elecciones en América Latina?

Evo Morales Ayma: Sí, sí, una vergüenza. No lo entiendo. Entonces, América Latina, Unasur, si restablecemos Unasur, si retomamos Unasur, será él también el que califique Estados Unidos, qué está pasando en Estados Unidos. Eso no va a ser, por supuesto.

Y es una vergüenza que la OEA tiene que certificar las elecciones. Yo creo que no es toda la OEA, pero algunos países. Y sería importante que hagan profundas reflexiones de carácter ideológico, político, programático. La dependencia- dependencia no está bien. Esa es nuestra historia, y hay mucha experiencia de Bolivia.

Cuando estuvimos sometidos a Estados Unidos, ¿cómo era Bolivia?, Cuando nos hemos liberado ¿cómo está Bolivia? Falta, por supuesto, pero sigue la lucha para terminar la obra, es la responsabilidad de todos los sectores sociales a la cabeza de nuestro Gobierno Nacional.

Mensaje del Presidente Miguel Díaz- Canel Bermúdez a Evo Morales Ayma al recibirlo en el Palacio de la Revolución: Muy contento que estés aquí y agradecerte tu presencia en la Feria del Libro, que también le da una importancia con el libro que vas a presentar. Te hemos visto muy activo con todo el movimiento del MAS, de todo el trabajo con la población, convocando además, el proceso boliviano. Para nosotros y para el pueblo cubano siempre va a resultar de mucha inspiración que el pueblo boliviano haya rescatado la democracia y su proceso de oposición al Golpe y cómo ahora sí, todas las mentiras que se dijeron del Golpe están bien claras. Nosotros hemos recibido también del gobierno boliviano, muestras de afecto, de apoyo. Declaración de Evo Morales Ayma: Llegar a Cuba siempre es darnos mucha fuerza, mucha energía, de esa lucha por la vida, por la humanidad, que es un legado de Fidel, de Hugo, de nuestros mártires como Martí, Bolívar, como Túpac Katari en Bolivia. Yo, muy contento de estar acá.

Randy Alonso Falcón: Bueno, contentos nosotros también de tener a Evo Morales nuevamente acá en la Mesa Redonda.

Evo siempre que viene a Cuba por supuesto, es bien recibido, no solo por nuestras autoridades, sino por nuestro pueblo. Has podido confraternizar con nuestro pueblo en la Feria del Libro, en otros espacios, y creo que ha sido una oportunidad también para seguir viendo al Evo activo en la vida política que todos esperamos.

Estamos viviendo tiempos muy complejos, muy difíciles. Usted hablaba ahorita de la guerra entre Ucrania y Rusia, todo lo que está detrás de esa guerra. ¿Cree que estas circunstancias que estamos viviendo marcará el fin de la unipolaridad? ¿Habrá un cambio estratégico en el mundo? ¿Hay un impacto concreto de estos acontecimientos difíciles, trágicos, para la política mundial?

Evo Morales Ayma: Tengo mucha esperanza de esta revolución o rebelión democrática en América Latina. Ganamos en Honduras las elecciones. Este año esperamos no pase nada en Colombia, ganar con Petro y se cuide. Ganar en Brasil. A eso yo digo revolución o rebelión democrática. Vamos bien, pese a las políticas de Estados Unidos, chantaje, condicionamientos.

Hace un momento comentaba, nos preguntábamos dónde está el Grupo de Lima, dónde está la Alianza del Pacífico, y si sobre eso, estos problemas, tienen buen término, puede cambiar el mundo, ese grande sol que tenemos.

Que son importantes las alianzas estratégicas, así como con China, y quién sabe si algunos países de Europa, Rusia. Pero unidad, sobre todo en base a los países liberados en América Latina como Cuba, Venezuela, Nicaragua y otros países en proceso de liberación, que va a ser tan importante, aunque tenemos también algunas diferencias.

Conociéndonos, a veces, algunos son quién sabe, dirigentes, o siendo oposición a sus gobiernos de derecha en países de América Latina y del Caribe eran pues, bolcheviques y cuando llegan a ser el Gobierno se convierten en mencheviques; es quién sabe, una diferencia, pero finalmente somos un grupo de hermanas y hermanos, respetando nuestras particularidades como pueblos, como naciones. Estamos en esa dura lucha.

Randy Alonso: Raúl hablaba siempre en CELAC de la necesidad de la unidad en la diversidad.

Evo Morales: La CELAC es la unidad de la diversidad y a eso decimos América Plurinacional, de los pueblos, para los pueblos. Somos tan diversos, pero esa unidad en la diversidad es para enfrentar la adversidad.

La adversidad, los problemas ¿de dónde vienen?, del capitalismo, problemas de crisis energética, crisis alimenticia. A ver, todos los problemas que tienes del capitalismo. Entonces, ¿cómo unirnos todos? En Bolivia nosotros qué vemos, unidad en la diversidad. Unidad de los originarios milenarios con originales contemporáneos, pero garantizando la dignidad, la libertad, el bienestar de nuestros pueblos, garantizando la soberanía y la independencia del Estado.

Si ahí coincidimos, está garantizado la liberación de nuestra querida Bolivia y eso pasa otra vez. ¿No? garantizando esta liberación en la parte económica. No hay para mí, liberación política sin liberación económica. Lo que sí hay que acompañar ahora, con la liberación en ciencia y tecnología, esa es la responsabilidad de estas generaciones y las nuevas generaciones.

Randy Alonso Falcón: Este regreso a Cuba en estos tiempos difíciles, complejos también para Cuba, ¿qué le ha aportado a Evo?, ¿Cómo ha visto esa relación, pues con nuestros dirigentes y con el pueblo?

Evo Morales Ayma: Bueno, mucha fortaleza, mucha unidad. Yo llegué en 1991 invitado, tengo una linda historia. Quería conocer a Fidel, pero estaba en el Palacio de Convenciones atrasito (Atrás). Me dieron tres minutos de intervención, hablé… no me acuerdo qué hablé pero hablé, estaba Fidel en la tercera, y después del 2002, mi primera candidatura, ya estaba en la tercera con Fidel. Y él empezó a hablar a las 5:00 de la tarde acababa a medianoche. En la tercera, yo miraba, la gente dormía, despertaba, pero nunca se iba, Fidel seguía hablando.

Terminó casi a medianoche de intervenir Fidel su discurso y: Evo, vamos a comer. Me lleva a comer, empezamos a comer a media noche y, Revolución, Revolución es educación, Revolución es salud, las campañas, la solidaridad, él explicaba y ya eran casi las 5:00 de la mañana, entra un hermano y dice Comandante, tiene que irse, el de Bolivia. Y ahí le cuento algo: tantas horas debatió, quería saber cómo se hace la revolución, de dónde se compran armas y balas. Yo pregunté finalmente porque no había mucho tiempo.

Fidel me dice: Evo, no son esos tiempos. Ahora la revolución se hace con el voto y la conciencia del pueblo como Hugo Chávez.

En vano yo he esperado tantas horas para que me diga en dónde se compran armas, balas, para hacer la revolución.

¡Y era tan sabio realmente Fidel! Y recordar y tenemos tantos recuerdos, usted sabe que estaba en muchas reuniones como dirigente, después como Presidente.

Al último cumpleaños del Fidel venimos con Hugo, no, perdón, con Maduro, entonces ahí me dijeron que ya no estaba de presidente Fidel. Y me dijo, a las 11 tiene que salir, y yo preparadito para tomar un mojito con Fidel, preparado, estaba ahí esperando, escuchado: Fidel está en la puerta. Que Fidel venga a recogerme y yo asustado, un poco nervioso, y Maduro caminando ahí de la lagunita, viniendo. Ahí nos juntamos en un solo carro, los tres nos hemos ido.

Yo pensé que estábamos yendo a tomar un mojito, a brindar, tomar una tortita, comer ¿no?, ¡De moringa en moringa, nos hizo trabajar!, a las 11:00 de la mañana fuimos a una moringa creo, moringa africana, que esto, que lo otro, a entender, a aprender una lección. Después, de las 3:00, 4:00 de la tarde fuimos a su casa un poquito, brindamos, lindo recuerdo. Ese es Fidel.

Fidel realmente era tan, tan solidario. Eso es Cuba. Y siempre recuerdo, es para toda la vida, que una vez me dijo, Evo, hay que compartir lo poco que tenemos. Entonces yo pregunté algo. Cuando Hugo Chávez tuvo un paro creo, un mes, dos meses, de los petroleros; no había comida y escuché a la prensa decir, Fidel está enviando embarcaciones de alimentos a Venezuela. Cuando dijo eso ¿Cómo un país con bloqueo económico, mandando alimentos a Venezuela? Eso es solidaridad. A mí me llama la atención.

Randy Alonso Falcón: Ahora Venezuela lo ha hecho con nosotros en los momentos complicados también y lo han hecho otros países. Lo hizo el Presidente Lucho también con el pueblo cubano en estos tiempos.

Me quedan pocos minutos, pero me gustaría saber del Evo Morales de ahora. Recuerdo siempre el Evo Presidente, 5:00 de la mañana, ya en plena actividad, citando a sus ministros, organizando actividades, el Evo dirigente político de ahora ¿se sigue levantando tan temprano, sigue siendo tan activo como hace un año, dos años atrás, sigue practicando un poco de deporte?

Evo Morales Ayma: Pues sí, yo cambié. Inicialmente me costó cambiar de vida. Realmente me costó bastante porque estaba acostumbrado a las 5:00 de la mañana, reunión. Mira, quiero decirte algo, Bolivia tiene cinco departamentos, cinco departamentos y en cinco días de toda mi gestión, estaba en un solo día en los cinco departamentos.

A las 5:00 de la mañana nos reuníamos con algún sector social, otra reunión, después ir a otro departamento, entré a una obra y viajar a otro departamento, obra o recoger los proyectos, y otro departamento. A las 7:00, 8:00 de la noche llegaba a Cochabamba y me estaban esperando en reunión. A veces en el aeropuerto reunión, reunión y terminaba a las 12:00 de la noche.

Claro, después de tanto tiempo, cambiar de ritmo cuesta. Eso es sincero, hermano Randy, el año pasado, casi medio año sufrí, entendí. Ahora, ya no quiero ir a La Paz, me quedo en el Trópico de Cochabamba, madrugando de vez en cuando, haciendo ejercicios.

Mi último partido de fútbol, quiero decir el año pasado el 6 de junio, los profesores me desafiaron en mi sindicato agrario, les gané 15, a ver, me recuerdo 15- 4, yo creo que goleé 6 o 7, estaba bien; después, un poco dejé trabajando en terreno, pero más hacer ejercicios como siempre, bicicleta, trote o abdominales en las madrugadas, en las noches.

A veces hay que madrugar, muy pocas veces tengo reunión a las 5:00 de la mañana con los distintos sectores sociales, 6:00 de la mañana, ir al terreno, a la parcela o con unos chacos o si no, más parcelas. Ahí estamos produciendo un poquito de arroz, un poquito de yuca, estamos hablando de pescado Tambaquí, uno tiene que vivir de algo y el retorno al Chaco, al terreno de donde vine, para mí el Trópico de Cochabamba es mi alma, es mi vida, ahí nací como dirigente sindical, me hicieron ser dirigente sindical.

Yo llegué al Trópico de Cochabamba, para sobrevivir con mis padres en el año 1980. Mi padre compró un Chaco, era para mejorar la economía. No entendía eso del sindicalismo campesino y me enseñaron en el sindicato, en las federaciones, de ahí viene el instrumento político.

Por casualidad, llegamos a Presidente, repito, yo fui al trópico para sobrevivir, no para ser dirigente ni Presidente. Se me presentó esta oportunidad y yo estoy convencido, sin formación académica, Presidente.

¿Qué tan importante ha sido para mí la verdad y la honestidad? ¡Tantos años de dirigente, y cómo me cuidaron mis compañeros de base! Yo siempre digo, si no me hubieran ratificado como dirigente sindical, Evo no hubiera sido presidente. ¡Qué sabiduría de mis compañeros! Es una sabiduría. Y es mucha historia.

Ahora, la historia de Bolivia no se escribe sin el Trópico, sin la hoja de Coca, sin esa lucha, porque allí nosotros hemos vivido cómo se vive con militares norteamericanos, la DEA, la represión, nos mataban, nos fusilaban, nos baleaban, el helicóptero, eso nunca lo olvidamos.

Y esa enseñanza que viene de las bases es tan importante para garantizar la dignidad, la libertad y especialmente, la soberanía para el pueblo boliviano.

Randy Alonso Falcón: Bueno, muchísimas gracias Evo por haber estado con nosotros, por haber venido a la Mesa Redonda antes de dejar Cuba, en esta visita y espero que nos podamos volver a ver y podamos seguir compartiendo sus enseñanzas, su mirada y también sus batallas, su lucha de todos los días por Bolivia y por América Latina. Muchísimas gracias.

Evo Morales Ayma: Muchas gracias.

(Entrevista de Randy Alonso Falcón a Evo Morales Ayma para la Mesa Redonda. Grabada el 25 de abril de 2022 y emitida el 2 de mayo de 2022)

Transcripción: Geydi y Ania