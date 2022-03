Ex ministro ucraniano asegura que Kiev no aceptará la neutralidad de Ucrania porque EEUU no lo permitirá

Las autoridades ucranianas no aceptarán un estatus de neutralidad para el país ni reconocerán a las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, ya que EE.UU. no se lo permitirá, afirmó el ex primer ministro ucraniano Nikolái Azárov en una entrevista con RIA Novosti publicada este sábado.

«No creo que sea posible, los estadounidenses no lo permitirán», comentó Azárov al ser preguntado sobre la posibilidad de que Kiev acepte esas exigencias. Asimismo, opinó que Washington logró su objetivo cuando «el derramamiento de sangre entre Rusia y Ucrania comenzó, y cuanto más dure este derramamiento de sangre, cuanto más se gasten los recursos humanos, materiales y financieros en este conflicto, mejor para los estadounidenses».

El exmandatario argumentó que EE.UU. «ha obtenido oportunidades, digamos económicas, causando enormes dificultades a Rusia», por lo cual es poco probable que Washington permita a Kiev aceptar la neutralidad y reconocer a las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk.

Azárov calificó al presidente ucraniano Vladímir Zelenski de «marioneta» y agregó que los «radicales» tampoco le permitirán aceptar las exigencias de Moscú. «La psicología de este pueblo consiste en que podemos prometer lo que queramos, podemos firmar lo que queramos, pero no vamos a cumplir nada«, resumió.

Asimismo, el político cuestionó la posibilidad de una conversaciones entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y Zelenski. «Las negociaciones se realizan con las personas que tienen el poder real, que son capaces de tomar decisiones sensatas y de aplicarlas», subrayó el ex primer ministro, quien agregó que no está seguro de si «las órdenes de Zelenski serán ejecutadas por esos nacionalistas, nazis, que ahora se encuentran y están incrustados en absolutamente todas las unidades de las tropas del régimen de Kiev».

Comentando el tema de las armas nucleares, Azárov indicó que Kiev tiene la capacidad técnica para desarrollarlas, pero esta no es una cuestión actual para el país. «Con tal necesidad y con tal formulación del problema —insisto en que Ucrania no es Irán, ni siquiera la República Popular Democrática de Corea—, tal tarea es técnicamente solucionable», dijo.

El 19 de febrero, durante su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich, el presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, aseveró que su país podría reconsiderar la renuncia a la posesión de armas nucleares, retirándose del compromiso que asumió en los años 90 en el marco de un memorándum con Rusia, Estados Unidos y Reino Unido sobre garantías de seguridad.

El ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, calificó esta perspectiva de «extremadamente peligrosa«. Por su parte, el presidente ruso, Vladímir Putin, expresó que la aparición de armas nucleares en el territorio ucraniano supondría «una amenaza estratégica» para Rusia.

(Tomado de RT)