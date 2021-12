Fabrica Ciegoplast toberas filtrantes para plantas potabilizadoras de agua

Por primera vez Cuba fabrica las toberas filtrantes para plantas potabilizadoras de agua, luego de que especialistas del sistema de recursos hidráulicos concluyeran el riguroso proceso de inspección y pruebas a las primeras 22 000 unidades fabricadas en la empresa avileña Ciegoplast.

El proyecto es fruto del encadenamiento productivo entre diferentes actores de la economía, en este caso, estatales y no estatales, al intervenir, además de Ciegoplast, dueña del Know how, la Empresa de Producciones Varias (Provari) y un trabajador por cuenta propia de la provincia de Sancti Spíritus.

Las primeras unidades fueron sometidas a inspección y examen por parte de los proyectistas y especialistas de Acueducto y la Empresa de Servicios Ingenieros Hidráulicos Camagüey (ESIHC), después de montadas en la Planta Potabilizadora de Nuevitas, con la total aceptación luego de comprobar el funcionamiento.

«…la tobera cumple con las expectativas de diseño y calidad. Se fortaleció la copa, se elimina la rosca y se une, a través de electrosoldadura, al cuerpo de la pieza», reza un aval emitido por la ESIHC a Ciegoplast a inicios de febrero del presente año.

El propio documento refiere que «a partir de la importación realizada de estas piezas para la rehabilitación de la planta potabilizadora Camagüey y por las características de fabricación de las mismas, le planteamos a la Fabrica de Ciegoplast analizar la posibilidad de realizar un prototipo a partir de la Tobera original Degremont, cumpliendo con el llamado del país a sustituir importaciones a partir de soluciones locales», sugerencia a la que se le dio respuesta con celeridad.

Según afirmó Diego García Plasencia, director del Área de Gestión Comercial, Aseguramientos y Ventas de Ciegoplast, están en proceso de fabricación otras 25 000 toberas que serán empleadas en la rehabilitación de la planta potabilizadora de la ciudad de Camagüey, que hasta ahora había utilizado piezas de importación.

García Plasencia ilustró el bajo costo de producción cuando se compara el precio de los elementos importados con los elaborados en la fábrica avileña: «Una pieza similar en el mercado internacional ronda los 122 dólares por unidad, mientras que los nuestros andan por los 57 pesos y 37 centavos, según la ficha de costo elaborada en la empresa».

Ortelio Martínez