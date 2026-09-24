Felicita Raúl a las Escuelas Militares Camilo Cienfuegos por su aniversario 60

El Líder al Frente de la Revolución, General de Ejército Raúl Castro Ruz, envió una carta de felicitación a los integrantes de las Escuelas Militares Camilo Cienfuegos, con motivo del aniversario 60 de la creación de esas emblemáticas instituciones docentes.

Raúl señala que nacieron «con la visión de forjar una cantera de jóvenes preparados para las escuelas superiores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, objetivo que se ha venido cumpliendo con calidad», en la misiva leída por el miembro del Buró Político del Partido y viceministro primero de las FAR, jefe del Estado Mayor General, general de Cuerpo de Ejército Roberto Legrá Sotolongo, que fue alumno de la ubicada en Holguín y uno de los primeros camilitos en Cuba en ser ascendido al alto grado militar.

El miembro del Buró Político del Partido y ministro de las FAR, general de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, presidió el acto político y ceremonia militar con motivo de la fecha, efectuado en la institución ubicada en Capdevila, La Habana.

Asistieron además dirigentes del Partido, el Gobierno y la UJC, así como jefes de las FAR y el Ministerio del Interior.

«A lo largo de seis décadas, Los Camilitos, como cariñosamente los conoce nuestro pueblo, han sido la fragua donde se han forjado numerosos cuadros y oficiales de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas Revolucionarias. Miles de jóvenes han egresado de sus aulas, portando con honor el nombre del Comandante Camilo Cienfuegos y llevando consigo elevados valores morales, políticoa y de disciplina», apunta la carta del General de Ejército en otra de sus partes.

Finalmente convoca a los actuales alumnos de las Escuelas Militares Camilo Cienfuegos a mantener viva la memoria del Señor de la Vanguardia y a que el aniversario 60 sea motivo de renovado compromiso y estímulo para que esas instituciones sigan siendo orgullo y fortaleza de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Por indicación del General de Ejército Raúl Castro Ruz, entonces ministro de las FAR, el 23 de septiembre de 1966 se inauguró la primera Escuela Militar Camilo Cienfuegos, en las cercanía del poblado de Punta Brava, en el actual municipio capitalino de La Lisa.

Se designó UM 4914, en honor al número que como preso político llevó el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en el Presidio Modelo.

Tomado de Trabajadores