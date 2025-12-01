Felicita Secretariado del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura a los locutores cubanos en su día

En este primero de diciembre, el Sindicato de Trabajadores de la Cultura se complace en extender un saludo lleno de admiración a todos ustedes, profesionales de la palabra, quienes con su dedicación y talento enriquecen nuestra cultura y contribuyen a la construcción de una sociedad más informada y consciente.

Ustedes son los guardianes de la voz; su trabajo va más allá de simplemente transmitir información. Con cada emisión, aportan al crecimiento cultural de nuestra nación.

La tecnología avanza a pasos agigantados, y la figura del locutor se reafirma como un pilar esencial en la comunicación. Su capacidad para conectar con la gente, transmitir emociones y crear espacios de diálogo es insustituible .Las transmisiones radiofónicas y televisivas son, sin duda, un vehículo poderoso que permite llevar mensajes de esperanza, reflexión y entretenimiento a cada rincón de nuestra Isla.

Los retos que afrontamos como sociedad demandan voces comprometidas, capaces de provocar cambios y generar conciencia sobre la importancia de la cultura en nuestro desarrollo colectivo.

Que este 1ro de diciembre sea un motivo más para celebrar su labor y renovar el compromiso con la cultura cubana.

¡Feliz Día del Locutor!

Secretariado del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura

Tomado del Portal de la Radio Cubana