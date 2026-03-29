Festival Piña Colada 2026 apuesta por la cultura en tiempos desafiantes

Ciego de Ávila se prepara para vivir, del 2 al 5 de abril próximos, una nueva edición del Festival Piña Colada, que en su vigésimo tercera entrega regresa con un programa cultural ajustado a las actuales condiciones del país, pero sin renunciar a su esencia: la música, la juventud y la identidad.

Bajo el eslogan Cultura, tradición y modernidad, el evento volverá a convertir a la capital avileña y al municipio de Morón en epicentros de la creación artística contemporánea.

Durante tres jornadas, escenarios habituales como las sedes de la Asociación Hermanos Saíz (AHS), la Union de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), el Patio de Artex, la plaza Indercito y el Teatro Reguero, acogerán conciertos de música fusión, alternativa y contemporánea.

Entre las novedades más esperadas destaca la reincorporación del Teatro Principal de Ciego de Ávila, recientemente restaurado, que retoma su lugar como uno de los espacios principales del festival. ¿Será esta una señal de recuperación de la infraestructura cultural del territorio?

Como es tradición, el Piña Colada celebrará los aniversarios de la Unión de Jóvenes Comunistas y la Organización de Pioneros José Martí, a la vez que dedicará esta edición al 40 aniversario de la AHS y rendirá homenaje a la reconocida soprano avileña Lucy Safont.

Asimismo, el programa se suma a las celebraciones por el centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro y el aniversario 62 de la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (Egrem).

En declaraciones a Prensa Latina, Giusette León, miembro del Comité Organizador, subrayó que “la cita arriba a la edición 23 con el compromiso de no renunciar a una festividad que goza de la simpatía del público avileño”, aunque reconoció que el evento ha debido adaptarse a las condiciones actuales del país.

Esa adaptación se traduce, entre otras acciones, en el aprovechamiento de espacios abiertos y el uso de iluminación natural, con el propósito de contribuir al ahorro energético sin sacrificar la calidad de las propuestas artísticas.

En este sentido, la Cruzada cultural Latir avileño llevará presentaciones a barrios, escuelas y centros de trabajo, reforzando el vínculo comunitario que distingue al festival.

El inicio de las celebraciones estará marcado por un gran desfile popular en las calles de la ciudad, como parte de la segunda edición del evento El Águila de la Trocha, que fusiona historia, cultura y tradiciones en una muestra de identidad local.

Hasta el momento, el cartel artístico incluye a talentos del territorio, junto a reconocidas agrupaciones como Buena Fe, Toques del Río y la Orquesta Failde, lo que augura una programación diversa y atractiva para públicos de todas las edades.

Creado y presidido por el músico avileño Arnaldo Rodríguez, líder de la agrupación Talismán, el Festival Piña Colada continúa consolidándose como la principal cita cultural del centro de Cuba.

Organizado por instituciones culturales del territorio y con el apoyo de diversas entidades nacionales, el evento reafirma su vocación de promover la música cubana y preservar el patrimonio sonoro de la nación.

A las puertas de su edición 2026, el Piña Colada apuesta nuevamente por la cultura como espacio de resistencia y celebración. En medio de las complejidades, la música vuelve a erigirse como puente, identidad y fuerza vital de una Isla que, lejos de apagarse, multiplica su creatividad.

Tomado de Invasor