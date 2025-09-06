Fidel en Cumbre del Milenio: “La humanidad debe tomar conciencia de lo que hemos sido y de lo que no podemos seguir siendo”

La Cumbre del Milenio, celebrada del 6 al 8 de septiembre de 2000 en Nueva York, no solo fue un encuentro de numerosos mandatarios como en ocasiones anteriores, sino un espacio para la reflexión sobre la realidad que enfrentan millones de personas en el planeta, abordar los desafíos globales y establecer una agenda de desarrollo para el nuevo milenio.

Entre los muchos mandatarios presentes, la presencia y figura de Fidel Castro, como suele suceder en estos escenarios, destacó por su discurso realista, elocuente y crítico hacia el orden mundial establecido.

La magna cita se llevó a cabo en un momento en que el mundo enfrentaba una serie de crisis, desde el cambio climático hasta la pobreza extrema; temas a los que Fidel hizo referencia en su intervención resaltando las luchas de los países del Tercer Mundo, los cuales son ignorados por las potencias occidentales. Sus palabras se centraron en las desigualdades globales, la crisis climática y la necesidad de un cambio estructural en el sistema económico internacional. Criticó abiertamente el neoliberalismo y abogó por un enfoque más humanitario y equitativo en la distribución de los recursos naturales, recordando a los presentes que la justicia social debe ser un pilar fundamental en las políticas de desarrollo.

En el encuentro los jefes de estado y gobierno se comprometieron a trabajar juntos para alcanzar objetivos ambiciosos, como la reducción de la pobreza, la promoción de la educación y la mejora de la salud global. Al día de hoy pareciera que los objetivos de la Cumbre del Milenio han sido engavetados y que las palabras de Fidel, 25 años después y con total vigencia, pudieran escucharse nuevamente en las Naciones Unidas.

A 25 años de la Cumbre del Milenio y en homenaje al Siglo de Fidel, Cubadebate y el Sitio Fidel Soldado de las Ideas comparten con sus lectores el discurso íntegro del Comandante en Jefe, pronunciado en la sede de la ONU el 6 de septiembre de 2000:

Excelencias:

En nuestro mundo reina el caos dentro y fuera de las fronteras. Leyes ciegas son presentadas como normas divinas que traerán la paz, el orden, el bienestar y la seguridad que tanto necesita nuestro planeta. Eso quieren hacernos creer.

Tres decenas de países desarrollados y ricos que monopolizan el poder económico, tecnológico y político, se reúnen aquí con nosotros para ofrecernos más de las mismas recetas que han servido sólo para hacernos cada vez más pobres, más explotados y más dependientes.

No se habla siquiera de reformar radicalmente esta vetusta institución, nacida hace ya más de medio siglo, cuando sólo existían unos pocos países independientes, y convertirla en un órgano que represente verdaderamente los intereses de todos los pueblos del mundo sin que exista para nadie el irritante y antidemocrático derecho de veto, e iniciar un sano proceso que implique la ampliación del número de miembros y la representatividad del Consejo de Seguridad como un órgano ejecutivo subordinado a la Asamblea General, la cual debería tomar las decisiones en temas tan vitales como la intervención y el uso de la fuerza.

Hay que acabar de plantear con toda firmeza que el principio de la soberanía no puede ser sacrificado en aras de un orden explotador e injusto en el que, apoyada en el poder y su fuerza, una superpotencia hegemónica pretende decidirlo todo. Eso Cuba no lo aceptará jamás.

Las causas fundamentales de los actuales conflictos están en la pobreza y el subdesarrollo que prevalecen en la inmensa mayoría de los países, y en la desigual distribución de las riquezas y los conocimientos que impera en el mundo. No puede olvidarse que el subdesarrollo y la pobreza actuales son la consecuencia de la conquista, la colonización, la esclavización y el saqueo de la mayor parte de la Tierra por las potencias coloniales, el surgimiento del imperialismo y las guerras sangrientas por nuevos repartos del mundo. Hoy tienen la obligación moral de indemnizar a nuestros países por el daño que les hicieron durante siglos.

La humanidad debe tomar conciencia de lo que hemos sido y de lo que no podemos seguir siendo. Hoy nuestra especie ha adquirido conocimientos, valores éticos y recursos científicos suficientes para marchar hacia una nueva etapa histórica de verdadera justicia y humanismo.

Nada de lo que existe en el orden económico y político sirve a los intereses de la humanidad. No puede sostenerse. Hay que cambiarlo. Basta recordar que somos ya más de 6 mil millones de habitantes de los cuales el 80 por ciento es pobre. Enfermedades milenarias de los países del Tercer Mundo como la malaria, la tuberculosis, y otras igualmente mortíferas no han sido vencidas; nuevas epidemias como el SIDA amenazan con extinguir la población de naciones enteras, mientras los países ricos invierten sumas fabulosas en gastos militares y lujos, y una plaga voraz de especuladores intercambian monedas, acciones y otros valores reales o ficticios, por sumas que se elevan a millones de millones de dólares cada día. La naturaleza es destrozada, el clima cambia a ojos vista, las aguas para el consumo humano se contaminan y escasean; los mares ven agotarse las fuentes de alimentos para el hombre; recursos vitales no renovables se derrochan en lujos y vanidades.

Cualquiera comprende que el objetivo fundamental de las Naciones Unidas, en el siglo apremiante que comienza, es el de salvar al mundo no sólo de la guerra sino también del subdesarrollo, el hambre, las enfermedades, la pobreza y la destrucción de los medios naturales indispensables para la existencia humana. ¡Y debe hacerlo con premura antes de que sea demasiado tarde!

El sueño de alcanzar normas verdaderamente justas y racionales que rijan los destinos humanos, a muchos les parece imposible. ¡Nuestra convicción es que la lucha por lo imposible debe ser el lema de esta institución que hoy nos reúne!

Muchas gracias.