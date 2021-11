Fidel y su impresión inolvidable

Mucho tiempo antes de que el tesoro natural de los cayos de Ciego de Ávila se convirtiera en una fuente de riqueza para Cuba, un explorador excepcional recorría el litoral Norte en helicóptero, buceaba para aquilatar la calidad de las playas, instaba a echar piedras al mar sin mirar hacia delante en la construcción de los pedraplenes y protagonizaba otras misiones a pie de obra.

No creo más en los videocasetes, porque una cosa es verla en imágenes y otra con los propios ojos. Yo sentía una especial nostalgia por ver esta instalación, me daba la sensación de que era la más bonita, me llevé una impresión inolvidable, afirmaba el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en el Guitart-Cayo Coco (hoy Colonial), primer hotel inaugurado el 12 de noviembre de 1993, en el destino turístico Jardines del Rey.

Esa fue una jornada extraordinaria para Eundina Ulloa Leiva. Casi recién graduada de la especialidad de servicio gastronómico, en la Escuela de Hotelería y Turismo en Morón, le correspondió atender la mesa donde se encontraba el Líder de Revolución.

«‘Acérquese sin miedo’ «, me dijo entre otras palabras de aliento el compañero Fidel, pero estaba tan nerviosa que le derramé agua encima, yo temblaba de emoción por tener a mi lado a una persona querida por todos los cubanos.

«Más impresionada quedé el día de su segunda visita, porque se acercó al grupo de trabajadores y me dijo en tono jocoso: ‘espero que hoy no vuelva a mojarme’. Ni siquiera podía imaginarme que, pasados seis meses, pudiera acordarse de mí una persona con múltiples responsabilidades.

«Tanta sensibilidad y humanismo demostraron la grandeza de quien nos diera aliento y confianza a los jóvenes iniciadores del turismo, porque él nos decía que todo saldría bien y que para eso se contaba con una verdadera promesa: el potencial humano».

Atender, un arte

Jackeline Gener Hoffman era de los posibles pilares de la fuerza laboral que auguraba el Comandante. Y resultó ella ser un puntal firme en el mismo puesto de trabajo, por donde pasara Fidel hace 28 años.

«Yo estaba de turno en la carpeta del hotel ese día, habían tres oficiales de la seguridad personal en el área, a quienes pude convencer de la importancia como joven de escuchar a Fidel.

«Me ubiqué frente a las tiendas cerca de la tribuna y atendí cada detalle de su discurso, del cual interioricé cuál es nuestra razón de ser que es la atención, porque, aunque algún cliente no tenga la razón, uno tiene que convencerlo con amabilidad para que los visitantes se sientan bien».

Tanto Eundina, como Jackeline, fundadoras del polo turístico avileño, han razonado que los visitantes constituyen la materia prima de su trabajo, como les dijera Fidel, quien argumentaba que la ciencia de atender bien a las personas, es también arte.