Flexibilizarán medidas de bioseguridad en el comercio general de la provincia

Primer objetivo cumplido, Cuba avanzó, por mérito propio, a la Super Ronda de la Copa Mundial de Béisbol, que acogen los estadios de Sonora y Hermosillo, en México.

Los de la mayor de Las Antillas cerraron la fase de grupos con cuatro victorias y una derrota, idéntico balance que los anfitriones, quienes pasaron primeros por su victoria en el compromiso particular ante los cubanos.

⚾Cuba🇨🇺clasifica a la Súper Ronda en Mundial sub23 al vencer a Dominicana 6-2

C H E

CUB. 6 10 0

DOM 2. 2 0

G: Naykel Cruz (9 SO)

P: C Montes de Oca

JS: F Á Álvarez

HR. C. Pujol

👏Bryan Chi este miércoles vs Venezuela 6pm#beisbolcubano #Cuba pic.twitter.com/MEKQ5rRKRx

— Carlos Hernández Luján (@cvihdezlujan) September 28, 2021