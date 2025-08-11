Fortalece solidaridad Brigada Nacional Frank País García con centros de salud en Ciego de Ávila (+Fotos)

La brigada nacional ‘Frank País García’, compuesta por 33 personas, brindó un valioso apoyo al Hospital Provincial Dr. Antonio Luaces Iraola de Ciego de Ávila. Su principal tarea, centrada en la limpieza del salón quirúrgico que contribuyó a mantener un ambiente seguro y propicio para la realización de intervenciones médicas.

Jorge Salgado Santana ,miembro de la Brigada Frank País García , dijo que en esta ocasión hay representantes de cada provincia de nuestro país. Nos reunimos todos los años en esta ciudad para contribuir en las labores de higiene, de limpieza y todo lo que tiene que ver con relación al trabajo que hace la brigada. Integrada por 33 miembros, por lo que tenemos un alto nivel de compromiso en el hospital avileño.

Por otra parte Diadenis Álvarez Agramonte enfermera y jefa de la unidad quirúrgica destacó que esta Brigada Frank País ha causado un gran impacto tanto en nosotros los trabajadores de la unidad quirúrgica como en la población, porque realmente este es el momento que lo necesitamos , ya que , esta es una unidad que es muy grande y necesitamos el apoyo de todo el que pueda aportar este granito de arena.

«Llevamos muchas mas limpieza,pero ellos vinieron limpiaron lo que son las superficies, es decir, arrastrando lo menor, porque aquí van varias limpiezas generales, llevamos todavía la desinfección con hipoclorito, la organización del equipamiento; ellos van a venir con frecuencia ,ya nos anunciaron», apuntó, Álvarez Agramonte.

De igual firma manifestó que los brigadistas trabajaron muy bien y el impacto que tiene ante la sociedad es muy grande, porque nosotros queremos abrir estos salones a principios de septiembre para restablecer la unidad quirúrgica que lleva mucho tiempo cerrada y hay muchas personas dependiendo de este servicio.

