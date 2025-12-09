Gallos y Gavilanes en Chambas celebran el 67 Aniversario del triunfo de la Revolución Cubana

El Buró Provincial del Partido en Ciego de Ávila decidió otorgar al municipio Chambas la sede de las actividades centrales por el 67 Aniversario del triunfo de la Revolución.

Este territorio sobresalió por sus resultados sostenidos en sectores claves como la Educación, la Salud, la Agricultura, la Ciencia y la tecnología además de la cultura.

Aunque el municipio no está excepto de las dificultades que atraviesa la provincia y el país, logró rescatar la producción de meladura, avanza en la conformación de los equipos técnicos asesores para la ciencia, consolida los programas de la agricultura y la producción de alimentos, cumple la cobertura medica en consultorios, muestra una tasa de bajo peso al nacer por debajo de los indicadores del país y su hogar de ancianos es el único en la provincia que ostenta la condición Moral que otorga la Central de Trabajadores de Cuba.

En los servicios Chambas sobre-cumple el plan de circulación minorista e incrementa la venta de alimentos a comunidades de difícil acceso. De igual manera se destaca en los indicadores de la política de cuadros y el funcionamiento de las organizaciones políticas y de masas del territorio.

El Buró Provincial del Partido y el Consejo de Gobierno reconocieron la labor desempeñada en este orden de los municipio: Ciro Redondo, Ciego de Ávila, Morón y Primero de Enero.

Así mismo se hace extensiva la felicitación al pueblo de Ciego de Ávila en el Aniversario 67 del Triunfo de la Revolución Cubana resaltando el esfuerzo ante los retos que impone el momento actual en el año del centenario del natalicio del Comandante en jefe Fidel Castro.