Gana Bando Azul 43 edición de la Semana de la Cultura en Majagua (+Fotos)

La celebración de la cuadragésima tercera edición de la semana de la cultura en Majagua, a unos 25 kilómetros de la ciudad de Ciego de Ávila, culminó este fin de semana con un variado programa de actividades enfocado a mantener vivas las tradiciones del campesinado cubano.

En esta edición el evento, que marca la vida cultural de los majagüenses, resaltó las manifestaciones más autóctonas del campesinado majagüense, en el que no faltó el canto, la décima y la controversia muestras de nuestras raíces campestres.

La música, interpretada por artistas del patio y del elenco del programa televisivo Palmas y Cañas, fue el ingrediente principal de la celebración, a la cual se unieron otras manifestaciones artísticas como la danza, la lírica y la literatura muestra de nuestra identidad nacional.

Como colofón de la festividad estuvo la salida de los Bandos Azul y Rojo, donde los seguidores de Don Pepe y Doña Joaquina mostraron en el escenario lo mejor de la cultura popular y tradicional.

Bajo los títulos: «La caña de Azúcar» y «La gallinita ciega» el bando Rojo presentó su bailes de rescate, mientras que, el Azul protagonizó «El sombrero».

Ambas comparsas mostraron un espectáculo de tradición renovada con la frescura del campesinado de estos tiempos.

Y aunque los integrantes del Azul ganaron 92 puntos por 88 a los defensores del rojo, en esta edición quedó demostrado que la festividad campesina mantiene hoy más que nunca su vitalidad, cubanía y sabor.